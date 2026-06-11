情緒健康｜面對考試壓力家長應如何自處？臨床心理學家：關係，永遠比分數重要！
面對考試季節的壓力，加上與子女在教育、學業上的爭執，父母往往承受著巨大的情緒負擔。太古城的悲劇再次提醒我們，家庭中的情緒張力如果拉得太緊，後果可能難以想像。
作為父母，當面對孩子「唔聽話」、考試迫在眉睫，而自己又快要「爆發」時，以下是一些實用的心理學建議（Advice to parents）：
第一步：父母如何管理自己的情緒（Mood Control）
在你想教育孩子之前，必須先穩住自己的情緒。一個處於失控邊緣的家長，是無法教出理性冷靜的孩子。
實行「時間暫停」（Time-out）：
當你感覺到心跳加速、呼吸變急促、拳頭變硬時，這代表你大腦的「杏仁核」已經綁架了你的理性。這時候「立刻停止說話」，轉身離開現場（如去去洗手間、喝杯水），再對自己說：「我現在很生氣，我需要冷靜5分鐘再處理。」
區分「我的焦慮」與「孩子的責任」：
很多時候，家長的暴怒源於自身恐懼（「他現在不溫書，以後就完了」）。試着深呼吸，告訴自己：「考試是他人生一小部分，不代表他全部，更不代表我做父母的成敗。」
降低預期，接納現實：
接受「孩子不可能完全按照我的劇本走」。將專注力從「他為什麼不聽話」轉移到「我們現在可以如何解決眼前的問題」。
第二步：當孩子「唔聽話/唔溫書」時，可以做什麼？
當孩子不聽話時，硬碰硬通常只會換來對抗（反叛）或逃避（放棄）。你可以嘗試改變溝通與應對策略：
1、先處理心情，再處理事情（Validate First）
孩子不想溫書或反抗，背後往往有原因：可能是不懂做挫敗感大、太累了、或者承受著巨大的同儕壓力。
不要說：「你成日淨係識玩！你想考包尾啊？」
試著說： 「我看你坐在書桌前很久都沒動筆，是不是覺得這些題目很難、壓力很大？需要媽媽/爸爸陪你坐一陣嗎？」
先認同他們的壓力，他們的防備心才會降下來。
2、化大為小，建立「微小目標」
面對沉重的考試範圍，孩子有時是因為「不知道從何入手」而選擇逃避。幫孩子把溫習任務切碎。不要說「今晚溫完這三課」，而是說「我們一起試試看，專心溫 20 分鐘，然後你可以去吃個水果/休息 10 分鐘」。
3、給予有限度的選擇權（Limited Choices）
與其直接下命令，不如給予孩子掌控感，這能減少他們的對抗心理。例如：「你想現在先溫英文，還是吃完晚飯再溫？你決定。」這讓孩子覺得自己被尊重，而不是被控制。
4、劃定「停火區」與「停火時間」
不要讓家裡24小時都充斥著考試的火藥味。規定晚飯時間、或者晚上10點後，全家「禁止提及考試與功課」。在這段時間，只聊輕鬆的話題，讓全家的大腦都有機會放鬆、分泌安多芬（Endorphin）。
給父母的溫馨提示（Takeaway）
「關係，永遠比分數重要。」
考試會過去，分數是一時的；但父母在爭執中所說的狠話、所展現的決裂態度，卻可能在孩子心中留下長期的陰影。在這個緊要關頭，孩子最需要的不是一個「督軍」，而是一個能接住他們壓力的「避風港」。如果發現自己或孩子的壓力已經超出負荷，請不要猶豫，立刻尋求學校社工、輔導員或臨床心理學家的專業協助。
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