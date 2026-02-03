八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
2026情人節買花攻略：別只懂紅玫瑰，「碎冰藍玫瑰」藏在花瓣裡的「星辰大海」花語超浪漫
2026 年情人節要來了，你還在考慮送傳統的紅玫瑰嗎？今年花藝界的搜尋熱搜關鍵字已由「經典紅」轉向更具層次感的「高級藍」。其中，「碎冰藍玫瑰」（Ice Blue Roses） 以其清冷優雅的姿態脫穎而出，成為 2026 年最具品味的告白首選。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
為什麼「碎冰藍玫瑰」是浪漫天花板？
碎冰藍玫瑰並非自然生長，而是透過特殊的噴染技術，在純白玫瑰的花瓣邊緣點綴上如冰晶般的藍色。這種設計讓每一朵花都擁有獨一無二的噴染層次，完美詮釋了「你是我生命中獨一無二的存在」。
在 2026 年的審美趨勢中，比起熱烈的紅色，這種內斂且深邃的藍色更能傳達出一種「細水長流」的安心感。
藏在花瓣裡的密語：送你「星辰大海」
碎冰藍玫瑰之所以讓人著迷，是因為它背後極致浪漫的花語：
星辰大海：送這款花代表「我送給你的希望是星辰大海」，寓意對方的未來寬廣且充滿光芒。
遇見你是幸運：它也象徵著在茫茫人海中遇見對方的萬分幸運。
守護與唯一：藍色與白色的交織，代表著純潔、守護以及你是我的「唯一」。
情人節送花支數意義
選對了花材，支數的選擇也能讓你的心意加分：
1 支：你是我的唯一，簡約卻最深情。
11 支：一生一世只愛你一人。
33 支：代表三生三世的溫柔守護，適合熱戀中的情侶。
今年情人節，就用這束「碎冰藍玫瑰」向愛人送上愛的告白吧～
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
情人節快樂：
2026情人節買花指南，5款熱門花束推薦！除了寓意天長地久的99朵玫瑰，比「我愛你」更浪漫的花語是什麼？
情人節禮物2026｜Rosé同款YSL「粉星辰」限定美妝被搶瘋！氣墊粉底、唇膏靚到犯規要收藏起來
其他人也在看
CORTIS Martin分享「最受用的5句人生哲學」，助你解決「猶豫不決」時刻：考慮要不要吃的時候，別吃！
人生經常都在做選擇，小到午餐吃什麼，大到是否該轉換職涯賽道。當你陷入糾結、不知所措時，不妨聽聽紅遍全球的韓國男團 CORTIS 成員 Martin 分享的這段話。這段名言出自首爾大學崔宗勳教授，簡單卻充滿力量，意外引起無數網友共鳴。
農曆新年優惠2026｜超市辦年貨攻略：百佳搶$1貨品／惠康賀年禮盒88折／佳寶全場8折（持續更新）
2026年馬年將至，又是時候準備辦年貨！今年的農曆年初一在2月17日，各大超市早已推出新年優惠，可以用優惠價入手抵買海味、禮盒，！Yahoo著數專員為大家整合各大超市百貨馬年優惠，提早為團年飯和拜年活動預備食材，也要為家居送舊迎新！
米倉涼子涉毒不起訴還清白！ 阿根廷男友潛逃海外內幕！
風暴從去年8月麻藥取締部突襲米倉東京自宅公寓爆發，查獲疑似大麻成分藥物和使用器具，米倉當時不在家，但男友在場，檢方鎖定兩人共同持有調查。她多次缺席活動，僅以身體不適代讀，12月底官網首度承認搜查，強調全面配合。日媒NHK補充，男友是米倉2014年離婚後交往的阿根廷舞者，兩人低調同居，事件後男友速離日本，檢方偵查卡關。
中環蘭桂坊 L’Amour 爆食物中毒 4 人曾進食生蠔及沙律 出現屙嘔發燒等徵狀︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（2 日）公布，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，合共涉及 4 人。
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人
今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！
消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）
消委會肉乾肉鬆大檢閱！肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是深受歡迎的零食，消委會557期就測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值。發現價值$170的美珍香牛肉乾竟屬出含可致癌物！而林珍香脆豬肉乾被驗出獸藥殘餘AOZ，而在高糖高鈉的肉乾下，竟有一款豬肉鬆不屬高鈉？ 立即繼續看Yahoo消委會肉乾報告！
孫藝珍私服穿搭Valentino鞋超吸睛！精品芭蕾舞鞋6款推薦
韓國女星孫藝珍向來以優雅形象著稱，她的私服穿搭同樣是時尚迷關注焦點。近日她在IG分享的造型，宛如校園青春記憶的延伸：白襯衫搭配黑色百褶裙，俐落中帶著柔和層次，自然達到減齡效果。腳上搭配Valentino芭蕾舞鞋成為亮點，巧妙呼應學院氣息，也讓芭蕾舞鞋再度成為精品鞋履中的話題焦點！接下來，就從孫藝珍的示範出發，盤點6款精品芭蕾舞鞋的魅力。
許仕仁病逝終年 77 歲 卸任政務司長後捲新地案入獄 廿萬一餐法國菜終入不敷支破產｜Yahoo
前政務司司長許仕仁周日（ 1 日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年 77 歲。人稱「橋王」的許仕仁，曾任積金局行政總監及政務司司長，2007 年換屆時離開政府。許其後被廉政公署拘捕，在 2014 年因涉嫌收受新鴻基地產利益，被裁定公職人員行為失當等罪名成立，判監 7 年半，成為香港歷來被定罪的最高級官員。他在赤柱監獄服刑期間表現良好，於 2019 年 12 月 18 日刑滿出獄。
美連奴重創 阿迪達盼閂窗前添「兵」
【Now Sports】阿仙奴中場美連奴受重傷，領隊阿迪達直言在轉會窗關閉前，即未來幾個小時內尋求新兵。美連奴（Mikel Merino）因右腳骨裂需要接受手術，預計需要接受手術，領隊阿迪達表示球隊正「積極尋找」球員以作填補：「我們正積極尋找選擇，會繼續那樣做。當你在球季餘4個月，尚有全部賽事需要競逐而失去一名重心球員，就需要看看，看看有沒有球員可供選擇。」西班牙中場美連奴多次在球隊其他前鋒受傷情況下，串演箭頭，效果理想，本季在英超取得4個入球及3次助攻，其缺陣難免影響4線角逐的兵工廠。對阿仙奴而言，可幸是哈伐斯近期已復出，而阿迪達亦表示上輪聯賽對列斯聯熱身時受傷的薩卡傷勢不重。
愛潑斯坦案︱最新相片揭安德魯跪趴女性上方 施紀賢籲赴美作證︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國司法部近日因「愛潑斯坦案」公開新一批與案件相關文件，其中包括英國前王室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），與愛潑斯坦的電郵往來，以及多張未註明拍攝時間的照片。英國首相施紀賢表示，安德魯應到美國國會作供，以協助受害者尋求公義。
中資電訊股急跌教曉我們一件事（唐牛）
呢個世界所有資產也有風險，股票可以停牌，債券可以違約，銀行可以執笠，就算錢放在床下底，一樣可以被偷；既然風險永遠存在，我們要做的就是多元投資、分散風險，運氣好的話，仲會加強回報！
解放軍報：查處張又俠、劉振立是清除攔路虎 隨時準備打仗
中央軍委副主席張又俠和中央軍委委員兼中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬，《解放軍報》一連3天發布評論，今日在頭版再發表題為「以強烈的使命擔當攻堅奮進」文章，指堅決查處張又俠、劉振立等是清除影響事業發展的「攔路虎」，擠去的是戰鬥力建設的水份，為強軍事業發展注入強大動力。文章指出，全軍官兵要把思想和行動統一到黨中央、中央軍委和中央軍委主席習近平的重大決策部署上，深刻認識「反腐愈徹底、攻堅愈托底、強軍愈有底的規律大勢」，強調要全面加強練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。文章強調，軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以被查處的腐敗分子為反面教材，牢記初心使命，樹立和踐行正確政績觀，嚴守思想防線、用權底線、法紀紅線、家風界線，以過硬作風和形象感召帶動部隊。《解放軍報》1月31日在頭版發表評論員文章「堅定反腐敗必勝、強軍必成的信念信心」，指堅決查處張又俠、劉振立「是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利」；昨日再在頭版刊登題為「持續深化政治整訓、縱深推進正風反腐」評論文章，再次強調查處張又俠與劉振立對反腐敗的意義。 (ST)
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩
明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...