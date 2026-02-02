2026情人節買花指南，5款熱門花束推薦！除了寓意天長地久的99朵玫瑰，比「我愛你」更浪漫的花語是什麼？

在 2026 年的情人節，送花這種傳統的「儀式感」還是要準備一下！今年花藝趨勢從浮誇轉向質感與層次，比起直白的「我愛你」，能代表「唯一」與「心靈契合」的花成為熱搜新寵。2026 情人節 5 款熱門花束與浪漫花語是什麼呢？幫你整理了情人節買花指南！

2026 情人節 5 款熱門花束推薦

1. 厄瓜多爾玫瑰 (Ecuadorian Roses) —— 極致且持久的愛

相比普通玫瑰，厄瓜多爾玫瑰是「玫瑰界的愛馬仕」，以花頭巨大、花瓣厚實且生命力強著稱。2026 年流行庭園玫瑰 (Garden Roses) 形態，其豐盈的層次感代表奢華與極致的承諾。

花語：「尊貴、恆久、瘋狂的愛」，送出這款花代表你值得最好、最持久的寵愛。

（ Getty Images ）

（Getty Images）

2. 荷蘭鬱金香 (Tulips) —— 完美的愛與唯一

這就是除了玫瑰外，最能代表「唯一」與「告白」的花卉。鬱金香線條簡潔優雅，適合送給追求現代簡約風格或處於新開始戀情的伴侶。1 支鬱金香代表「唯一」，2 支代表「你儂我儂」。

花語：「愛的表白、永恆的祝福、榮譽與神聖的幸福」，送出這款花不需喧嘩，你就是我最完美的告白。

（Getty Images）

3. 小牡丹 (Ranunculus) —— 迷人的吸引力

小牡丹因其層次豐富、花瓣細膩如絲綢，被視為極具藝術感的高級花材。它代表著你對對方深深的著迷。

花語：「快樂一生、幸福美滿、受歡迎、有魅力」，寓意著你的一舉一動都充滿魅力，令我無可救藥地被吸引。

（Getty Images）

（Getty Images）

4. 繡球花 (Hydrangea) —— 永恆與美滿的歸宿

繡球花以簇擁的花球象徵團聚與圓滿，常作為永生花的熱門素材，象徵情感的長久保存。

花語：「希望、美滿、團聚、永恆」，象徵如家人般的相愛，感謝你的陪伴，讓我們共同築起溫暖豐盈的未來。

（Getty Images）

（Getty Images）

5. 滿天星 (Baby's Breath) —— 守護與純粹的愛

不再只是配角，2026 年流行以大量粉色或橙色滿天星獨立成束，營造如夢似幻的氛圍。

花語：「清純、純真、浪漫、默默守候的愛」，寓意在你看不到的地方，我會永遠甘願做你的守護者。

（Getty Images）

比「我愛你」更浪漫的數字花語

如果預算有限或追求極簡，2026 年精緻花束更受歡迎，花束的支數藏著更深層愛的信息：

1 支 ：你是我的 唯一 。

2 支 ：這世界只有你和我（你儂我儂）。

3 支 ：直白的 I LOVE YOU 。

33 支 ：許下 三生三世 的誓言。

99 支：代表天長地久，長相廝守。

今年正流行裸粉、奶茶色、灰紫色或酒紅搭配暖棕色的內斂配色，令花束更顯高級與耐看，在選購花時可從這些顏色方向出發。同時，與其要求花的數量，現在送花追求的是「層次」。鮮花與乾燥元素的混合，能讓花束更有品味質感。祝各位有情人終成眷屬，即使是單身貴族也好好愛自己，情人節快樂！

（Getty Images）

（Getty Images）

