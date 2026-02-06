黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
情人節2026｜Klook情人節約會大餐及活動大合集！買一送一、約會餐廳最平人均$323.5、贈精美半島朱古力紀念品
最後召集！情人節大餐、活動預訂last call，即看內文介紹：
情人節開始進入倒數！現在是最後準備的黃金時間，Yahoo購物專員給大家最強情人節大餐、活動攻略，幫大家一站式整理精選活動，按著這篇攻略預訂，絕不出錯。Klook今年推出「馬上放飛」情人節約會精選，由頂級酒店維港晚宴到文青最愛的DIY工作坊應有盡有 。除了半島酒店Felix餐廳推出限時9折優惠，更有熱門的馬賽克燈、陶藝及無限時地氈體驗有買一送一優惠 。無論你是想追求星級精緻美味，還是想親手製作獨一無二的專屬禮物，這篇2026情人節全攻略都可以幫到你，即睇以下精選推介！
情人節大餐推介 低至8折！
【人均$323.5】香港嘉里酒店 - Red Sugar 情人節限定套餐｜👉SHOP NOW
【8折優惠】柏寧酒店 - Autograph Collection 大堂酒廊 情人節奢華海鮮晚餐｜👉SHOP NOW
【9折優惠】 香港半島酒店 - Felix餐廳 情人節黃昏晚餐｜👉SHOP NOW
香港半島酒店 - 大堂茶座 情人節四道菜晚餐｜👉SHOP NOW
都會海逸酒店 - 千鶴日本料理Senzuru 情人節日式晚宴｜👉SHOP NOW
香港W酒店 - WOOBAR 情人節限定午市套餐｜👉SHOP NOW
香港喜來登酒店 - 蠔酒吧 情人節五道菜晚餐｜👉SHOP NOW
九龍香格里拉 - 大堂酒廊 情人節晚市套餐｜👉SHOP NOW
香港萬麗海景酒店 - Mirage Bar & Restaurant 情人節晚聚｜👉SHOP NOW
Le Salon de Thé de Joël Robuchon 情人節雙人五道菜套餐｜👉SHOP NOW
情人節禮物及情侶工作坊推介 買一送一
陶瓷、地氈體驗
【買一送一】K Studio - 陶器拉坯體驗班、水墨紋拉坯體驗班（荃灣）｜👉SHOP NOW
【買一送一】思陶藝術工作室 CC ART STUDIO - 雲石紋拉坯體驗工作坊（太子）｜👉SHOP NOW
【買一送一】美之物 - 陶藝班、手捏製作、拉坯體驗、陶瓷工作坊（新蒲崗）｜👉SHOP NOW
【買一送一】GET TOGETHER - 無限時簇絨地氈工作坊（觀塘）｜👉SHOP NOW
戒指、手鐲工作坊
【二人同行78折】Dirty Hand Studio - 手鐲工作坊（葵涌）｜👉SHOP NOW
Obellery - 手工珠寶製作體驗 銀戒指、銀手鐲（中環）｜👉SHOP NOW
The Handcrafter Workshop - 金工純銀製作體驗班（葵興）｜👉SHOP NOW
香水工作坊
Perfume Talk - 香水工作坊 一小時體驗課程（尖沙咀）｜👉SHOP NOW
土耳其馬賽克燈工作坊
【買一送一】Mosaic Art Studio - 土耳其馬賽克燈工作坊（觀塘）｜👉SHOP NOW
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
