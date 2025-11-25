Booking.com黑五優惠低至46折
Black Friday優惠2025｜情侶約會浪漫餐廳推介 低至43折！人均$299起/米芝蓮三星團隊生蠔宴/享受維港景色/百年古蹟內用餐
今年的Black Friday 又殺到！想與另一半用更優惠的價錢，享受豐富的美食？立即睇內文：
今年的Black Friday又殺到！想與另一半用更優惠的價錢，享受豐富的美食？今次就為大家於Klook及KKday上集合了10間浪漫晚市套餐，助你輕鬆挑選心儀的約會晚餐，最平只需$299起，米芝蓮級數的美食、精美的中菜，以及邊享受美食邊欣賞美景，絕對不可以錯過！
1. 香港文華東方酒店Café Causette
餐廳以開放式廚房展示烹飪過程，讓食客感受廚師的用心與熱情。晚市套餐以三道菜選擇豐富，三道菜晚餐（兩位用）7折優惠，人均$470起，享用前菜：大閘蟹肉竹笙豆腐羹或鵝肝肉凍或日式墨魚蘿蔔沙律；主菜則有烤焗鴨胸伴五香卷心菜焦糖合桃配角烤醬汁或香煎鯖魚柳伴大蒜甜薯配日式照燒汁或XO醬蝦子露筍炒牛柳配香苗白飯，甜品更可選黑森林伴櫻桃醬配櫻桃白蘭地雪糕或合桃撻配楓糖雪糕。而且Café Causette的用餐環境舒適溫馨，絕對適合輕鬆與另一半交談共享美食。
【低至7折優惠】三道菜晚餐（兩位用）（用餐時間：18:00 / 19:00 / 20:30 / 21:00用餐時間為2小時）
特價：$470/位丨
原價：$647/位
Café Causette
地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓（地圖按此）
2. 尖沙咀享慢煮意Fast Gourmet
位於尖沙咀的西餐廳享慢煮意Fast Gourmet，特別推出威靈頓牛柳、招牌牛角包任食配五道菜龍蝦餐43折，人均$299起食客可以無限添食威靈頓牛柳和特色牛角包，配以精心設計的五道菜式龍蝦套餐，兼顧份量與口感層次。套餐內的招牌酥皮龍蝦湯香濃腴滑，是必嘗經典；完美烹調的威靈頓牛柳外皮酥脆、牛肉多汁，令人難忘；而手工製作的流心牛角包則帶來絕佳的口感對比，令人一試難忘。大家更可搭配多款精選葡萄酒，包含氣泡酒、玫瑰酒、紅酒及白酒，讓整餐體驗更添浪漫感！
【43折】威靈頓牛柳、招牌牛角包任食配五道菜龍蝦餐｜90分鐘任食威靈頓牛柳、兩款招牌流心牛角包｜午市晚市適用｜2位起
特價：$299/位丨
原價：$688/位
享慢煮意(尖沙咀)
地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 6樓L608號舖（地圖按此）
3. 銅鑼灣CulinArt 1862
餐廳由廚藝總監Emmanuel Soulière及行政總廚Shine Chiu領軍，KKDAY的晚市套餐買一送一優惠，折後最平$339起，分別可選乾式熟成烤鴨胸、乾式熟成美國安格斯西冷扒或法式經典焗龍蝦，每兩位客人共享一份，而前菜拼盤更有日本新鮮生蠔、炙燒吞拿魚、忌廉白酒煮青口、法式雞肉千層酥盒等，性價比極高。
【KKday獨家優惠｜買一送一】乾式熟成烤鴨胸｜龍蝦濃湯｜分享海鮮前菜拼盤
特價：$339/位丨
原價：$678/位
【KKday獨家優惠｜買一送一】乾式熟成美國安格斯西冷扒｜龍蝦濃湯｜分享海鮮前菜拼盤
特價：$359/位丨
原價：$718/位
【KKday獨家優惠｜買一送一】法式經典焗龍蝦｜龍蝦濃湯｜分享海鮮前菜拼盤
特價：$389/位丨
原價：$778/位
CulinArt 1862
地址：香港銅鑼灣禮頓道29 號華懋禮頓廣場地下及1樓（地圖按此）
4. 海景嘉福洲際酒店The Mistral
如果你和另一半愛健康，又愛美食？不妨走進海景嘉福洲際酒店The Mistral，享受優雅又充滿意式風情的晚餐體驗。88折後人均$581，自助沙律吧提供新鮮多汁的沙律、優質風乾火腿及手工製作的精緻芝士，晚餐主菜同樣精彩，由主廚Fabio精心烹調，帶來多款意大利地道美食。無論是焗芝士梳乎厘搭配意大利芝士及夏季黑松露，還是香濃黑松露水牛芝士薄餅配野菌與火箭菜，都能帶給大家層次分明的豐富口感。還有鴨肉雲吞佐以巴馬火腿、牛肝菌和黑松露汁，寬條麵配慢煮羊肉醬與香氣四溢的意大利蕃茄醬，層層疊疊的滋味令人難忘。
【低至88折】The Mistral 意大利沙律吧晚餐 (星期一至日適用)（18:30 - 22:00）
特價：$581/位丨
原價：$658/位
香港美利酒店 - Popinjays
地址：中環紅棉路22號香港美利酒店26樓（地圖按此）
5. 灣仔Casa Sophia Loren
位於灣仔的Casa Sophia Loren是由香港百年古蹟和昌大押活化翻新，更是由奧斯卡影后Sophia Loren 創立的意大利餐廳品牌。想感受鬧市的浪漫，餐廳為大家帶來週三海鮮盛宴晚市套餐、精選意式風味3道菜晚市套餐8折優惠，最平人均只需$351起。前者可享用新鮮生蠔、水煮皇帝蟹腳、黃鰭吞拿魚青瓜韃靼、帶子刺身等海鮮美食；而後者則有豐富的海鮮前菜及不名的主菜，如：脆皮意大利通心粉配茄子，番茄醬配煙燻陳年瑞可塔芝士/ 佩科里諾芝士意大利粉配吞拿魚韃靼及檸檬/ 海鱸魚意大利幼麵魚子醬配檸檬黃油醬及檸檬(升級每份+$48) / 燒牛肉切片，紅菊苣配堅果等，絕對夠滿足！
【8折】精選意式風味3道菜晚市套餐｜兩位起(18:00-22:00)
特價：$351/位丨
原價：$438/位
Casa Sophia Loren
地址：灣仔莊士敦道60-66號和昌大押1樓（地圖按此）
6. 香港美利酒店Popinjays
坐落於中環香港美利酒店26樓的Popinjays天台餐廳，用餐時刻與夜色美景完美融合，帶來浪漫的氣氛。Popinjays的82折意式六道菜晚市套餐，開胃菜由鮮嫩的生牛肉他他配以珍貴魚子醬揭開序幕，隨後是經典烹調的香煎北海道帶子，口感鮮嫩彈牙，活化味蕾。主菜部分，選用頂級M5和牛牛柳，肉質細膩多汁，與醬汁完美結合，層次豐富；還有特製的海膽意大利幼麵，配搭清新的檸檬醬汁及新鮮日本海膽，風味獨特且平衡。整餐以經典意式咖啡提拉米蘇做結，柔滑甜蜜，為晚餐畫下完美句號。
KKday優惠：
【低至82折】意式六道菜晚市套餐
特價：$924/位丨
原價：$1,087/位
Popinjays
地址：中環紅棉路22號香港美利酒店26樓（地圖按此）
7. 米芝蓮三星餐廳L’AMOUR
L’AMOUR米芝蓮三星餐廳以法式細膩優雅的風格著稱，餐廳內有一部獨特的自動彈奏水晶三角琴，用餐時更可欣賞優雅音樂，非常浪漫！買一送一優惠的晚市套餐，折後人均$898起，除了任食日本宮城生蠔、法國諾曼第生蠔、澳洲哥芬灣生蠔，另外更享用每日更新的沙律和餐湯，主菜則可選擇：廚師精選手工意粉、虎蝦手工公仔麵意粉、招牌龍蝦帶子薏米飯，還有香煎鵝肝配日本A5和牛肉眼、香煎比目魚扒以及富有地中海風味的澳洲紐西蘭羊架。經典法式燉菜如傳統油封鴨腿配焦糖蘋果、黑啤燒安格斯牛肋骨及橡果伊比利亞豬面肉等，讓熱愛法國料理與海鮮的你，締造難忘的浪漫時光。
【買一送一】無限任食生蠔豪華盛宴｜日本宮城生蠔 / 法國諾曼第生蠔 / 澳洲哥芬灣 ＋ 5道菜＋ 塔斯曼尼亞海膽
特價：$898/位丨
原價：$1,796/位
地址：
中環蘭桂坊德己立街58-62號協興大廈地下A&B號舖（地圖按此）
太和大埔太和路15號太和中心地下38號舖（地圖按此）
8. 尖沙咀Starò
位於尖沙咀諾士佛臺9樓的Starò餐廳，以夢幻星空為設計靈感，打造出獨特浪漫的用餐環境，配合星空打卡位，成為情侶約會和生日驚喜的理想地點。夢幻星空4道菜晚餐套餐58折優惠，人均$398起，即可享用由頂尖主廚精心設計。前菜是鮮嫩細膩的生牛肉他他，配合豐富層次的醬汁，味道清新且充滿驚喜。套餐中不可錯過的還有香濃的牛肝菌黑松露飯，散發獨特的菇香與松露香氣，令人回味無窮。飯後清新的檸檬雪葩，完美平衡口感，為整頓餐點畫上甜美句號。
【58折】星空傳情4道菜晚餐｜完成指定步驟即可贈送即開海膽黑魚子醬生蠔拼盤｜兩位起
特價：$398/位丨
原價：$688/位
尖沙咀星空主題西餐廳Starò
地址：尖沙咀諾士佛臺1號（地圖按此）
9. 港島香格里拉茗悅
如果喜歡中菜的朋友，亦可選港島香格里拉的茗悅，餐廳的晚市嚐味套餐亦有第2位半價優惠，人均$585起。套餐的開端是「福建特色拼盤」，經典地整合了閩南的招牌點心與小吃；湯品方面，可選用濃郁滋補的紅菇竹笙燉花膠雞湯，或加價享用傳統名湯佛跳牆；主菜環節呈獻「江海之味」，有紅燒鮮蝦遼參釀羊肚菌的奢華組合，還有金銀蒜糟菜蒸海蟶子，香氣四溢，鮮味十足。接著是閩南風味精選，包括細火慢燉的白蔥燒A4牛面頰肉，或是經典同安封肉，搭配冬菇、海蠣、蝦米及板栗，豐富滋味彰顯閩地家常風情。甜品則以清爽滋潤的閩南桃膠銀耳四果湯，或細膩滑順的開心果金瓜芋泥作結。
【第2位半價優惠】 晚市嚐味套餐 (兩位起)
特價：$1,170/2位，人均：$585丨
原價：$1,514/2位
茗悅
地址：金鐘道88號太古廣場二座港島香格里拉酒店8樓（地圖按此）
10. 合和酒店合和軒
合和軒推出精選六道菜晚市套餐75折優惠，人均$480起，以招牌前菜拼盤揭開序幕，集結了合和黑毛豬叉燒、涼拌海蜇頭與紅油手撕雞，接著呈上滋補溫潤的黑白木耳海底椰皇燉竹絲雞湯，湯底清甜，搭配特殊食材如海底椰與木耳，展現大廚對食材的細緻掌握。主菜包括黑魚子香芒蝦球，鮮嫩蝦球配以香芒與頂級黑魚子，口感及視覺同樣令人驚艷；而生炸BB乳鴿則外酥內嫩，保持鮮美多汁。搭配櫻花蝦海鮮炒飯，於米香中散發出鮮美海味，甜品經典陳皮蓮子紅豆沙湯圓搭配杞子桂花糕，清甜溫和，完美為這場晚餐畫下完美句點。
【74折】精選六道菜晚市套餐 (2位起) (星期一至日）
特價：$4188
