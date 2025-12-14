惠利分手柳俊烈鬧翻！被問參加換乘戀愛說不

▲惠利（如圖）坦言無法和前任一起參加《換乘戀愛》，直言：「絕不參加節目。」被猜測是和柳俊烈分手鬧得不愉快造成。（圖／혜리 YouTube）

[NOWnews今日新聞] Girl’s Day成員、現為演員的惠利，她過去演出《請回答1988》時和男主角柳俊烈假戲真做，兩人愛情長跑八年後分手。近日她在自己的YouTube頻道談到了戀愛綜藝《換乘戀愛》，透露自己沒辦法和前任待在同個屋簷下，看著對方跟其他女性產生情愫，直言自己：「絕對不會參加這種節目。」

日前惠利在自己的YouTube頻道《惠利》上傳了全新影片「看換乘戀愛的兩種方式」，邀請演員朴慶惠一起觀看超熱門戀愛綜藝《換乘戀愛》。兩人聊天時提到了：「如果和交往5年的前任一起上《換乘戀愛》，看到對方和別人約會會怎樣？」惠利聽完後直接回應，「我不會去上這節目。」朴慶惠聽完後追問惠利，「那會代入自己到裡面的角色中嗎？」她答道，「絕對不會，因為那不是我。」

惠利的這番發言瞬間引起許多網友討論，被猜測是和自己過往情史有所連結，才會堅決表示「不跟前任上節目」。她曾與因《請回答 1988》演員柳俊烈公開交往約8年，之後和平分手。不過分手後，柳俊烈捲入「換乘戀愛韓韶禧」傳聞中，當時她曾因情緒性發文站上輿論中心，事後也出面致歉，表示那是「作為一個人，而非演員的情感反應。」

▲惠利找好友一起看戀愛綜藝《換乘戀愛》。（圖／혜리 YouTube）

近期《請回答1988》迎來播出10週年，演員們再度合體一起錄製《請回答1988 十週年》綜藝節目，起初柳俊烈因行程問題宣布不參加，後來又改口參與部分拍攝，日前官方預告曝光，看不見惠利、柳俊烈同框畫面。

資料來源：YouTube

