情人節餐廳2026｜浪漫約會餐廳推介10間！最平買一送一 歎海景食奢華情人節大餐 頂級鐵板燒/香港後花園限定甜蜜餐/海鮮日式創意

情人節快到，想與另一半浪漫慶祝？香港各區餐廳都推出超甜蜜的限定套餐，更有獨家折扣，從鐵板燒到自助海鮮大餐，總有一款適合你和另一半浪漫一晚。最平有$410起，即可食到頂級鐵板燒、派對式半自助晚餐女北歐風味限定甜蜜、海鮮日式創意，絕對是2026情人節甜蜜首選，立即book位，別錯過好時機！

01 龍亭情人節尊貴鐵板燒盛宴

情人節即將來臨，香港鐵板燒愛好者有福了！龍亭推出「情人節尊貴鐵板燒盛宴」買一送一優惠，折後人均$1,013午市晚市都適用，套餐從開胃小品到主菜甜點一應俱全，先來醬油漬三文魚頭軟骨海草昆布，口感Q彈鮮甜；接著熟成挪威三文魚牛油果他他，奶油般滑順。加拿大海膽伴法國黑魚子醬生蠔更是奢華起手，鮮味爆棚，搭配時令有機雜菜沙律清爽解膩。頂級鵝肝忌廉蛋白mousse配菠蘿雪葩，甜酸交織；極品鐵板原隻澳洲龍蝦鮮嫩多汁；巨型四頭一夜乾溏心澳洲鮑魚彈牙入味。肉類任選澳洲牛柳粒、黑毛豬鞍、威爾斯小羊架或宮崎去骨雞腿，升級韓牛1++薄燒加$88，或極品松本厚燒A5和牛加$198，滿足不同口味。

肉類任選澳洲牛柳粒、黑毛豬鞍、威爾斯小羊架或宮崎去骨雞腿

【買一送一】情人節尊貴鐵板燒盛宴

優惠價：$2,026/2位，平均$1,013/位（ 原價：$2,026/位 ）

>>SHOP NOW<<

尖沙咀餐廳用餐環境

龍亭尖沙咀分店

地址：尖沙咀山林道銀座38 18樓全層（地圖按此）

龍亭大埔分店

地址：大埔翠樂街11號美豐花園地下10號舖（地圖按此）

龍亭佐敦分店

地址：佐敦寧波街27-31號地下A-D號舖（地圖按此）

龍亭中環分店

地址：中環德己立街58至62號協興大廈5樓全層（地圖按此）

龍亭元朗分店

地址：鳯攸北街5-7號順豐大廈地下36號舖（地圖按此）

02 WM咖啡廳情人節雙人晚餐

西貢WM酒店情人節限定浪漫晚餐，隱藏在香港後花園的絕美海濱秘境，等你和另一半共度難忘之夜。情人節當晚特別開放給情侶免費打卡拍照。9折優惠，人均$657，主廚團隊親手打造四道佳餚，附贈氣泡酒兩杯，先嚐波士頓龍蝦沙律淋上清新柑橘乳酪汁，鮮甜彈牙；再來香煎鴨肝搭香脆風乾火腿與無花果啫喱，層次豐富令人回味。湯品選白露筍忌廉湯，絲滑溫潤正好暖胃開胃，主菜二選一，燒美國特級肉眼牛扒配香燒芹菜頭和濃郁賓尼士醬，肉汁鎖住外脆內嫩；或酥皮焗三文魚柳釀風乾番茄伴燴紫椰菜，海鮮迷必愛這鮮美選擇。甜品壓軸是玫瑰士多啤梨軟芝士餅淋士多啤梨汁，酸甜浪漫收尾，飲品附氣泡酒兩杯加即磨咖啡或英式紅茶，讓整晚氣氛輕鬆愜意。

玫瑰士多啤梨軟芝士餅配士多啤梨汁

【9折】情人節雙人晚餐

優惠價：$1,314/2位，人均$657 （ 原價：$1,388/兩位 ）

>>SHOP NOW<<

人氣新人影相地點的小禮堂更於晚上 6 時至 9 時期間開放予客人入內拍照留念！

WM咖啡廳

地址：香港西貢惠民路28號（地圖按此）

03 香港柏寧酒店PLAYT 情人節自助午餐及自助晚

PLAYT的工業設計配上廚房劇院概念，美食款式包羅萬有，包括海鮮、土耳其薄餅及傳統印度天多尼菜式。另外，當然還有即炸天婦羅、點心、各式冷熱盤、壽司刺身及時令菜式。情人節當晚變身約會熱點，廚師現做現炸保證新鮮，將特意為自助午餐及自助晚裝食客送上浪漫甜蜜菜式，情侶戀人們可額外專享烤澳洲穀飼安格斯牛柳配鴨肝配燒肉汁以及烤海虎蝦配紅菜頭蓉配法式香橙奶油醬，滋味愛意加倍！

情人節自助午餐及自助晚

【81折】情人節自助早午餐

優惠價：$545/位（ 原價：$669 ）

>>SHOP NOW<<

【89折】情人節自助晚餐

優惠價：$764/位（ 原價：$854 ）

>>SHOP NOW<<

餐廳環境

香港柏寧酒店 PLAYT

地址：香港銅鑼灣告士打道310號（地圖按此）

04 馬灣挪亞方舟度豐盛閣情人節海景晚餐

馬灣挪亞方舟度假酒店豐盛閣情人節海景晚餐，主題樂園旁邊的絕美180度全海景直擊青馬大橋和沙灘，chill到爆又超適合打卡，情侶約會必衝！前菜花雕醉大蝦鮑魚入口鮮甜彈牙，湯品馬卡牛肝菌燉雞清湯暖胃解膩，主菜高潮六選一：香煎美國肉眼配鴨肝松露燒汁肉汁爆棚、紅桑子黑醋焗西班牙黑毛豬鞍酸甜入味、香煎鱈魚柳配酸豆檸檬汁清新海味、香煎羊扒配蕃茄薄荷藜麥香脆多汁、意大利火腿菠蘿焗雞胸甜鹹交織，或菠菜雜菌粉卷配蕃茄羅勒醬素食優選，每款都用心到爆。甜品紅桑子朱古力心形餅搭法式燉蛋滑順，百利酒棒棒糖玩味十足，每位成人還送紅白餐酒或葡萄汽酒一杯，微醺加分浪漫滿分。

紅桑子朱古力心形餅配法式燉蛋

【87折】情人節海景晚餐

優惠價：$1,128/2位，人均$564（ 原價：$1,288/2位 ）

>>SHOP NOW<<

香煎美國肉眼配鴨肝及松露燒汁

香港挪亞方舟

地址：香港新界馬灣珀欣路33號（地圖按此）

05 雅格酒店四道菜情人節套餐

雅格酒店Arca Society情人節限定音樂派對加DIY雞尾酒，等你和另一半浸泡在R&B藍調與創意調酒的浪漫漩渦。現場有Ngai的R&B故事歌聲和Jun Ho薩克斯風獨奏，電子音效混搭藍調完美襯托情侶時光，雞尾酒DIY工作坊讓你和另一半動手調出專屬創意酒款，浪漫指數直接爆表。四道菜情人節套餐8折優惠，人均$435。前菜炙燒北海道帶子搭士多啤梨薄片、檸檬羅勒醬和雲呢拿橄欖油，新鮮甜酸交織開胃；湯品紫薯忌廉湯配紅菜頭，絲滑暖胃解膩。主菜三選一：烤美國肉眼牛扒肉汁豐厚、香煎比目魚柳海鮮清甜，或法式焗千層酥脆多層次，甜品壓軸朱古力撻淋玫瑰糖漬莓果，酸甜浪漫收尾。

雅格酒店四道菜情人節套餐

【8折】四道菜情人節套餐（2月6 日或之前預訂可享8折早鳥優惠）

優惠價：$870/2位，人均$435（ 原價：$1,186 ）

>>SHOP NOW<<

餐廳環境

雅格酒店Arca Society

地址：黃竹坑香葉道43號雅格酒店3樓（地圖按此）

06 港青咖啡座Mall Café四道菜情人節套餐

尖沙咀黃金地段港青酒店咖啡座情人節套餐，鄰近星光大道海濱長廊，邊吃邊逛超chill浪漫約會地標，等你和另一半在舒適綠植環境裡慢慢享受。四道菜浪漫菜單前菜煙三文魚花搭牛油果蓉和蘋果沙律，煙燻鮮甜加脆果清新開胃；湯品泡沫野菌湯輕盈暖胃，泡沫口感超有層次正好過渡主菜。主菜二選一：燒美國牛柳淋胡椒提子汁配威廉薯和羽衣甘藍，肉嫩汁多經典受落；或珊瑚牛油焗老虎蝦伴蔬菜飯，海鮮迷的最愛鮮香四溢，甜品壓軸朱古力火鍋互動趣味滿分，邊撈邊聊拉近距離。

珊瑚牛油焗老虎蝦伴蔬菜飯

【69折優惠】四道菜情人節套餐

優惠價：$520/位（ 原價：$757/位 ）

>>SHOP NOW<<

餐廳環境

港青咖啡座 Mall Café (地下）

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號（地圖按此）

07 港島海逸君綽酒店 Le 188°情人節六道菜

海逸君綽酒店酒店41樓Le 188°餐廳酒廊，等你和另一半沐浴188度香港島九龍雙岸夜景，盡享總廚精心打造的六道菜奢華情人節套餐。前菜三重奏超吸睛：油甘魚吞拿魚三文魚韃靼配蔬菜釀牛油果鮮滑多汁、美國SRF極黑和牛搭加拿大海膽魚子醬辣根忌廉奢華爆表、香煎法國鴨肝淋薑汁覆盆子巧克力醬甜鹹交融。湯品龍蝦濃湯點綴松露酸忌廉，濃郁暖胃直入心脾，主菜三選一高潮：澳洲雪花M9+和牛牛柳配薯蓉乾蔥松露蔬菜肉質入口即化、加拿大原隻龍蝦伴海膽魚子醬乾蔥薯蓉海鮮盛宴、或香煎智利白鱈魚淋魚子醬燒魷魚蝦汁蔬菜清新不膩。甜品紅絲絨覆盆子芝士蛋糕酸甜綿密完美收尾，特飲伏特加青檸雪葩清涼提神，兩人份量精準讓你慢慢品味夜景。

港島海逸君綽酒店

【95折】情人節六道菜二人晚市套餐

優惠價：$2,626.8/2位，人均：$1,313.4（ 原價：$2,507/2位 ）

>>SHOP NOW<<

港島海逸君綽酒店

港島海逸君綽酒店

地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店（地圖按此）

08 L'AMOUR情人節七道法式極致饗宴

中環太和L'AMOUR情人節買一送一七道法式極致饗宴，折後人均$657，性價比直接爆燈，加碼神秘禮物和現場鋼琴師演奏。開場塔斯曼尼亞海膽搭法國生蠔鮮甜滑嫩，法式龍蝦海鮮濃湯暖胃濃郁，黑魚子牛油果蟹肉沙律層次爆棚，法式焦糖燉鵝肝入口即化，主菜壓軸純種韓牛1++西冷肉汁鎖住外脆內嫩，澳洲龍蝦薏米飯豪華升級，情人節限定甜品完美收尾，飲品選紅白餐酒啤酒果汁或加$38雞尾酒微醺加分。現場另收加一HK$131.4一位，原價服務費正常收取，食材時令新鮮保證回本。

無限任食頂級魚子醬

【買一送一】七道極致法式饗宴｜純種韓牛1++西冷｜法式焦糖燉鵝肝

優惠價：$1,314/2位，人均$657/位｜ 原價：$1,314/位

>>SHOP NOW<<

無限任食海鮮冷拼盤

中環分店

地址：中環蘭桂坊德己立街58-62號協興大廈地下A&B號舖（地圖按此）

太和分店

地址：太和大埔太和路15號太和中心地下38號舖（地圖按此）

09 四季‧悅 日本餐廳

四季‧悅情人節和牛放題，平均每人$484，蘑菇忌廉和牛撻奶香濃郁、和牛他他沙律淋松露汁入口即化、和牛壽司卷鮮嫩Q彈、燒大蔥和牛串煙燻焦香、香蔥和牛米餅酥脆入味，每款都讓人一口接一口停不下來。平日惠顧每位送迷你海膽和牛丼，情人節13、14日加碼送芝士焗龍蝦一客，每兩位再贈CHOYA冰熟梅酒一枝，含酒精飲品限18歲以上，邊吃邊喝浪漫加倍無限暢快。

四季‧悅情人節和牛放題

情人節和牛放題｜午晚市無限時任食任飲日式放題｜九龍灣/金鐘分店

優惠價：$968/2位，人均$484/位（ 原價：$988/2位 ）

>>SHOP NOW<<

和牛放題

四季‧悅 日本餐廳(九龍灣Manhattan Place分店)

地址: 九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 1樓101-103號舖（地圖按此）

四季‧悅 日本餐廳 (遠東金融中心分店)

地址：金鐘夏慤道16號遠東金融中心UG樓A1號舖（地圖按此）

10 麥當勞道貳號情人節二人晚餐

半山麥當勞道貳號酒店café bar on 8情人節海景晚餐，隱身港島南開揚景觀的chill café bar，前菜龍蝦海鮮沙律淋魚子醬番紅花蛋黃醬，鮮甜彈牙開胃爆棚；湯品黑松露忌廉露荀湯搭水煮鵪鶉蛋，絲滑濃郁暖胃解膩。主菜三選一高潮：威靈頓牛柳外脆內嫩經典永不過時、烤荷蘭龍利柳配檸檬牛油汁海鮮清新多汁，或羊肚菌芝士焗釀法國黃油雞胸奶香濃郁肉質軟嫩，甜品壓軸粉紅蛋白覆盆子撻淋紅玫瑰雲尼拿汁，酸甜花香完美收尾，整體輕盈有層次。

情人節二人晚餐

【6折】café bar on 8 情人節二人晚餐

優惠價：$521/位（ 原價：$819/位 ）

>>SHOP NOW<<

餐廳環境

Cafe bar on 8

地址：半山麥當勞道2號（地圖按此）

