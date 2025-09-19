貓狗人道毀滅四年新高 去年581隻爆升七成
情侶談錢不用怕傷感情！3招「金錢溝通術」讓關係更穩固
在親密關係裡，「錢」常是容易引發摩擦的話題。專家指出，安全感越高的人越能坦誠談錢，金錢其實是瞭解彼此價值觀的橋樑。與其迴避，不如正視差異——有人重視飲食體驗，有人注重衣著質感，並非對錯，而是生活優先順序不同。
3個實用方法：
1.抓出消費比例
不用逐筆計算，先釐清各自主要開銷比例。若一方餐飲佔6成、另一方服飾佔4成，送禮時就能選擇對方看重的領域，既投其所好，也避免誤踩地雷。
2.設定「自由額度」
雙方可約定一筆金額（如2000元內可自由支配），超過再討論。也可以保留個人小金庫，共同支出則用APP分帳，透明又自在。
3.用「因為...所以...」取代批判
若對方嫌衣服花費太多，可以回應：「因為工作需要正式穿搭，所以買了幾件基本款，下次餐費我們就找平價選項。」比起「你怎麼亂花錢」，聚焦需求與替代方案更有建設性。
避免踩雷：少拿別人比較、別翻舊帳、也不要全盤掌控對方財務。就算一方較會理財，也該保留對方的自主權。
專家提醒，談錢最好選在氛圍放鬆時進行，例如晚餐後聊「下次旅行預算」，比爭吵後清算有效。真正的親密，是能放心說出：「這筆錢我需要你幫忙。」而不擔心被批判。
