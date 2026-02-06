情人節買花、農曆新年買年花無頭緒？來看花藝頂級品牌The Floral Atelier設計的限定花束

2026年2月剛好有情人節以及農曆新年，花這回事也理所當然成為了話題。在計劃買情人節花或者農曆新年年花嗎？亞洲頂級奢華花藝品牌The Floral Atelier來到了香港了，並推出多款精緻花藝擺設，當中更有情人節推出限量With All My Love系列，來看看款式吧！

The Floral Atelier這個在婚宴界花藝圈很流行的品牌，現在香港也有店了，並推出新年以及情人節限定系列。「火馬年限量珍藏系列」靈感源自「八福」寓意：滿、福、財、喜、壽、旺、安、康，盡展節日雅韻與心意。即日起型2月21日接受網上預訂及全港送遞服務。

Abundance Willow Bloom Box 瑞桃盈門 $2,280

Eight Blessings Phalaenopsis Bloom Box 八方來福 $7,280

Golden Abundance Bloom Box 招財進寶 $2,280

而備受關注的情人節限量With All My Love系列，靈感源自人們表達與接受愛的方式，融合了五種愛的語言，讓每份禮物都能以最真摯的方式傳遞情感。當中有Loving Promises Bloom Box（$2,500），提供一種簡約而優雅的現代風格，適合欣賞簡潔美的摯愛。

Loving Promises Bloom Box $2,500

還有Heartfelt Gestures Bouquet（$2,850），搭配心形美人蕉、優雅的號角百合與深紅玫瑰，絕對是引人注目的獻禮。如果想要在千元以內的款式，Endearing Affection Vase（$990起）款式也相當得體，收到的話都會很開心又可以拍到美照。

Heartfelt Gestures Bouquet $2,850

Endearing Affection Vase $990起

