情人節禮物2026｜Rosé同款YSL「粉星辰」限定美妝被搶瘋！氣墊粉底、唇膏靚到犯規要收藏起來

情人節要來了，YSL Beauty 亦一如既往地推出情人節系列。這次「粉星辰」限定系列美到犯規，從底妝氣墊粉底，到眼影盤、唇膏都美到燒起美妝迷的購買慾，加上有 Rosé 加持，直接令美妝迷無藉口地自己想買來做情人節禮物。

2026 YSL Beauty 情人節系列以「粉星辰」為靈感，透過粉金星芒與「閃耀之心」象徵，演繹更自由前衛的愛情態度。系列中重點之作 Touche Éclat Glow Pact Cushion 披上夢幻粉金星芒外殼，正是 Rosé 同款在廣告裡用的款式。

另外，唇膏也相當漂亮，Loveshine Candy Glow 情迷亮彩潤唇膏 #44B & Loveshine Candy Glaze 情迷凝亮唇蜜 #2，裸粉色上嘴後很顯氣息而且水潤，難怪現在門市一支難求，被搶瘋了！

品牌也趁機推出兩款唇膏新色，The Slim 絕色時尚啞緻唇膏 #1988 和 #1936，有原本黑金設計以及情人節特別版，不過情人節版不少門市都賣光光了。#1988 呈現啞光裸色，如豆沙粉色般容易配搭日常妝容；#1936 則以橘紅色為主，很顯氣色亦令妝容看起來很精神。

YSL BEAUTY 2026年情人節限定彩妝系列

YSL The Slim絕色時尚啞緻唇膏 #1988｜$425

YSL The Slim絕色時尚啞緻唇膏 #1936｜$425

Couture Mini Clutch 高訂皮革四色眼影盒 #126 Sparkling Lust｜$710

Touche Eclat Glow Pact Cushion 明彩輕透亮肌氣墊粉底 #B10｜$690

Touche Eclat Glow Pact Cushion 明彩輕透亮肌氣墊粉底 #BR20｜$690

Loveshine Candy Glow情迷亮彩潤唇膏 #44B｜$425

Loveshine Candy Glaze 情迷凝亮唇蜜 #2｜$425

此外，YSL Beauty 在中環 ifc 開了新門市，裡面有專屬的牆壁設計，每間店都不同，這裡是以「Or Rouge」磚紅設計，放置了品牌紅色包網的產品作為設計概念。在旁會有一間用來做詢問以及簡單護膚療程的房間，買滿指定價錢就可享用服務，詳情向店員查詢。

而品牌的熱門護膚品有 PURE SHOTS 夜間修復精華，見不少美妝迷都有推這款仙人掌精華，裡面蘊含月光仙人掌花萃取+及3.4%甘醇酸，用上手質地水潤易推，在晚間幫助收毛孔、修復疲倦痕跡。配合 Stability Reboot Bi-Essence 使用，令水潤度提高，為肌膚在晚間注滿水分。

YSL Beauty中環ifc店

地址：香港中環金融街八號國際金融中心商場1樓Shop 1076

時間：11am-9pm

精華質地水潤易推。Yahoo Style圖片

滋潤度高，吸收後像有一層薄薄的膜鎖住肌膚水分。Yahoo Style圖片

