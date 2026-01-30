Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

情人節蛋糕2026｜10間甜蜜蛋糕店推介 最抵$160.2入手！心形蛋糕/玫瑰蛋糕/茉香白桃蛋糕/甜蜜小熊

充滿粉紅氣息的情人節，朱古力和玫瑰雖是經典愛的象徵，想製造更深刻的甜蜜記憶，造型精緻、口味獨特的情人節蛋糕，往往更能打動人心。今年不少人氣甜點店、星級酒店及本地烘焙品牌，紛紛推出期間限定的情人節蛋糕選擇：從以士多啤梨作主角的粉紅系夢幻蛋糕，到融入玫瑰花瓣或朱古力慕斯的高質手作版本，款式與創意層出不窮，絕對可以為另一半送上驚喜！

01 東海堂：情人節蛋糕系列

今年情人節，東海堂アローム以主題「恋の予感」推出一系列限定蛋糕將告白的心動瞬間化成看得見、嚐得到的儀式感細節。主打3 款情人節限定蛋糕，「戀の花語」以滿滿草莓鋪滿蛋糕中央，外圈則以忌廉唧成玫瑰花瓣，搭配草莓果肉、草莓醬及巴斯克芝士蛋糕，入口是層次豐富的莓果芳香與芝士香氣，視覺與味道都像熱戀時的心動高峰。「心の告白」則選用心形設計配上可愛小熊裝飾，旁邊圍繞鮮草莓與紅心草莓慕絲，內層是朱古力忌廉、朱古力奶凍及朱古力海綿蛋糕，專為朱古力控準備，苦甜平衡剛好，適合在浪漫晚餐後作為壓軸甜品。喜歡小清新路線的，可選「愛の禮物」，以柔和粉紅作主調，點綴珍貴白草莓與開心果碎，夾層是開心果忌廉及開心果軟心，多重口感帶出「初戀般羞澀悸動」的故事感，非常適合作為驚喜禮物或紀念日蛋糕。

戀の花語

優先預訂88折#：$192.8｜Eatizen美心薈會員專享9折：$197.1｜ 原價：$219

心の告白

優先預訂88折#：$175.2｜Eatizen美心薈會員專享9折：$179.1｜ 原價：$199

愛の禮物

優先預訂88折#：$192.8｜Eatizen美心薈會員專享9折：$197.1｜ 原價：$219

02 Hotel ICON：「櫻之戀」宇治抹茶士多啤梨蛋糕

情人節想玩日式風情？唯港薈這款「櫻之戀」超適合，晶瑩櫻花梅酒啫喱醉人花香開頭，宇治抹茶戚風蛋糕甘醇茶味融櫻花白豆蓉綿密，意大利芝士忌廉搭清新士多啤梨層層豐富，33%法國低糖白朱古力收尾，4吋精緻份量剛好兩人共享浪漫。粉嫩櫻花造型視覺療癒，切開香氣四溢配熱茶，保證讓約會變成櫻花季小旅行。

「櫻之戀」宇治抹茶士多啤梨蛋糕

優惠價：$258/個｜ 原價：$288/個

地址：尖沙咀東部科學館道17號唯港薈（地圖）

03 美心西餅：Hug & Kisses 情人節蛋糕系列

情人節前夕，總想找個特別甜點表白，美心西餅這次推「甜蜜小熊」，6吋1磅只要$248，士多啤梨配雜果忌廉酸甜過癮，蛋糕頂的水晶球還能取出當掛飾，每天掛著都像另一半在身邊陪著浪漫。 「瑰麗花語」4.5吋0.8磅$178，莓果啫喱加士多啤梨吉士忌廉，花束造型一刀切下就是滿滿心意，花和蛋糕雙重惊喜，送給她絕對甜入心底。 最後「麻糬BB戀人」0.8磅同價$178，士多啤梨麻糬小姐配朱古力麻糬紳士，拉開就變擁抱姿勢，軟糯Chewy超療癒，兩人分享一口接一口停不了嘴。

甜蜜小熊

Eatizen會員價9折: $223.2｜ 原價：$248

瑰麗花語

Eatizen會員價9折: $160.2｜ 原價：$178

麻糬BB戀人

Eatizen會員價9折: $160.2｜ 原價：$178

04 合和酒店大堂咖啡廳西餅店：情人節蛋糕系列

合和酒店的「黑森林蛋糕」選用70%黑朱古力與絲滑奶油，內含黑車厘子與紅酸櫻桃，經典的組合總是令人回味無窮。「茉香白桃蛋」滿載新鮮白桃肉，融合茉莉花茶慕絲的花香與白蜜桃果蓉的清甜，馥郁的茶香與果香交織，味道清新雅致。 又或是「海鹽牛奶朱古力蛋糕」由濃厚的海鹽朱古力甘納許和散發堅果香氣的達克瓦茲蛋糕組合而成，底部綴以脆片，為愛甜者帶來味道與口感雙重驚喜與享受，還附免費朱古力牌寫上情話，超有驚喜！

黑森林蛋糕

優惠價：$306/個｜ 原價：$360

茉香白桃蛋糕

優惠價：$306/個｜ 原價：$360

海鹽牛奶朱古力蛋糕

優惠價：$306/個｜ 原價：$360

地址：香港灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓西餅店（地圖）

05 香港港麗酒店：「玫瑰絮語」磅蛋糕

香港港麗酒店的「玫瑰絮語」磅蛋糕，用25層朱古力堆疊出逼真玫瑰花瓣，紅色鏡面高貴閃耀，完美為情人節最深情告白。海綿蛋糕軟綿吸收紅桑子玫瑰醬酸甜，25片朱古力薄片層層交疊仿真花瓣，視覺味覺雙重high，幼滑輕盈不膩口，一刀兩半分享時眼神拉絲超有儀式感。情人節燭光晚餐或私密約會首選，咬一口就融化所有甜言蜜語。

玫瑰絮語

價錢：$468

地址：香港金鐘道88號太古廣場二期（地圖）

06 LIFETASTIC：心形浪漫蛋糕系列

情人節最愛心形招牌「心形草莓西瓜蛋糕」，開心果脆脆灑玫瑰花瓣，鮮草莓配玫瑰味忌廉層層疊加清甜西瓜果肉，杏仁餅底酥香托起一切，切開分享時粉紅花瓣灑落超夢幻，一口下去酸甜夏威夷風情直擊心窩。「心形芒果西瓜蛋糕」，芒果果漿椰青果漿鮮芒果爆汁，椰子忌廉滑順蓋西瓜清爽，杏仁餅底零麩質健康又美味，熱帶風味配心形造型，情侶野餐或家裡小酌都完美。搭配「心形荔枝西瓜蛋糕」，荔枝清香混玫瑰花瓣開心果脆，玫瑰味忌廉升華一切，同樣無麩質杏仁底，荔枝粉嫩色澤讓人一口接一口，寫上祝福牌變身專屬愛情宣言。

心形草莓西瓜蛋糕

優惠價：$512/個｜ 原價：$520

心形芒果西瓜蛋糕

優惠價：$318/個｜ 原價：$328

心形荔枝西瓜蛋糕

優惠價：$318/個｜ 原價：$328

07 GODIVA：情人節蛋糕系列

情人節必搶GODIVA Delight Cake「Signature 70%黑巧克力榛子夾心蛋糕」，層層榛子脆片裹滑順70%黑朱古力夾心，苦甜平衡一口融化舌尖，切開心形時散發奢華香氣，配杯紅酒小酌就是完美私密約會。獨家加贈G Cube松露巧克力，入口即化多層驚喜，讓表白不只甜還高級，送給巧克力控另一半保證眼神火花四射。另一款「心形士多啤梨覆盆子巧克力蛋糕」，鮮紅士多啤梨果粒混覆盆子酸甜果醬，巧克力蛋糕體濕潤托起奶油霜，粉嫩心形外型浪漫滿分，咬下去果汁爆漿混朱古力濃郁，適合燭光飯後分享，幸福感直線飆升。GODIVA品質保證新鮮手工，這兩款蛋糕不只視覺吸睛，口感層次讓情侶夜難忘，我上次買來慶祝，松露禮物直接變派對焦點。趕緊訂製，情人節用奢華甜點說我愛你！

Signature 70%黑巧克力榛子夾心蛋糕

優惠價：$475.5/個｜ 原價：$618

心形士多啤梨覆盆子巧克力蛋糕

優惠價：$254.2/個｜ 原價：$299

08 Häagen-Dazs：玫瑰綻放蛋糕

今次Häagen-Dazs「玫瑰綻放」蛋糕，頂上立體糖皮玫瑰花瓣層層綻放，高貴簡約氣息瞬間點亮氣氛，紅粉色調配雪白霜面超吸睛，兩人對視時浪漫指數直衝天際。內層雙層雪糕香甜滑順，奶香濃郁，不膩不甜膩剛好解膩，配紅酒或熱巧克力變身約會神器！

玫瑰綻放

價錢：$439起

09 Lanala Sweets：士多啤梨希臘乳酪芝士蛋糕

情人節約會後來塊「士多啤梨希臘乳酪芝士蛋糕」希臘優格乳酪滑順酸甜，新鮮草莓果粒點綴頂面，蛋糕體輕盈不膩口，6吋$528適合小倆口親密分享，9吋$788夠4 - 8人派對熱鬧，切開粉紅果汁流出視覺超誘人，一叉下去奶香草莓爆發幸福感滿分。這種健康版芝士蛋糕零負擔，完美配紅酒或下午茶，送給注重養生的另一半保證加分。

士多啤梨希臘乳酪芝士蛋糕

優惠價：$475｜ 原價：$528

10 Pandan Man：情人節蛋糕系列

轉眼情人節將近，Pandan Man推出「紅緞帶開心果班蘭蛋糕」$880起，結合自家製開心果抹醬與香脆開心果碎，並以鮮甜紅桑子點綴班蘭戚風蛋糕，層次豐富且細膩；「士多啤梨班蘭糯米糍鏡面蛋糕」有4、6、8吋選擇，在鏡面下，包裹著蓬鬆輕盈的班蘭蛋糕，並夾 入層層士多啤梨忌廉與糯米糍。品牌更貼心提供三款客製化字句：「Happy V-Day」、「I Love You」及「You + Me」，送給另一半保證融化芳心。

紅緞帶開心果班蘭蛋糕

價錢：$880 起

士多啤梨班蘭糯米糍鏡面蛋糕

價錢：$395 起

紅緞帶開心果班蘭蛋糕

士多啤梨班蘭糯米糍鏡面蛋糕

