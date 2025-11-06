韓流女神惠利來了！身穿Max Mara經典大衣啟程飛台灣、氣質太犯規，粉絲接機模式啟動

（圖／品牌提供）

惠利要來台啦！這回她受邀來台出席Max Mara微風南山店煥新開幕活動，一現身就讓「機場」變伸展台。今日(11/5)從仁川機場啟程赴台，她以品牌標誌性系列造型登場—駝色 Olimpia Coat 搭配經典 Whitney Bag，舉手投足間盡是 Max Mara 所代表的優雅氣場與俐落從容。

這款大衣靈感源自品牌經典 Olimpia Jackets，以頂級駝毛 zibeline drap 製成，剪裁俐落、氣勢滿分，完美詮釋「不費力的時尚宣言」。

從女團偶像到國民女神，韓星惠利（Hyeri）以女團 Girl’s Day成員身分出道，憑藉甜美外型與招牌笑眼圈粉無數；後來轉戰戲劇圈，以《請回答1988》裡那個活潑又可愛的德善一角，一舉奠定「國民妹妹」地位。

之後陸續主演《我的室友是九尾狐》等話題作品，在今年因演出《善意的競爭》中天才女高中生「劉在伊」一角，憑藉出色精湛的演技將懸疑驚悚的情節詮釋得淋漓盡致，再創演藝事業新高峰，成功轉型為兼具演技與人氣的全能女神，人氣橫掃韓流與時尚圈。

近期惠利更是話題不斷，不僅登上時尚雜誌封面、被譽為新世代「甜酷系代表」，還在個人YouTube頻道中分享健康與生活近況，真性情模樣讓粉絲更愛。

這次惠利受邀來台、絕對會引起粉絲追星熱潮，而這場以「THE CAMEL,timeless」為靈感的開幕盛宴，即將於11 月 6 日盛大舉行，除了惠利之外，還有台灣藝人 劉以豪、宋芸樺、詹子萱、林品彤一同出席，現場星光超閃耀，粉絲們準備好了嗎！

