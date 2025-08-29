淡然的「it’s ok」背後都是經過千錘百煉，以陌生人般的溫柔表達情緒才是真正的成長｜周靈山《只在你心頭》

「不好意思，我不愛你了。」能平靜說出這句話，背後是一場千錘百煉的修行。

曾經苦苦哀求、糾纏扭捏的片段，不提也罷。回頭看那個狼狽不堪的自己，既不值得，也非我們的作風。如今的距離感，來得剛剛好：能用對陌生人般的溫和語氣道別，說完甚至不覺得自己「型」、「威」、「勁」，只是淡然，這才是真正的成長。

那段忍淚痛罵自己、用工作填滿每一寸縫隙、累極卻徹夜清醒、放下恨、練習不恨、終於忘記要恨的日子，比上一堂昂貴的心靈課程更實在。我們不必在課室裏大喊「我值得更好」，卻在生活裏一寸寸活出這句話。

回頭想，其實很難得，那個曾經是我們心頭一塊肉的人，竟願意不計後果、不怕報應地送我們一場真實又殘忍的訓練。這堂課不是免費，卻絕對無價，且看哪天更仁慈，還得向他寫封感謝信。

感謝他狠狠推我這一跤，讓我不用百年修行，便可擺脫孑然一身的孤寂，煉成煥然一新的魅力。

