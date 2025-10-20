焦點

情侶分手11隻貓慘遭棄養 貓舍雖爆滿義工無奈接收急尋家

【動物專訊】情侶在一起時養動物，分開時即遺棄，動物不應是情侶關係的物件。動物機構「檸浪同行 • 石門貓舍」日前收到緊急求助，一對情侶分手後，家中11隻貓就變成沒人想要的「物品」，女主人搬離原本同居的家，男主人則要求女主人將貓清走，結果最後由義工「埋單」，將貓貓接走，惟貓舍早已爆滿，因此急需為這班可憐貓貓們尋找暫托或領養家庭。

義工吳先生表示，他們收到Ａ女士求助，指與前男友Ｂ先生出現感情問題而搬離舊居，惟舊居中仍有11隻貓貓，由於B先生的新女朋友不喜歡貓，所以B先生要求清走那些貓貓。經過多番交涉後，義工日終將貓貓救走及帶回貓舍。

吳先生表示，據知最初B先生不知用什麼方法從一間士多取走了貓爸爸，結果生了很多貓B。他指，貓媽媽身型瘦削，沒足夠奶水餵貓BB，而一些兩星期大的貓BB見到肉泥便追住吞，甚至不停吃碗，顯得十分肚餓，3個月大的幼貓們也是狼吞虎嚥。他坦言，不知道貓貓們有多久沒有飽飯吃，十分可憐。

現時檸浪同行貓舍已經爆滿，還有近60隻貓待尋家，亦有其他個案需要救，突然接收多11隻貓，令情況雪上加霜，因此急需為這些貓尋找暫托或領養家庭。如可幫忙暫托或收養這些可憐貓貓，請與檸浪同行• 石門貓舍聯絡( https://www.facebook.com/LemonStrayfamily )。

情侶分手，11隻貓貓慘被棄養。
貓貓們見到食物都狼吞虎嚥。
貓貓們見到食物都狼吞虎嚥。

