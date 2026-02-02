焦點

宏福苑五級火｜置邦上月完約　民青局：合安將設居民溝通平台

Yahoo Style HK

2026情人節買花指南，5款熱門花束推薦！除了寓意天長地久的99朵玫瑰，比「我愛你」更浪漫的花語是什麼？

Yahoo Style
Yahoo Style
2026情人節買花指南，5款熱門花束推薦！除了寓意天長地久的99朵玫瑰，比「我愛你」更浪漫的花語是什麼？
2026情人節買花指南，5款熱門花束推薦！除了寓意天長地久的99朵玫瑰，比「我愛你」更浪漫的花語是什麼？

在 2026 年的情人節，送花這種傳統的「儀式感」還是要準備一下！今年花藝趨勢從浮誇轉向質感與層次，比起直白的「我愛你」，能代表「唯一」與「心靈契合」的花成為熱搜新寵。2026 情人節 5 款熱門花束與浪漫花語是什麼呢？幫你整理了情人節買花指南！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

2026 情人節 5 款熱門花束推薦

1. 厄瓜多爾玫瑰 (Ecuadorian Roses) —— 極致且持久的愛

相比普通玫瑰，厄瓜多爾玫瑰是「玫瑰界的愛馬仕」，以花頭巨大、花瓣厚實且生命力強著稱。2026 年流行庭園玫瑰 (Garden Roses) 形態，其豐盈的層次感代表奢華與極致的承諾。

花語：尊貴、恆久、瘋狂的愛」，送出這款花代表你值得最好、最持久的寵愛。

（Getty Images）
Getty Images
廣告
（Getty Images）
（Getty Images）

2. 荷蘭鬱金香 (Tulips) —— 完美的愛與唯一

這就是除了玫瑰外，最能代表「唯一」與「告白」的花卉。鬱金香線條簡潔優雅，適合送給追求現代簡約風格或處於新開始戀情的伴侶。1 支鬱金香代表「唯一」，2 支代表「你儂我儂」。

花語：「愛的表白、永恆的祝福、榮譽與神聖的幸福」，送出這款花不需喧嘩，你就是我最完美的告白。

（Getty Images）
（Getty Images）

3. 小牡丹 (Ranunculus) —— 迷人的吸引力

小牡丹因其層次豐富、花瓣細膩如絲綢，被視為極具藝術感的高級花材。它代表著你對對方深深的著迷。

花語：「快樂一生、幸福美滿、受歡迎、有魅力」，寓意著你的一舉一動都充滿魅力，令我無可救藥地被吸引。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

4. 繡球花 (Hydrangea) —— 永恆與美滿的歸宿

繡球花以簇擁的花球象徵團聚與圓滿，常作為永生花的熱門素材，象徵情感的長久保存。

花語：「希望、美滿、團聚、永恆」，象徵如家人般的相愛，感謝你的陪伴，讓我們共同築起溫暖豐盈的未來。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

5. 滿天星 (Baby's Breath) —— 守護與純粹的愛

不再只是配角，2026 年流行以大量粉色或橙色滿天星獨立成束，營造如夢似幻的氛圍。

花語：清純、純真、浪漫、默默守候的愛」，寓意在你看不到的地方，我會永遠甘願做你的守護者。

（Getty Images）
（Getty Images）

比「我愛你」更浪漫的數字花語

如果預算有限或追求極簡，2026 年精緻花束更受歡迎，花束的支數藏著更深層愛的信息：

  • 1 支：你是我的唯一

  • 2 支：這世界只有你和我（你儂我儂）。

  • 3 支：直白的 I LOVE YOU

  • 33 支：許下三生三世的誓言。

  • 99 支：代表天長地久，長相廝守。

今年正流行裸粉、奶茶色、灰紫色酒紅搭配暖棕色的內斂配色，令花束更顯高級與耐看，在選購花時可從這些顏色方向出發。同時，與其要求花的數量，現在送花追求的是「層次」。鮮花與乾燥元素的混合，能讓花束更有品味質感。祝各位有情人終成眷屬，即使是單身貴族也好好愛自己，情人節快樂！

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

情人節快樂：

情人節禮物2026｜Rosé同款YSL「粉星辰」限定美妝被搶瘋！氣墊粉底、唇膏靚到犯規要收藏起來

情人節禮物2026｜送禮物Top品牌都會出現Jo Malone？香水、身體護理不失禮推薦

Jellycat 2026情人節新品登場！情人節心意全靠它，粉嫩小樹熊、愛心蛋太萌啦

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

小煜首現身尷尬談王子：就讓他消失吧

小煜首現身尷尬談王子：就讓他消失吧

【on.cc東網專訊】棒棒堂成員小煜（楊奇煜），去年底閃電宣布與前護理師太太「言言」李顏言結束5年婚姻，29日出席舞台劇《生命中最美好的5分鐘》總綵排的他，首度分享恢復單身後的心情，對於「棒棒堂」成員「王子」邱勝翊捲入和「粿粿」江瑋琳婚後，並神隱3個月的近況時，

東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生　順德開麵店重獲新生

「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生　順德開麵店重獲新生

【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年

東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場

比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場

比特幣與以太坊重挫，加密市場 24 小時爆倉金額達 25.59 億美元。特朗普提名沃什出任聯儲局主席，引發降息預期重估，美元走強、金銀與加密資產全面承壓。

鉅亨網 ・ 17 小時前
林雅詩生日太興奮　手舞足蹈走光收場

林雅詩生日太興奮　手舞足蹈走光收場

【on.cc東網專訊】性感女星林雅詩（Grace）昨日(1月31日) 48歲生日，選擇在外地度過，她在社交平台上載短片，片中她身處酒店內，穿上無袖上衣和短裙，面對鏡頭風情萬種，風騷地勾手指頭，動作多多的她，更不慎失守走光，認真老貓燒鬚。

東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
銀價驚現單日暴跌46年來最慘烈 分析師：所有人同時搶著出場

銀價驚現單日暴跌46年來最慘烈 分析師：所有人同時搶著出場

白銀驚現單日暴跌行情，寫下 46 年來最慘烈紀錄，美國總統特朗普提名沃什 (Kevin Warsh) 出任聯準會 (Fed) 主席，市場解讀相較其他人選不利於降息，引發貴金屬賣壓，分析師以「所有人同時搶著出場」形容這波行情。

鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國

特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國

曾被視為牢不可破的戰後國際秩序基石，即美國的全球領導地位及其核心盟友體系，正浮現明顯裂痕。隨著新的一年開始，被視為全球歷史最悠久的情報共享體系「五眼聯盟」其中已有兩個成員國釋出明確訊號，開始鬆動過往立場，準備重新評估與中國之間的互動關係。

鉅亨網 ・ 21 小時前
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓　心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」　全場淚崩

韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓　心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」　全場淚崩

明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
網上熱話｜內地網民分享搭小巴經歷 社恐不敢嗌有落 最終去錯地方？

網上熱話｜內地網民分享搭小巴經歷 社恐不敢嗌有落 最終去錯地方？

香港有不同的交通工具，而出名車速快的小巴，是不少乘客的選擇。惟小巴不設報站功能，下車時亦需要提早揚聲，不時有乘客打趣指「嗌有落猶如一場心理戰」。近日就有網民在社交平台分享一張貼在小巴上的告示，提醒乘客若不清楚在哪一個站下車，應在上車前禮貌地問清楚，該網民就認為小巴司機很幽默。不少內地網民分享在香港坐小巴的經歷，有網民直言因不敢搭話而到了另一個目的地。

am730 ・ 21 小時前
結業潮｜H&M銅鑼灣旗艦店及又一城分店下月齊結業　全港將僅餘一分店

結業潮｜H&M銅鑼灣旗艦店及又一城分店下月齊結業　全港將僅餘一分店

連鎖時裝店H&M銅鑼灣旗艦店及九龍塘又一城分店下月齊結業，全港將僅餘位於荃灣廣場的分店。繼H&M銅鑼灣旗艦店由於租約期滿，將於2月21日結束營業。最新的是H&M九龍塘又一城分店貼出結業公告，指由於租約期滿，將於2月22日結束營業。店方強調始終致力深耕香港市場，並將積極探索新的合適選址開設門店，期望持續為本地顧客提供更優質的時尚體驗。在門店結束營業後，顧客仍可前往H&M荃灣廣場門店以及H&M香港官網選購心儀商品。

am730 ・ 1 天前
麥美恩台慶主持被飛雪藏傳聞滿天飛　本尊：鬼妹唔怕凍！

麥美恩台慶主持被飛雪藏傳聞滿天飛　本尊：鬼妹唔怕凍！

昨晚（30日）無綫電視城拍攝《新春保良迎金馬》錄影節目，出席嘉賓有草蜢、陳松伶、應屆港姐陳詠詩、施宇琪、袁文靜、中年好聲音歌手周吉佩和張與辰...

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【惠康】開運價優惠 韓國蠔肉 $35/2包（即日起至05/02）

【惠康】開運價優惠 韓國蠔肉 $35/2包（即日起至05/02）

惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有南非白肉桃駁梨/白肉水蜜桃/黃肉水蜜桃/黃肉桃駁梨、泰正各款冰鮮豬肉、韓國蠔肉、小寧波各款湯圓、蒙牛特侖蘇純牛奶、鴻福堂冷凍糖水飲品/鮮草飲品、雀巢牛奶公司鮮牛奶、維他各款冷泡無糖茶6包裝、精選護舒寶產品同埋金紡濃縮衣物柔順劑，快啲嚟惠康掃貨啦！

Yahoo 著數 ・ 22 小時前
錫斯高獻絕殺：紅魔效率今非昔比

錫斯高獻絕殺：紅魔效率今非昔比

【Now Sports】曼聯前鋒錫斯高周日射入絕殺富咸3:2的一球後，坦言在卡域克麾下的這支紅魔，效率和以往變得不一樣。曼聯在卡域克執掌後取得3連勝，繼續守住英超前4位置，錫斯高（Benjamin Sesko）如此讚美這名臨時主帥，不知是否也等同暗諷了前主帥阿摩廉：「你可以看看我們無球在腳時，是如何互相幫助的，最終也促成了美好的結果。己隊的效率確實不一樣了，每個人各司其職，覆蓋好自己的位置。」曼聯今場靠卡斯美路和古亞的入球，在下半場早段已領先富咸2:0，想不到對方在後半段連追兩球，以為3分變1分，但後備上陣的錫斯高，在補時4分鐘接應般奴費蘭迪斯的傳球，為球隊獻上3:2絕殺。「在主場進球，而且還是致勝球，簡直難以置信。」這名射入個人英超第5球的前鋒續謂：「我一直夢想著這一刻，夢想著自己能夠做到，全隊都知道最近這些勝仗有多重要，己隊現在狀態正佳，希望能夠繼續保持住，贏得更多比賽，而我們要做的就是專注和努力，最終就會帶來成果。」

now.com 體育 ・ 7 小時前
解讀 | 點解熱刺球迷想曼城贏？

解讀 | 點解熱刺球迷想曼城贏？

熱刺星期日主場面對曼城，將為主隊球迷帶來一個左右為難的局面。有部份球迷希望球隊贏波，但有些球迷竟然希望球隊輸波。

Yahoo 體育 ・ 16 小時前
明尼蘇達州ICE槍擊案背後，原來是一場移民騙局？（渾水）

明尼蘇達州ICE槍擊案背後，原來是一場移民騙局？（渾水）

槍擊案的悲劇，正是發生在這種極度緊繃、族群之間幾乎零信任的背景之下。 無論怎樣take side，一連串事件背後，本質上是制度性貪腐、金融犯罪與武裝執法三者交織而成的苦果。

Yahoo 財經專欄 ・ 19 小時前
六合彩下期頭獎高達4600萬！即睇1月31日攪珠結果

六合彩下期頭獎高達4600萬！即睇1月31日攪珠結果

今期六合彩頭獎無人中，下期估計頭獎基金達4千6百萬。以下為1月31日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！

Yahoo 著數 ・ 1 天前

【新聞點評】黑道改朝換代 日本「匿流」冒起

上周短短12小時內，香港和日本接連發生3宗巨額日圓搶劫案，涉款達4.81億日圓（約2433萬港元），震驚港日兩地。 港日巨款劫案 或涉黑吃黑 有找換店業界人士估計，事件可能涉及洗錢和黑吃黑，皆因每年有數百萬港人訪日，「換yen」需求龐大，不排除有團夥把日圓現鈔運來香港，透過找換店「洗乾淨」。相較傳統的暴力團，日本近年有一種「匿流」新興犯罪組織冒起，其作案手法機動，亦不重視江湖道義，經常搶截其他黑道的財路。 第一宗案件發生於上周四晚上約9時半，5名男女在東京上野街頭遭3名匪徒以催淚氣體襲擊，被搶走裝有4.23億日圓（約2139萬港元）現金的行李箱。據日本媒體報道，該5名事主包括3名日本人和2名中國人，年齡20多至40多歲，原計劃把現金經羽田機場運往香港。 時隔兩個半小時後，第二宗案件於上周五凌晨約零時上演，一批日本人乘車抵達羽田機場停車場，準備運送1.9億日圓（約964萬港元）現金往香港；此時突然有輛白色私家車駛至，車上3人以催淚氣體攻擊攜款者，但後者反抗力保不失，賊人事敗逃去。 第三宗案件在香港發生，上周五早上9時許，兩名日籍男子攜同放在兩個手提箱內的1.9億日圓現金，赴上環一家找換店

信報財經新聞 ・ 4 小時前
周星馳親畫史提芬周如花包租婆　廣邀賢能劍指中國動畫

周星馳親畫史提芬周如花包租婆　廣邀賢能劍指中國動畫

【on.cc東網專訊】影帝周星馳近年積極搞社交媒體，與影迷隔空接觸。他的新片《女足》早前煞科完成拍攝，有傳將於新春賀歲檔期上映，還未面世之際便已經啟動最新計劃！周星馳昨日（30日）於社交媒體廣發「英雄帖」，疑宣布將會首度進軍動畫界，招兵集結全國精英，一同與星爺打

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
金銀銅齊跌！FOMO退燒 投資人終於再次感受到地心引力

金銀銅齊跌！FOMO退燒 投資人終於再次感受到地心引力

黃金、白銀與銅在本周相繼創下歷史新高後，周五 (30 日) 同步大幅回落，反映投資人轉趨謹慎的情緒。在美國總統特朗普任命下任聯儲局 (Fed) 主席之後，由於對美國激進減息的預期逐步消退，美元走勢趨穩，獲利了結賣壓大舉出籠，讓 2026 年 1 月成為史上最動盪的一個月。

鉅亨網 ・ 1 天前
前政務司司長許仕仁病逝 享年 77 歲 曾捲新地案入獄｜Yahoo

前政務司司長許仕仁病逝 享年 77 歲 曾捲新地案入獄｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】消息指，前政務司司長許仕仁今日（ 1 日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年 77 歲。

Yahoo新聞 ・ 10 小時前
【英超點將】魔性勢造就般奴做助攻王

【英超點將】魔性勢造就般奴做助攻王

【Now Sports】自2017/18年球季英超設立「助攻王（Coca-Cola Golden Playmaker）」獎項之後，只有5名球員取得這個榮耀，曼聯隊長般奴費蘭迪斯能否在今季成為第6人？撰文：薄荷糖「英超助攻王」獎項成立多年，迪布尼、沙拿多次稱王，前者3次奪走獎項，沙拿亦有兩次，令手上擁有「英超助攻王」美名的，只有迪布尼、沙拿、奧利屈堅斯、哈利簡尼及夏沙特5人。來到今季，迪布尼已遠走他方，沙拿則發揮未如理想，讓曼聯的般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）以10次助攻，領先次席的卓基（7次）及第3位的加利殊（6次），如此形勢令這位紅魔隊長，成為首名曼聯球員取得「英超助攻王」獎項的呼聲大增。看今季的表現，般奴絕對值得這個榮耀。近13場比賽中，這名葡萄牙國腳每場平均助攻數為0.77次，數字驚人。近年他的助攻板斧亦有所增加，在2020/21年球季，他全季貢獻12次助攻，成為助攻王次席，但全部都不是來自由球攻勢。反觀今季，23輪後般奴已有10次助攻，數字上已非常突出，加上當中有6個助攻正是憑藉自由球攻勢，可見他已開始掌握當中竅門。加上曼聯易帥後，看守領隊卡域克轉踢4後衛陣式，

now.com 體育 ・ 13 小時前