同志影展公屋案原告 Nick 獲獎：平權路未完
「情緒冷漠症」是什麼？解析表面樂觀內心悲觀，為何現代人愈來愈孤獨，如何重拾社交安全感？
近期流行「情緒冷漠症」一說，即表面開朗樂觀，內裡卻冷漠而悲觀，看似是大家在都市生活久了，自然而然就會出現的症狀，到底「情緒冷漠症」是甚麼？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
情緒冷漠症是什麼？
情緒冷漠症英文稱為 Emotional Detchment ，亦即反應出現鈍化的狀態。即使外界出現狀況，亦沒有正常的情感反應，又或對快樂、痛苦、慾望亦即喜怒哀樂感受微薄，而且對周邊事物失去興趣，不願意表露內心的感受。
有趣的是，為求滿足社會日常的社交目的，他們會偽裝出開朗樂觀的模樣，而且表現出對事事有興趣的好奇心。回家後，卻隔離自己不願再與人溝通，希望封閉情感避免受傷，又或不願為自己增添情緒壓力，而呈現漠然悲觀的狀態。
喜歡獨處和內向 與情緒冷漠截然不同
喜歡獨處和內向的「I人」，或者只是喜歡與自己相處，經歷密集社交後只是感到疲累，休息後即可補充能量。「I人」獨處時能享受著一個人的生活，例如吃美味的食物、看喜愛的動漫電影，對周遭新事物充滿好奇及熱誠，當然亦會有自己感覺舒適的社交圈子。
而情緒冷漠則是完全對社交沒有興趣，覺得與人互動會為情緒帶來負擔。而且對外界的人際關係感到無動於衷、缺乏同理心。不懂得處理其他人的感受，對別人的情緒反應不敏感，對周遭所有事物亦沒有興趣。尤其使用電子產品作為主要溝通途徑的新世代中，特別容易出現「情緒冷漠」的徵狀。
情緒冷漠＝情緒穩定？
新世代追求情緒穩定尤其重要，不執著於別人的情緒，只好好保護自己，也許是最舒適的「都市生存法」。懂得獨處當然是好事，但當冷漠慢慢轉化為悲觀，亦即認為「所有事都只會向壞的方向」，覺得自己與別人交心後，就會出現「背叛」、「欺騙」、「留不住」的狀態，就未必是好的方向了。
建立與人相處的安全感 好好活在當下
1）由家庭開始建立社交網
從家人相處開始，拾回與人們相處的信心，建立社交安全網，自然就能擺脫悲觀情感。
2）慢慢向好友放下心房
練習慢慢地向朋友表露自身的情感，認清「好的朋友」不會因你的脆弱而大造文章，而且更用心聆聽朋友說的心事，達至雙向溝通。正常溝通不會為自己及別人的情緒帶來負擔，「分享」就只單純是分享而已。
3）拒絕「無效社交」
建立社交網絡，不等於要犧牲獨處時間。社交與獨處是可以並存的，不用太擔心「被逼社交」後失去自己的獨處時間，你需要的是「按心意挑選社交場合」。工作以外不想去的活動，就不用逼自己去了，但不要將所有活動拒之門外。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
個人成長：
「情緒價值」是真理還是陷阱？真正的價值，是學會誠實面對自己｜周靈山《只在你心頭》
iPhone原來有紀錄情緒功能！State of Mind完整用法攻略，記錄情緒不只是潮流，研究顯示每天1分鐘提升幸福感
其他人也在看
她超愛喝冰飲「26歲就長滿子宮息肉」！醫曝狂喝飲料3大風險：容易造成氣滯血瘀
前段時間，一則大陸新聞引起關注：一位年僅26歲的女性程式設計師，平時天天喝冰美式咖啡、冰飲料，久而久之發現經期逐漸失常。她就醫後才發現，子宮內竟長了大量息肉，差點必須動手術切除，後來靠著中藥調養才慢慢痊癒。姊妹淘 ・ 23 小時前
調查指絕大部分經濟師料美聯儲下周減息四分一厘 多數料年底前再減四分一厘
《路透》本月8日至11日調查107名經濟師，當中105人預測美聯儲下周減息四分一厘，比例遠高於上月調查的61%，2人預測減息半厘。64名經濟師預測年底美聯邦基金利率較目前低半厘，佔受訪者60%。但37%受訪者料年底利率較目前低75點子。AASTOCKS ・ 1 天前
摩根大通預期歐央行推遲至12月減息
摩根大通預期，歐洲央行將在今年12月減息，原先預測是在10月減息25個點子。摩通表示，歐央行完成減息的可能性顯而易見，通脹前景仍暗示着寬鬆傾向。巴克萊也預計歐央行將在12月減息25個點子，而包括高盛和法國巴黎銀行在內的其他主要券商則認為歐央行今年將按兵不動。法巴報告稱，鑑於歐央行已經預期近期經濟增長疲弱且通脹走軟，因此減息的門檻看起來相當高。倫敦證券交易所集團(LSEG)編制的數據顯示，交易員押注央行在10月會議上維持利率不變的可能性逾95%。 (WL)infocast ・ 1 天前
女神配對計劃｜Carmen與細John「友達以上，戀人未滿」？雲文子師傅奇門遁甲批算兩位「女神」最後決擇愛情運勢｜雲文子師傅
《女神配對計劃》這部在TVB播出的戀綜進入白熱化最後決擇求愛勇士階段，相信一眾有追看戀綜的朋友都會好奇一眾「女神」情歸何處呢？Yahoo Style HK ・ 20 小時前
iPhone Air 只有 eSIM，香港電訊商都支援嗎？eSIM 真的比實體 SIM 卡貴？
iPhone Air 機身超薄僅 5.6mm，Apple 為此可是以實體 SIM 卡槽，以及未知確實大小的電池容量交換而來。有意今天要下單預購 iPhone Air 的你，或是正因為未知香港電訊商對於 eSIM 支援度如何的你，這一篇文章應該能為你解決不少迷思。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
《港樓》珀麗灣本月暫錄5宗成交 上車客斥500萬元承接兩房戶 原業主持貨七年賬蝕一球
中原地產陳振威表示，市場憧憬聯儲局下周減息，近期樓市氣氛向好，業主陸續收窄議價空間，但買家入市意欲不減，優質單位承接力尤其造好。珀麗灣本月暫錄得5宗買賣成交，較上月同期3宗多近七成。 分行新近促成珀麗灣5期30座高層H室成交，實用面積507平方呎，兩房間隔，設有露台，望內園泳池景。買家為上車客，覓盤約兩周，迅速承接作自用。單位原叫價530萬元，議價後以500萬元成交，實用呎價9,862元。 原業主於2018年以600萬元買入單位，持貨約7年，賬面蝕100萬元，單位貶值16.7%。(sl/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
前線醫生做科研「出文」 研究指或助降低病人死亡率 建議增撥資源予非大學教學醫院
公眾或者會以為，香港的醫學研究都集中在兩間大學醫學院，及其相連繫的教學醫院。其實在非教學醫院的公院醫院內，也有不少醫生在日常醫務工作外，再花心力參與研究。一項由廣華醫院臨床研究中心主導的研究，更發現臨床醫生若積極參與科研，病人的死亡率和再入院的情況也可能有所改善。Yahoo 健康 ・ 1 小時前
【UNIQLO】限定優惠 夏日單品推薦（即日起至18/09）
Uniqlo今期限定優惠帶嚟超豐富夏日單品，有機能長褲、運動束腳褲、皇牌T恤、BraTop，Keep住舒適感同時襯出時尚同自信！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 4 小時前
Labubu夥法名牌殺入時尚界 聯乘Moynat手袋 大摩讚IP廣吸各消費群
泡泡瑪特（9992.HK）旗下人氣IP Labubu繼早前推出首飾系列後，近日殺入時尚界。為慶祝The Monsters系列10周年，其創作者龍家昇夥拍法國名牌Moynat，為系列旗下角色Labubu、Zimomo及King Mon出聯乘手袋；摩根士丹利直言，在Labubu出現前，從未見過應用如此多變（versatility）的IP，持續以各種形式展現出對不同消費群體的吸引力。信報財經新聞 ・ 13 小時前
大茶飯│地產股比你想像中強勢（青冰）
如相信股價走在消息之前，那就要審視地產股是否已轉勢。太古地產是藍籌地產股中最強，負債比率不高，去年9月開始15億港元回購計劃，買到今年5月就停手，當時股價仲係17蚊未夠，加上在業績內提及股息漸進增長，今年升咗咁多仲有5厘股息，吸引力不亞於幾隻高息本地電訊股。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
【屈臣氏】全場無門檻88折+送高達$130優惠（12/09-13/09）
屈臣氏一連兩日（9月12-13日）推出易賞錢會員限時驚喜3重賞，門市及網店全場無門檻88折（網店優惠碼「HAPPY12」），買任何護膚/美妝產品滿$150(不包括男士護膚產品) 送$50屈臣氏護膚/美妝產品優惠券！另外，憑銀聯手機Pay或銀聯二維碼單一簽賬滿 $800即減 $80！YAHOO著數 ・ 1 天前
笑到最後｜Google甲骨文Tesla連環升嘅無奈（高明）
如果面對現實，市場給予嘅溢價，就係冇其他選擇嘅代價，唔係呢堆數嚟數去嘅大企業同十大富豪，地球上仲有邊度搵到呢種級數嘅增長？Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前
日本警方拘三人涉販運和牛到香港 疑過去數年非法出口逾五百噸和牛 涉款2.3億港元
【Now新聞台】日本警方拘捕一名中國籍男子，涉嫌非法出口和牛到香港。 神奈川縣警方周四拘捕食品進出口公司負責人，47歲姓戴男子及另外兩人。他們涉嫌2023年底向海關虛報，將13噸冷凍牛肉，包括頂級A5和牛出口到柬埔寨，在未取得出口檢疫證明下，將這批和牛販運到香港，違反關稅法與家畜傳染病預防法。警方相信他們過去幾年以相同手法非法出口五百多噸和牛，總值達44億日圓，即大約2.3億港元，正展開調查。警方指，出口和牛到香港標準十分嚴格，要在當局認可的屠場屠宰加工，並申請證明。懷疑涉案人士為了降低出口成本，採用此方式犯案，相信同類手法有增加趨勢。now.com 新聞 ・ 20 小時前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期
美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。AASTOCKS ・ 1 天前
懷疑另一半出軌被戴帽，應否原諒對方？分析7個外遇徵兆定義及3大偷食原因
在一起久了，發現另一半沒緣由地比以往冷淡？以往工作時間穩定卻突然常常說要加班，甚至聯絡不上？懷疑另一半出軌但找不到實質證據？「帽」事嘅！編輯跟大家分析7個外遇徵兆，以及3大偷食原因，解開大家心中的謎團。men's uno HK ・ 1 天前
《暴君的廚師》爆紅、潤娥私服&配件也成話題！小香風套裝、Wulu耳環，還把Crocs穿得好時髦
當然，潤娥的私服造型也成為討論話題，無論是高雅甜美的小香風，還是充滿活力的紅色洋裝，復古風或是鬆弛系，潤娥用細節堆疊出「好感系時尚教科書」，一起來看看她的穿搭技巧！潤娥私服穿搭：小香風套裝、直登優雅天花板這套淺色系格紋小香風套裝，根本是氣質女孩衣櫃裡必備...styletc ・ 1 天前
原來「台8女星」素顏都這麼美！韓瑜有空就敷面膜、王宇婕實行「A醇三明治法」熬夜拍戲皮膚還發光！
韓瑜：敷面膜補水救急像韓瑜這樣常常需要上妝、熬夜的女星，更懂得利用面膜來急救肌膚！皮膚科醫師指出，面膜能在短時間內補充大量水分，幫助乾燥暗沉的膚況迅速回到穩定狀態，這也解釋了為什麼她的皮膚看起來總是細嫩明亮。王宇婕：A醇是抗老法寶王宇婕因為知道A醇是抗老的...styletc ・ 1 天前
31歲Red Velvet瑟琪「回歸期5天飲食餐單」激瘦2kg！4招養成逆天馬甲線，在家也能練出腹肌
說到Red Velvet瑟琪，除了舞台上的超強舞蹈實力外，最常被網友討論的就是她結實明顯的腹肌線條。她不僅在YouTube頻道上分享回歸期的身材管理法，更親自示範在家便能完成的簡單運動，簡單4招便能打造出超強馬甲線！Yahoo Style HK ・ 1 天前
2025中秋節「請3放7」快閃台北攻略！水舞嘉年華/圓山大飯店中秋BBQ/最新迷幻太空滾軸溜冰場｜附台北酒店推介
今年中秋節緊隨國慶假期，相信不少打工仔都會「請3放7」或「請5放12」自製長假期外遊，當中台北絕對是熱門的旅遊目的地！今次為大家整合了台北5日4夜行程提案，有多個期間限定活動，包括台北水舞嘉年華、圓山大飯店中秋BBQ饗宴、桃園神社紙鶴祭典，亦有新開業的北台灣最大滾軸溜冰場，以及能浸沉於浮世繪畫作的展覽等，適合「請3放7」的親子或情侶來個短線遊！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
CD復古回朝，BEAMS水滴藍CD機登場！重拾「旋轉的浪漫」，找回那些年光碟的魔力
還記得那些年我們收集的CD嗎？BEAMS RECORDS最新推出的「Clear Portable CD Player」簡直是復古控的夢幻逸品！Yahoo Style HK ・ 1 天前