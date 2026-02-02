情人節「我鍾意你」之外的甜蜜告白，《愛情怎麼翻譯？》金宣虎高允貞細膩到骨子裡情深對白：無數語言中，我最想了解的是你的語言

Netflix 影集《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎與高允貞主演，一開播就直衝排行榜冠軍寶座！故事講述一位翻譯員與女明星的浪漫愛情故事。劇集更橫跨 4 個國家取景，網友紛紛表示「人靚景靚！」

劇中最打動人的，莫過於那些細膩到骨子裡的對白。不只浪漫，還像鏡子一樣照出我們對愛情的渴望、猶豫與無奈，也許可以成為情人節用來告白的甜蜜細膩句子，一起重溫劇中讓人心動的台詞吧！

《愛情怎麼翻譯？》劇照

1. 「在無數種語言中，我最想了解的是你的語言。」

這句話在預告片一出即刻爆紅。金宣虎飾演的周浩真，面對高冷的高允貞，沒有用華麗的辭藻去堆砌愛意，而是選擇去讀懂她那些「說不出口的瞬間」。這告訴我們：最高級的愛，不是聽懂對方的語言，而是聽懂對方的欲言又止。

《愛情怎麼翻譯？》劇照

2. 「原來愛情的時差，是不需要翻譯的痛。」

劇中兩人因身份與誤會產生的隔閡，被形容為「語言的時差」。這句台詞戳中了無數遠距離或曖昧中男女的痛點。在情人節這個日子，它提醒我們：比起語言的翻譯，心靈的同步更為重要。

《愛情怎麼翻譯？》劇照

3. 「有多少人就有多少種語言。每個人都有自己的語言，所以才會造成誤會、曲解和冒犯。」

《愛情怎麼翻譯？》劇照

4. 「讀懂彼此的語言，心意相通時，就是心與心走進的開始。」

《愛情怎麼翻譯？》劇照

