情人節禮物 2026｜Apple 情人節送禮攻略Apple Watch Ultra 3/iPad Pro (M5)/iPhone 17 Pro/AirTag

情人節將至，如果你還在苦惱送甚麼才能兼具心思與實用，不妨從 Apple 的產品組合入手，為另一半打造專屬的科技驚喜。 無論對方熱愛旅行、居家煲劇、健身運動，還是喜歡創作與記錄生活，以下男朋友及女朋友禮物推介，都可以幫你把心意轉化成每天用得著的貼身陪伴。





男朋友禮物推介：從旅行到居家娛樂的全方位升級





1. 愛旅行男友首選：Apple Watch Ultra 3 + AirTag

如果你男朋友熱愛行山、潛水或經常去外地旅行，Apple Watch Ultra 3 是一份實用又有型的禮物。 它是 Apple 至今最強勁的運動及歷險手錶，配備歷來最大的 Apple Watch 螢幕，支援 5G 流動網絡、極高精準度 GPS，以及長達 42 小時的電池使用時間，長途機、戶外活動都能安心使用。 Apple Watch Ultra 3 售價由 HK$6,499 起。​

搭配今年推出的全新 AirTag，更是「怕掉東西男友」的救星。 AirTag 透過「尋找」app 就能追蹤及尋找重要物品，新的版本具備更廣的尋找範圍及更響亮的揚聲器，行李、背囊、銀包都可以輕鬆標記。​

AirTag 售價：​

1 件裝：HK$249

4 件裝：HK$849





2. 沉浸式觀影體驗：Apple Vision Pro (M5) + AirPods Pro 3

對於喜歡電影和劇集的另一半，Apple Vision Pro 配合 AirPods Pro 3 是升級觀影體驗的一大步。 Apple Vision Pro 採用強勁的 M5 晶片，效能大幅提升，顯示效果更細膩，同時帶來更快速的 AI 驅動工作流程及更持久的電池續航，無論看電影、追劇或玩內容豐富的 app，都更具臨場感。 配備 M5 及雙圈編織頭帶的 Apple Vision Pro，售價由 HK$27,999 起。​

AirPods Pro 3 則負責聲音部分，提供卓越音質及全球頂尖入耳式耳機「主動降噪」功能（ANC），降噪效果較第一代提升約 4 倍，讓對方在飛機上、辦公室或家中煲劇時都可以專注在聲音細節之中。​

AirPods Pro 3 售價：HK$1,849。​





3. 居家影音享受升級：Apple TV 4K + HomePod + Apple TV 服務

如果你們經常一起在家煲劇、看電影或開家庭聚會，Apple TV 4K 配合 HomePod 是一套非常實用的居家娛樂組合。 Apple TV 4K 支援 4K 杜比視界、HDR10+ 和杜比全景聲，把影院級畫面和音效帶回家中客廳。 HomePod（第 2 代）內置 Apple 精心設計的音訊技術和先進軟件，會因應播放內容和環境自動調節，令聲音更立體、更具包圍感。​

Apple TV 4K 售價：由 HK$1,049 起

HomePod（第 2 代）售價：HK$2,299​





Apple TV 流媒體服務提供數百部原創劇集與電影，從緊張刺激的劇集、科幻大作到輕鬆喜劇一應俱全，還可透過家人共享與多達 6 人共用，同屋或情侶檔一起看更划算。​





Apple TV 每月收費：HK$68。​





女朋友禮物推介：由健康管理到創作生活的貼心選擇

1. 居家運動女生必備：Apple Watch Series 11 + Apple TV 4K + Apple Fitness+

如果她重視健康、又常常忙到沒時間上健身室，一套「居家運動組合」會很加分。 Apple Watch Series 11、Apple TV 4K 配合 Apple Fitness+，可以讓她在家中跟著專業教練上課，同時在大螢幕上清晰看到動作及自己的即時運動數據。​

Apple Fitness+ 提供多達 12 種體能訓練類型，包括肌力訓練、瑜伽、高強度間歇訓練 (HIIT)、普拉提、舞蹈、踩單車、踢拳和冥想等，每節課時長由 5 至 45 分鐘不等，方便配合忙碌日程安排。 配合 Apple Watch Series 11 和 Apple TV 4K，用家可在螢幕上查看心率、卡路里、「健身記錄」圓圈進度及 Burn Bar，整個運動過程更具互動感與成功感。​

Apple Fitness+ 的「Custom Plans」功能更會按用戶最常選擇的訓練、時長、教練及音樂，自動生成專屬時間表，變相成為她的私人教練與課表規劃師。​





Apple Watch Series 11 售價：由 HK$3,199 起

Apple TV 4K 售價：由 HK$1,049 起

Apple Fitness+：每月 HK$58 或每年 HK$468，可與多達 5 位家庭成員共享。​





2. 貼心守護型男／女友：iPhone 17 Pro + AirTag

如果你希望送一份「日常會一直使用」的主機級禮物，iPhone 17 Pro 是值得考慮的選項。 它採用全新一體式設計，由 A19 Pro 晶片驅動，是歷來最強大的 Pro 型號之一，在效能、相機系統及電池續航方面都有全面提升，適合喜歡拍照、剪片或重度使用手機的用家。​





iPhone 17 Pro 售價：由 HK$9,399 起。​





配合 iOS 的多項貼心功能，也非常適合作為「照顧型」禮物送給經常在外奔波的伴侶：​

「訊息」內的「報平安」功能：到達目的地後自動通知指定聯絡人，若未完成報平安，系統可選擇分享位置、電池百分比及流動網絡訊號等資料，讓彼此更安心。​

Apple Invites：幫你輕鬆自製邀請函，邀請親友聚會或派對，並可在「共享相簿」加入新相片，以及一起建立 Apple Music 播放清單，為約會或聚會增加儀式感。​





iCloud 共享相片庫：最多可與 5 人共同管理同一個相片庫，雙方都可以加入、編輯、收藏和刪除相片，實時同步每一個生活片段。​

如果對方經常遺失鎖匙、銀包或行李，AirTag 會是這份禮物的加乘小配件。 透過「尋找」app 網絡，AirTag 可以讓用戶隨時掌握物品大致位置，是日常生活中很實際的守護者。​





AirTag 售價：​

1 件裝：HK$249

4 件裝：HK$849





3. 熱愛創作與記錄生活女生：iPad Pro (M5) + Apple Pencil Pro + Apple Creator Studio

如果她喜歡畫畫、剪 Vlog、設計 poster 或用平板工作，這套「創作組合」會非常合心意。 最新 iPad Pro 配備 M5 晶片，將強大 AI 能力和專業級效能放進輕巧便攜的機身，無論是影像處理、設計還是多工處理都更流暢。​

配合 Apple Pencil Pro，可以把靈感直接落在螢幕上：輕捏、側轉及觸感回饋等進階功能，讓繪畫及設計操作更自然，筆觸更接近真實紙筆。​





11 吋 iPad Pro：​

Wi‑Fi 型號：由 HK$7,999 起

Wi‑Fi + 流動網絡型號：由 HK$9,599 起





13 吋 iPad Pro：​

Wi‑Fi 型號：由 HK$10,499 起

Wi‑Fi + 流動網絡型號：由 HK$12,099 起

Apple Pencil Pro 售價：HK$999。​





Apple Creator Studio 則是一站式創作平台，集合音樂製作、影片剪接、影像設計及視覺生產力 app，讓她可以在同一設備上完成從靈感到成品的每一步。 屢獲殊榮的《Pixelmator Pro》亦首次登陸 iPad，結合 Apple Pencil Pro，繪圖、修圖都更直覺。​





Apple Creator Studio 價格：​

一般用戶：每月 HK$98 或每年 HK$980

合資格大專學生及教育工作者：每月 HK$18 或每年 HK$180



