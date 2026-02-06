情人節2026｜Klook情人節約會大餐及活動大合集！買一送一、約會餐廳最平人均$323.5、贈精美半島朱古力紀念品

踏入2026年，位於將軍澳的九龍東帝苑酒店大派福利，推出超震撼的餐飲買一送一優惠！由下午茶、半自助午餐到半自助晚餐通通都有份，最平人均只需$101起即可歎到精緻下午茶，而午餐和晚餐亦分別低至人均 $155及$257起，即可品嚐炭燒澳洲牛柳、紅酒燴牛尾等高質主菜。不論是充滿粉紅氣息的士多啤梨下午茶，還是半自助餐裡肉食控最愛的種種肉類都極之吸引，是新年與親友聚會的CP值之選！2月5日下午三點在KKday準備開搶，立即睇下文了解詳情啦！

Yahoo Food ・ 1 天前