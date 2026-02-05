Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
情緒是要「照顧」的，從患抑鬱過來人身份分享如何自我療癒，別急着令自己「成熟點」｜周靈山《只在你心頭》
自幼，我們都被要求「控制情緒」。只要哭鬧，就是不乖；板起臉、哭灑當場、面紅耳熱，一律代表情緒不穩。
但卻沒多少人懂得這個真相，或者願意面對這個真相：情緒像小孩，若不處理，只會越來越不聽話、越來越壞。但是，處理不是發脾氣，也不是尖叫，而是，情緒是要「照顧」的。
這是我抑鬱時用的方法：假設我傷心，我會視自己為一個小孩子，問自己：「怎麼了？」然後，我讓自己去說、去想、去聽。不必急着解決，也不必否定自己的感受，例如說自己小氣、不世故、胡思亂想。就只是聽。
聽完了，謎底解開，原來這份傷心，是因為累了卻不敢停；原來這份焦慮，是因為對自己的要求太高；原來這份憤怒，是因為那天某人一句無心的話。
然後，你要接納自己此刻就是軟弱，就是介意，就是不舒服。沒有批判，我們也不要對自己說「不應該」、「成熟點」。
接納之後，你才會知道該怎麼做。真的累了，就休息10分鐘，你有能力完成的。其他人控制不了的，罵他只會影響自己，坦白又會影響關係，若接受不到他的性格就由他吧！這不是控制、也不是出於壓抑後的爆發，而是出於撥開雲霧後清醒。
很多人都習慣將某些人、某些事放在心頭，稱之為心頭肉或心頭刺。但其實，情緒才是我們心頭最真實的一塊肉。它會痛、會熱、會推動你：推你去罵人，也推你去奮鬥；讓你流淚，也讓你清醒。所以，情緒是雙面刀，若懂得處理，它其實是信差：它來是為了告訴你：這裏痛了，那裏渴了，這裏需要被看見，免得你的情緒被累積。
人，多是受軟不受硬，所以，上司懂得安撫人，下屬才會為他賣命。若一味控制，你還會為自己賣命嗎？不會的，好好哄自己，說句：「知道了，沒事了。」
