惠利也來台灣 《王之國》俊昊牽手潤娥來台
[NOWnews今日新聞] 「第10屆亞洲明星盛典（Asia Artist Awards 2025，簡稱AAA 2025）」將於12月6日在高雄國家體育場盛大舉行，大會今（26）日公布演員第2波陣容，包括金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊、潤娥、車珠英與惠利，星光熠熠。
多元作品展現實力 全球人氣演員加盟
金裕貞以不斷挑戰多樣角色的精湛演技廣受肯定，即將在11月的新劇《親愛的X》再度展現轉型；李伊庚則橫跨戲劇、電影與綜藝，展現多樣魅力，深受觀眾喜愛；李濬榮今年活躍於《我們的浪漫電影》、《弱美男英雄Class 2》等多部作品，憑實力坐穩「可信演員」地位。
2PM李俊昊憑《金科長》、《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》打開全球知名度，今年下半年更將以《颱風商社》與Netflix新作《現金英雄》回歸；少女時代林潤娥今年則在電影《凌晨兩點的惡魔》及電視劇《暴君的廚師》中大放異彩，展現跨領域實力；車珠英在《元敬》中的細膩演技，亦獲得觀眾高度好評。
惠利突破形象 演技大獲讚譽
惠利憑藉《善意的競爭》挑戰新形象，獲得「人生角色」的讚譽，劇集更在海外OTT平台名列前茅，成功擄獲國際觀眾，值得一提的是，《2025 AAA》此前已宣布由朴寶劍與IU共同參與，掀起高度話題。完整名單將陸續公布，12月6日頒獎典禮與12月7日「AAA Festa」連續2日在高雄世運主場館舉辦，勢必成為亞洲娛樂盛事。
