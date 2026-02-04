市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
情人節花束2026｜送鮮花已過時？10+款「永不凋謝」永生花／皮革花／鉤織花禮物推薦！最平$208買到永生玫瑰花束
年年情人節送鮮花未夠新意？精選10多款乾花、皮革花、木花、鉤織花，另一半收到實開心！即看內文：、
每到情人節，除了準備情人節禮物、情人節晚餐，各位男士最煩惱的一定是「送花」。送鮮花雖然浪漫，但過兩日就凋謝，性價比低之餘還要被另一半嫌無新意。今年想做個最懂浪漫的高質男友？2026年流行的是「非傳統花束」，從充滿質感的皮革花到浪漫到極致的永生花小夜燈，甚至可以DIY刻字，保證對方收到後感受到你滿滿的愛意，重點是這些花可以放一世！Yahoo購物專員搜羅Pinkoi上10多款新式情人節花束，保證另一半收到超開心！趁仍還有時間，馬上訂製啦！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
情人節花束推薦1）乾花／永生花 - 客製化永生花小夜燈$264.3起
鮮花保鮮期不長，近年已經越來越少人選擇，不少年輕新一代改為送客製化乾花及永生花，不單只可以保存更耐，大家更能根據另一半的喜好，去打造獨一無二的款式。
如果另一半喜歡儀式感，這款「桔梗LED玻璃鐘罩永生花夜燈」，絕對是首選。採用日本進口的頂級永生玫瑰，花瓣飽滿、色澤極致。最吸引的是它結合了LED燈飾與客製化刻字功能，當夜晚點亮小夜燈，暖黃色的燈光映照著玫瑰，那種溫柔氛圍，簡直讓人一秒沉浸在浪漫韓劇中。限時7折優惠，比起街邊幾千元的鮮花，這份禮物更具收藏價值。
俞造植所 粉紅永生玫瑰花束
88折特價：$373｜
原價：$423.8
繡球小花束
價錢：$280
普魯士藍灰色乾燥花束
價錢：$208.9起
海藏設計 煙燻奶茶永生玫瑰
88折特價：$207.9起｜
原價：$236.2起
桔梗LED玻璃鐘罩永生花夜燈
7折特價：$484.5起｜
原價：$692.1起
LED玫瑰小花束永生花玻璃罩
7折特價：$366.4起｜
原價：$523.4起
情人節花束推薦2）皮革花／木花／鉤織花 - 超精緻手工原木花
乾花都覺得未夠特別？皮革花、原木花及鉤織花就保證夠驚喜！相比起乾花的兩至三年保鮮期，皮革花、原木花及鉤織花真正做到永不凋謝！預算充足的話推薦$1,980的手工原木花，價錢雖較貴，但由選木至琢磨、雕刻都是店主全人手打造，每塊花瓣的紋理及色澤都是最獨特的，而且價錢更包木掛牌及客製化字句，絕對是滿滿高級感！而可愛甜蜜之選有$296.7起的鉤織永生花束，利用針織來勾勒出花朵的形狀，無需淋水或保養就可以放足一世，非常可愛！
【情人節精選】手工原木花
價錢：$1,980
針織花束 / 編織花束
價錢：$296.7起
Mustflor馬海毛鬱金香與勿忘我手工針織花
價錢：$660
三朵玫瑰與滿天星花束
價錢：$956.6
皮革玫瑰花（紅色擦臘皮 、 可亮燈木底座）
價錢：$680起
情人節花束推薦3）自己花 自己整！diy皮革花材料包+刻字
想誠意爆燈，自己親手DIY的花絕對無人能及！Pinkoi上都有不少材料包，當中至抵買一定是限時85折的手工diy玫瑰花束毯子，折起來就是一束澎湃的花，打開來又可以裝飾家裡，覺得冷時還可以披在身上，用途多多！原價$472.3，折後$401.5包針織材料，織好後送給另一半，最佳情人必定非你莫屬！
手工diy玫瑰花束毯子毛線鉤針編織材料包
85折特價：$401.5｜
原價：$472.3
皮革玫塊花。無縫皮革材料包
價錢：$339
【線上DIY材料包】永生繡球樹擴香盆花
價錢：$208.9起
【DIY材料包】一朵永生蒲公英玻璃座
價錢：$233.1起
