惠利「女友感」焦糖小熊機場造型秋冬請鎖定！拿著「手袋黑馬」 Max Mara Whitney準備來香港

Max Mara品牌好友惠利現身仁川國際機場先出發前往台灣，出席一連串「THE CAMEL, timeless」主題活動，並於後日親臨香港為「THE CAMEL, timeless」駝色傳奇活動揭幕。

（官方圖片）

惠利身穿品牌全新的Olimpia雙排扣大衣，頂級駱駝絨質料不僅保暖，更在步履間帶出瀟灑從容的時尚風範。內搭舒適的駝色高領針織衫與輕盈駱駝絨短褲，手挽實用與造型兼備的Max Mara Whitney手袋，整體如焦糖小熊的機場造型俐落有型，也散發「女友感」的親切溫柔感覺。

（官方圖片）

（官方圖片）

惠利手上的Max Mara Whitney手袋，其實在這年默默成為時尚人寵兒，之前有張柏芝、林心如等巨星加持，在無Logo的情況下也散發出奢華感，正是近年大熱的Quiet Luxury設計精神。這次到惠利來演繹，是三紋小手袋款式，拿起來可愛精緻，絕對是本年度黑馬手袋之一。各位手袋迷，會把這個Max Mara Whitney在購物清單裡嗎？

MAX MARA Whitney Bag 4 small pleated leather tote $10,090

BV手袋加價？歐洲價格上調前「這裡買」BV最抵！舒淇同款Campana手袋平官網$4,400

