這份情人節浪漫留給自己，不需要Plus-one的5個自愛練習：學會溫柔地與孤獨共處
情人節要來了，也是個時候讓自己思考「愛」這個話題。愛人，那個人可以是別人，同時都可以是自己。「自愛」是近年度很常出現的一個題目，心理學研究亦指，學會獨處是情感健康的基石。趁著這個「愛的節日」，先來愛自己，來一場不需要plus-one的自愛練習，好好陪伴自己、愛自己，與自己有更深度的連結。
自愛練習1. 數位排毒（Digital Detox）：關閉社交噪音
2026 年最頂級的自愛，是暫時關閉社交媒體。心理專家建議，主動隔絕那些可能引發「比較焦慮」的動態，能有效避免無謂的情緒內耗，將注意力重新放回真實的自我需求。
自愛練習2. 身體修復儀式：從指尖到靈魂的呵護
安排一場不需社交的「低壓」儀式，例如居家 Spa 或預約一場持久的美甲護理。透過感官的細緻體驗，感受身體每一寸肌膚的需求，讓精緻感在節日後依然延續。
自愛練習3. 書寫「自我情書」：找回情緒彈性
情人節的深度習作，是練習像對待最好朋友一樣對待自己。試著寫一封信給未來的自己，或者寫日記，記錄下此刻的成長與韌性。這份文字的力量能助妳找回內在的平靜與自我連結。
如果寫日記不知從何入手，可以參考這文章，裡面有著一些思考題目，讓你可以回顧同時對自己有更深度的認識。相關文章：「寫日記」變新生代療癒潮流？30日「Journal Prompts」幫你新年展望，跟著思考令2026有更好安排
自愛練習4. 主動「自我犒賞」：定義專屬浪漫
不必等待他人贈禮，妳就是最懂自己的人。無論是清空購物車裡猶豫已久的單品，或是送給自己一束象徵美好的花卉，這種「主動權」帶來的滿足感遠勝於被動期待。
自愛練習5. 心理韌性練習：建立情緒邊界
學會溫柔地擁抱孤獨，明白「單身」或「獨處」是一種積極的選擇，而非被動的遺留。透過與自我的深度對話，練習從「渴望被愛」轉向「自我連結」，建立更穩固的自我價值感。
關於從「渴望被愛」轉向「自我連結」，以下一些題目是可以跟自己建立連結的：
如果我就是自己「生命中最重要的伴侶」，我會如何安排一個理想的下午來陪伴自己？
列出三個「不需要任何人參與，我也能感受到價值」的瞬間。
當我感到孤獨時，我是急著找人填補空位，還是能試著與這份安靜共處五分鐘？這五分鐘裡，我的呼吸是什麼感覺？
在這個情人節，試著放下對既定情人節要有伴侶的執念，反而趁這個時候更了解自己需要什麼。當妳擁有了穩固的自我價值感，妳會發現：這份留給自己的浪漫，才是最刻骨銘心的守護。
