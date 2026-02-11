黃子華騷肌自比「阿叔行沙灘」 鄭秀文求再開棟篤笑
情人節禮物 2026｜送熱愛運動的女朋友 來自西雅圖的 Northern Cote 運動服
如果你女朋友愛做瑜伽、Pilates，或者平日就愛穿運動風外出喝咖啡、逛街，情人節與其再送一束很快凋謝的花，不如送一套她可以天天穿、又能襯出身形線條的運動服更實際。來自美國西雅圖的高級運動服飾品牌 Northern Cote，把外觀與機能認真放在同一個位置，做的是既好看又好穿、由運動場延伸到日常生活都不突兀的「第二層肌膚」。
很多重視生活品味、又有運動習慣的女生，買運動服時經常要在「漂亮」與「好穿」之間取捨：功能褲線條醜，漂亮的上衣又不夠支撐或不夠透氣。Northern Cote 的想法很簡單：既然她已經願意為自己的身體和健康投資，衣服就應該同時幫她展現身形曲線，又不需要在舒適度上妥協，讓她在瑜伽墊上、健身房以至咖啡店都能自然、自信地走動。對男朋友來說，選這種既顧形象又照顧她運動感受的品牌，會比隨便買一件logo大大的運動上衣，更顯得你「有留意她的生活習慣」。
一套就搞定運動到日常：Glimmer 上衣 + Nook 高腰緊身褲
如果你想直接買一套當情人節禮物，可以從品牌最代表性的組合入手：Glimmer Seamless Cropped Pullover 短版上衣配 Nook High Waist Seamless Legging 高腰緊身褲。這系列的靈感來自 Pilates 和 Yoga，設計重點是「包覆感」和「透氣感」之間的平衡——她在做拉伸、倒立或核心動作時不會覺得鬆垮，但又不會焗促悶熱。剪裁上走的是線條簡潔的風格，腰線和腿部線條會被自然拉長，在光線下看起來是那種低調、不用刻意擺pose也好看的「靜奢」感。這套衣服不只適合上瑜伽課，下課後套件外套、換雙鞋就可以直接去咖啡廳、超市或約會，不會給人「剛運動完還沒換衣服」的隨便感。
變成她身上的「第二層肌膚」
Northern Cote 的服裝核心放在兩個技術：3D Knitting（一體成型編織）和 Body Mapping（身體熱感應製圖），這些關鍵字也可以順便在卡片上寫給她，讓她知道你真的有做功課。3D Knitting 有點像為身體「3D 打印」出一件衣服，整件衣服一體成型、幾乎沒接縫，減少摩擦感，也不會有縫線頂住皮膚的尷尬位置，穿起來是那種「存在感很低，但支撐剛剛好」的貼服感。設計師會在織造過程中直接把鏤空網眼、不同厚薄的層次加進去，所以透氣孔不是硬生生貼上去，而是自然長在布料裡，視覺上更乾淨利落。
Body Mapping 則是先研究人體在運動時哪裡最容易出汗、哪裡需要多一點支撐，再在這些位置換不同的織法、密度和紗線，悄悄提升透氣和穩定度。你在外面看到的只是線條順滑的一套運動服，但背後很多本來會很「運動科技感」的縫線、拼布，都被藏在剪裁之內，留給她的是更好看的身體線條和不被干擾的動作自由。
如果你女朋友本身關注環保或喜歡永續時尚，Northern Cote 在用料上的堅持，會是加分位。品牌選用由海洋廢棄塑膠及回收寶特瓶製成的再生紗線，經過工藝處理後，布料摸起來是細緻柔軟、親膚感很強的高機能布料，而不是一般大家想像中「再生物料＝粗糙難穿」。
官方網站：https://northerncote.com/
其他人也在看
陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文 全家跟著改「應采兒冠上夫姓」
58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
福島核災區雜種豬大爆發 研究顯示家豬基因是繁衍關鍵
2011 年日本東北 311 大地震造成福島核災，15 萬居民被迫逃離家園，卻遺下一些家豬流離浪蕩。牠們走出原本被圈養的農場，跟區內的本土野豬結緣，並且誕下新品種的雜種豬。最新的研究發現，經歷數代繁殖，雜種豬的家豬基因已被稀釋，但家豬的強大生殖力卻遺傳下來。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
阿Mo終現真身 用一物增強肌肉力量助駕駛電動輪椅
男團MIRROR 2022年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），經過3年半的復健過程，阿Mo已大有進展。去年底，其父李盛林牧師表示阿Mo在新一輪的治療循環中，確實獲得了更持久的鼓舞：「每天的復健訓練，都是對自己身體反應的一次突破。現在，他已經較少使用輪椅上的頭枕架，只有在放鬆時才會加上去，但也只是作為輔助，讓頭部和頸部能稍微休息一下。」而在每周的治療空檔，阿Mo持續練習駕馭電動輪椅，已能有限度地在狹窄通道中穿行、進出升降機，這項進步為他帶來了久違的行動自由，讓他擺脫了過去三年多以來那種強烈的空間受限感。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
特朗普關稅踢鐵板！美眾院阻擋關稅挑戰失敗、共和黨3議員倒戈
美國眾議院周二（11 日）以些微差距否決共和黨領袖提出的一項程序性提案，未能阻止國會對美國總統特朗普關稅政策提出立法挑戰。此舉不僅凸顯共和黨內部分歧，也為民主黨推動撤銷對加拿大等國關稅鋪路。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
容祖兒王菀之御用監製為女歌手唱功評級 評炎明熹A+僅次於王菲林憶蓮？
不時有網民開post自行評價歌手唱功水平，仲分埋級數。畢竟呢啲係個人口味，未必中肯但勝在多人討論。估唔到連容祖兒王菀之御用監製馮翰銘Alex都出post為女歌手唱功評級。
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
【Aeon】周三新鮮日（只限11/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、加拿大海參 $45、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎
電影《尋秦記》自去年12月31日上映至今一個多月，港澳累積票房已突破8888萬港元，現在更榮登歷年香港電影港澳票房第四位。
卻奧斯：C朗一走沙超聯玩完
【Now Sports】有關基斯坦奴朗拿度最近與沙特阿拉伯聯賽之間的爭拗，前皇家馬德里隊友卻奧斯直言，如果他們趕走了這名超級球星，這個聯賽不會有人看。基斯坦奴朗拿度因不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）資源分配不公，沒有給予他所效力的艾拿素足夠支持度，因此罷踢了該隊最近的兩場比賽，以示抗議，但也有官員走出來指責C朗此舉是得罪了「米飯班主」。卻奧斯（Toni Kroos）最近在自己的網上平台節目，則認為C朗如果決定離開沙特的話，損失的是沙特：「C朗到來前，幾乎無人知曉這個聯賽的存在，而現在他們卻對這位將他們推向世界球壇的功臣如此不敬。如果C朗明天離開，這個聯賽將失去所有魅力，沒有他，根本沒有會問沙特聯賽的賽果。」事實上，這名退役球星一向不同意球星為錢而去沙超聯征戰，而他重申：「沙特聯賽就是一種奇怪的現象，突然因為球星加盟而得到關注，所以沒有了球星，他們根本難成氣候。」
橋水達利歐：美國處於秩序崩潰與內戰邊緣 黃金是唯一避險方舟
全球最大避險基金橋水創辦人達利歐最新警告，美國已經陷入他所提出的帝國興衰週期中的「第五階段」，正處在國內秩序瀕臨崩潰與內外衝突一觸即發的危險邊緣。
中國禁菲 16 地方官入境 菲外交部敦促中方冷靜、專業
中國與菲律賓又爆發新一輪外交角力，引發風波的是菲律賓軍方成員在一場演說時使用了中共總書記習近平的漫畫，卡拉延（Kalayaan）地方議會又宣佈中國駐菲大使井泉為不受歡迎人物。北京昨日（10 日）採取報復行動，宣佈禁止 16 名卡拉延官員入境包括港澳在內的中國。菲律賓參議院同日譴責中國大使館，菲外交部今日（11 日）進一步呼籲中方以冷靜和專業態度處理外交事宜。
致命車禍｜北大嶼山公路綠的撞工程車 男乘客拋出車外送院後不治｜Yahoo
東涌發生致命交通意外。今早（11 日）9 時 46 分左右，一輛新界的士沿北大嶼山公路往機場方向行駛，在近東薈城位置撞向快線一輛「箭咀」工程車車尾，的士車頭嚴重損毀，據報 1 名男乘客懷疑未有佩戴安全帶，的士失事當刻被拋出車外，他隨後被送往醫院，搶救後不治。
陳凱琳鄭嘉穎細仔3歲舉行盛大生日派對 Carlos完美遺傳父母美貌 網民：小帥哥
現年34歲嘅人妻兼靚媽陳凱琳（Grace），2013年參加香港小姐競選奪得冠軍、「最上鏡小姐」、「旅遊大使獎」及「最受傳媒歡迎獎」獎項，以「四料冠軍」姿態簽約TVB。自2018年與鄭嘉穎結婚並先後誕下三名囝囝鄭承悅（Rafael）、鄭承亮（Yannick）及鄭承太（Carlos），一家五口幸福滿瀉。