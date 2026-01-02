Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

人均$309.7起！惠州「小馬爾代夫」雙月灣酒店檀舍TANHOUSE 7折優惠｜住海景房＋無邊際泳池＋雙人早餐＋精美旅拍等

想去海邊度假「回血」，又不想請長假飛東南亞？近年被譽為「小馬爾代夫」的惠州雙月灣絕對是短線遊首選！當中最近被網紅熱推的酒店「檀舍TANHOUSE」，更榮獲多項國際設計大獎的建築藝術品。Yahoo Travel發現Klook近期推出此酒店的住宿套票非常抵玩，2大1小人均$309.7起就能住進絕美海景房，還包雙人早餐、下午茶、迷你吧、精美旅拍等，性價比極高！新一年找個週末帶上另一半去「避世」啦！

榮獲倫敦設計大獎！戶戶向海 180度躺平睇日出

檀舍曾獲得倫敦設計大獎（London Design Awards）金獎，外觀獨特，內部走「侘寂風」與現代簡約結合的路線，色調柔和，讓人一踏入就感到無比放鬆。最值得一提的是，酒店採用了單邊客房設計，這意味著幾乎每一間房都是海景房！你可以選擇「正海景」或「側海景」房型，房間設有超大落地玻璃與露台，早上睜開眼就是壯麗的日出與無敵大海，這種「躺平式」觀景體驗，絕對是城市生活中最奢侈的享受！

檀舍曾獲得倫敦設計大獎（London Design Awards）金獎，外觀獨特，內部走「侘寂風」與現代簡約結合的路線。（圖片來源：Klook）

出門即沙灘＋享無邊際泳池

來到檀舍，手機和相機的記憶體肯定會爆滿！酒店頂層的無邊際泳池是必到的打卡聖地，黃昏時分配合夕陽倒影，隨手一拍都是「人生照片」。除了泳池，酒店地理位置極佳，出門就是幼滑沙灘。不同於其他公眾沙灘的人山人海，這裡相對清幽，你可以與伴侶在沙灘漫步、玩水，或者對於帶著小朋友的家庭來說，也是絕佳的「放電」場所。

酒店頂層的無邊際泳池是必到的打卡聖地，黃昏時分配合夕陽倒影，隨手一拍都是「人生照片」。（圖片來源：Klook）

酒店地理位置極佳，出門就是幼滑沙灘。（圖片來源：Klook）

2大1小人均$309.7起！包雙人早餐、海景下午茶、迷你吧、精美旅拍等

不少人覺得這類網紅酒店一定很貴，但透過 Klook預訂其實性價比極高，現更可享7折優惠，最多2位大人連1位1.2米以下兒童入住園景或海景房一晚，包雙人營養早餐、雙人海景下午茶、雙人晚安糖水、迷你吧、精美旅拍等，兼享無邊透明泳池，人均只需$309.7起！如果你想來一場高品質的Staycation，不想趕行程，只想對著大海充電，檀舍TANHOUSE絕對不會讓你失望！提提大家，週末及假期的房源非常搶手，特別是正海景房型，建議大家提前經Klook預訂鎖定優惠！

【性價比臻選套餐】客房1間1晚 （含雙人營養早餐 + 雙人海景下午茶 + 雙人晚安糖水+迷你吧+精美旅拍+無邊透明泳池等）

價錢：每晚$929起，2大1小人均$309.7起 （原價：$1,326）

園景房（圖片來源：Klook）

海景房（圖片來源：Klook）

酒店package包雙人營養早餐、雙人海景下午茶、雙人晚安糖水等！（圖片來源：Klook）

惠州雙月灣 · 檀舍TANHOUSE

地址：惠東港口鎮東山海地段雙月灣濱海旅遊度假區

入住時間：3pm

退房時間：12pm

交通：從香港出發乘坐高鐵至惠東站或惠東南站，出站後轉乘計程車或網約車前往檀舍，車程約 30-50 分鐘

