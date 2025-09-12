「情緒冷漠症」是什麼？解析表面樂觀內心悲觀，為何現代人愈來愈孤獨，如何重拾社交安全感？

近期流行「情緒冷漠症」一說，即表面開朗樂觀，內裡卻冷漠而悲觀，看似是大家在都市生活久了，自然而然就會出現的症狀，到底「情緒冷漠症」是甚麼？

情緒冷漠症是什麼？

情緒冷漠症英文稱為 Emotional Detchment ，亦即反應出現鈍化的狀態。（《Lost in Translation》電影劇照》）

情緒冷漠症英文稱為 Emotional Detchment ，亦即反應出現鈍化的狀態。即使外界出現狀況，亦沒有正常的情感反應，又或對快樂、痛苦、慾望亦即喜怒哀樂感受微薄，而且對周邊事物失去興趣，不願意表露內心的感受。

有趣的是，為求滿足社會日常的社交目的，他們會偽裝出開朗樂觀的模樣，而且表現出對事事有興趣的好奇心。回家後，卻隔離自己不願再與人溝通，希望封閉情感避免受傷，又或不願為自己增添情緒壓力，而呈現漠然悲觀的狀態。

喜歡獨處和內向 與情緒冷漠截然不同

喜歡獨處和內向的「I人」，或者只是喜歡與自己相處，經歷密集社交後只是感到疲累，休息後即可補充能量。「I人」獨處時能享受著一個人的生活，例如吃美味的食物、看喜愛的動漫電影，對周遭新事物充滿好奇及熱誠，當然亦會有自己感覺舒適的社交圈子。

而情緒冷漠則是完全對社交沒有興趣，覺得與人互動會為情緒帶來負擔。而且對外界的人際關係感到無動於衷、缺乏同理心。不懂得處理其他人的感受，對別人的情緒反應不敏感，對周遭所有事物亦沒有興趣。尤其使用電子產品作為主要溝通途徑的新世代中，特別容易出現「情緒冷漠」的徵狀。

情緒冷漠＝情緒穩定？

新世代追求情緒穩定尤其重要，不執著於別人的情緒，只好好保護自己，也許是最舒適的「都市生存法」。懂得獨處當然是好事，但當冷漠慢慢轉化為悲觀，亦即認為「所有事都只會向壞的方向」，覺得自己與別人交心後，就會出現「背叛」、「欺騙」、「留不住」的狀態，就未必是好的方向了。

建立與人相處的安全感 好好活在當下

1）由家庭開始建立社交網

從家人相處開始，拾回與人們相處的信心，建立社交安全網，自然就能擺脫悲觀情感。

2）慢慢向好友放下心房

練習慢慢地向朋友表露自身的情感，認清「好的朋友」不會因你的脆弱而大造文章，而且更用心聆聽朋友說的心事，達至雙向溝通。正常溝通不會為自己及別人的情緒帶來負擔，「分享」就只單純是分享而已。

3）拒絕「無效社交」

建立社交網絡，不等於要犧牲獨處時間。社交與獨處是可以並存的，不用太擔心「被逼社交」後失去自己的獨處時間，你需要的是「按心意挑選社交場合」。工作以外不想去的活動，就不用逼自己去了，但不要將所有活動拒之門外。

淡然的「it’s ok」背後都是經過千錘百煉，以陌生人般的溫柔表達情緒才是真正的成長｜周靈山《只在你心頭》

