情人節快到，卻沒有想「談戀愛」的衝動？新世代「愛情冷感」新革命：戀愛不再是必需品
一到節日，特別是情人節就快到了，以往都會有很多單身貴族都會想有個伴侶一起過節。但來到2026年，這戀愛觀亦有所變更，Z世代對浪漫愛情的熱情似乎正在消退，越來越多Z世代對戀愛不感興趣，甚至認為這只是媒體塑造出來的虛假概念。
調查發現在美國年輕人中，有近半數在青少年時期完全沒有談戀愛的經驗。問及為何不談戀愛，受訪者有指對於戀愛沒有太多的想法，甚至會有覺得麻煩、戀愛冷感的現象。到底為什麼Z世代年輕人的戀愛觀會產生如此巨大的轉變？他們又在追求什麼呢？
Z世代對戀愛興趣缺乏
近期，有美國紐約大學教授Lisa A. Phillips在課堂上注意到，自己需要特別去說服學生相信愛情值得追尋，而這種現象在過去幾乎不可想像。根據2023年美國生活調查中心統計，僅有56%的Z世代表示自己青少年時期談過戀愛，遠低於X世代與嬰兒潮世代。此外，2021年的綜合社會調查也指出，年齡在18至34歲之間的人群中，超過半數沒有穩定的伴侶，比起2004年的33%，明顯大幅度增加，這種差異源於一種將愛情視為可選項而非必需品的思維模式。
Z世代戀愛冷感原因1. 務實愛情觀
與前幾代人熱衷戀愛的浪漫憧憬不同，Z世代的愛情觀相對而言更為務實，戀愛已逐漸從「必須」轉變為「可有可無」。Z世代更看重的是自我實現與未來規劃。他們覺得自我探索與追求人生目標遠比戀愛更具吸引力，許多年輕人寧願將時間用在學業、職業發展及個人探索上，而非花費大量精力去經營一段感情。
Z世代戀愛冷感原因2. 出身於數位時代的感情隔閡
成長於數位時代的Z世代，對於面對面的社交互動興趣逐漸降低。社群平台的盛行，讓許多年輕人習慣在虛擬世界中交流，現實中的人際互動反而變得不那麼重要或具吸引力。雖然在網上認識朋友變得更方便，但要從虛擬世界發展出真實且長久的戀愛關係，實際上更加困難，因此不少人索性選擇避免這種麻煩。
Z世代戀愛冷感原因3. 對長期承諾感不安
Z世代對戀愛的謹慎態度，也與他們所處的動盪環境息息相關。他們出生於快速變化的年代，經歷過新冠肺炎疫情、網絡資訊爆炸與AI技術迅速普及等，成長期間的劇烈變遷使他們更容易產生對長期承諾的不安感。這些不穩定因素，讓年輕人更傾向於選擇自由且較少壓力的生活方式，進一步降低他們對穩定戀愛關係的興趣。
Z世代或開展新愛情路徑
Z世代對戀愛的冷漠不僅影響個人選擇，更可能改變整個社會結構。部分Z世代開始探索非傳統的關係形式，如多重伴侶關係或長期同居而不婚。隨著越來越少的人選擇傳統的戀愛關係，未來可能對社會造成巨大影響，或將影響未來的婚姻形式，甚至改變人們對生育和家庭結構的看法。
