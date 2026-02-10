不必向外尋求認可，情人節的自愛課：練習像對待最好朋友一樣，溫柔地對待自己

情人節轉眼就到，社交媒體上的紅玫瑰與燭光晚餐總讓人產生一種錯覺：彷彿必須擁有另一半的認可，自己的存在才完整。然而，心理學中有一個核心概念叫做「自我慈悲（Self-Compassion）」，由心理學家 Kristin Neff 提出：當我們面對挫折或孤獨時，應該像對待深陷困境的好朋友一樣，給予自己同樣的溫柔與包容，而非嚴苛的自我審查。

情人節仍單身，會質疑自己不夠好？

一眾單身貴族，在這個充斥著「放閃」的節日，我們不妨停下來，為自己上一堂自愛課。自愛並非單純的消費或吃喝玩樂，而是一種深層的心理修復。試著觀察你內心的對話：當你看到別人收花而自己沒有時，你是否在心裡責難自己「不夠好」？這時，請練習「對話轉換」：想像你的閨密正遇到同樣的失落，你會對她說什麼？你一定會說：「你的價值從不由一束花決定，你值得被愛，是因為你本身就如此獨特。」

學會獨處，也許是接近愛的自我成就

實踐自愛可以從微小的「自我約會」開始。你可以為自己挑選一束最愛的鬱金香，或者安排一個無手機干擾的冥想午後。心理學研究指出，這種「有意識的獨處」能有效降低皮質醇（壓力荷爾蒙），提升幸福感。你可以寫一封信給未來的自己，記錄下今年你最值得驕傲的三個小成就，無論是學會了一道新菜，還是終於放下一段內耗的關係。

愛情的形式有千萬種，而最穩固的那一種，始終是你與自己的關係。情人節儘管有無情人在旁，讓我們把目光從螢幕移回自己內心，練習成為自己最堅強的後盾。

