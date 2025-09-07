一號戒備信號現正生效
惠康優惠｜「係堅價」低至6折！100款食品增量不加價
惠康又有優惠！為了幫大家抗通脹，惠康過百款肉類海鮮、糧油麵食、乳蛋蔬菜、護理生活用品，全線鎖定最低價，由今日起價錢Keep 住2個月不變價錢，更有產品低至6折，買齊紙巾、牙膏、牛奶、肉類等13款日常產品，分分鐘慳超過$500，即睇內文：
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
過去十年，香港的整體消費物價上升了超過兩成，其中「食品」價格平均每年上升3.1%，2025年上半年的綜合消費物價指數更較去年同期上升1.7% ，市民的生活成本持續上漲。惠康由即日起推出「係堅價」 保證，嚴選100款新鮮食品及生活必需品，鎖定低價。企劃涵蓋新鮮蔬菜肉類、麵包、雞蛋、牛奶等及乾貨，低至6折；更推出增量不加價系列，以相同或更低價錢買到更多份量，堅慳、堅抵！
「係堅價」保證 低至6折即可入手
「係堅價」保證由即日至10月31日，惠康推出食品及生活必需品「係堅價」保證，從肉類海鮮、糧油麵食、乳製品及蛋類、新鮮蔬菜瓜果、個人護理及生活用品均已鎖定低價，精選產品優惠低至6折。當中不乏深受顧客喜愛的暢銷產品，包括：無激素冰鮮三黃雞、無激素波蘭雞中翼、袋裝全紅番茄、韓國農心辛辣麵、泰國CP新鮮大雞蛋、維記鮮奶、 百得利純正橄欖油、Meadows 衛生紙及高露潔綿密泡牙刷孖裝等，為市民提供更豐富選擇。
以一個3人家庭為例，若選購每日生活所需的精選組合，包括紙巾、牙膏、牛奶、肉類及新鮮蔬菜、橄欖油等13款日常產品，標準價約$1,094，現鎖定優惠價僅約$570，即可慳超過$500！全年可慳超過$6,100，真正做到「堅抵」！「係堅價」企劃內的首輪產品，價格將於10月31日前不變，一直鎖定在指定低價，為顧客提供穩定的優惠價格承諾 。
多款增量裝薑蔥蒜等 增量不加價
「係堅價」企劃內推出多款「增量不加價」生鮮產品包括節瓜、薯仔、蕃茄、甘筍、四季豆、洋蔥、蒜頭以及薑，讓你以相同或更低價錢買到更多份量！
聯乘90後本地書法家親筆提字 彰顯本土特色設計
惠康此次特別與90後本地書法家「巫墨筆歡」合作，以中式水墨風格，親筆為本次「係堅價」企劃題字。透過一撇一捺的勾勒與點染，以其蒼勁而秀麗的筆韻，傳遞出實在、堅定的態度，展現惠康為顧客持續提供鎖定優惠價格的堅持和決心。「係堅價」的名字及設計概念靈感源自本土文化，以流行日常用語和充滿香港情懷的色彩章顯惠康扎根香港，服務社區和市民大眾的品牌使命。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
老字號大孖醬園旺角分店9月7日結業 全場推8折優惠 預告10月將於荃灣開設新店
食物安全｜City Super法國生牛奶芝士受污染 志賀毒素大腸桿菌恐致溶血尿毒症 食安中心籲立即停食
食物安全｜英國德文郡爆H5N1禽流感 香港暫停進口其禽肉及禽類產品
旺角版蘭桂坊｜旺角康樂餐廳受留學生歡迎 $100任食小炒任飲啤酒？
米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線
銅鑼灣Bread Of Life宣佈8月26日結業 前五星級酒店餅廚掌舵 必食自家製人氣酥皮千層系列
台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？
泰泰無償借場舉辦泰星Freen應援活動 網上教「齋拎應援唔食嘢」策略 主辦方取消活動兼發聲明反擊變羅生門
食客Threads分享食完飯「唔夠錢埋單」 暖心老闆一句霸氣解圍
食客Threads斥糖水含玻璃碎片 購自連鎖甜品店銅鑼灣店 事主：已報食環署
長沙灣福哥茶記開業兩日即拉閘 街坊爆「最短命茶記」停業真相引熱議
鴨脷洲熟食中心8月大規模翻新 70年老店陳新記預告2026再見
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
深圳女地鐵拒安檢 手袋當「流星鎚」追打職員被行拘(有片)
深圳地鐵一名女乘客近日於科學館站進站時拒絕安檢，與工作人員發生衝突。昨日（7日）在網上流傳影片顯示，女乘客將手袋當「流星鎚」，追打工作人員頭部逼使對方後退。其後工作人員反手擒拿將其制服。公安機關已對女子處以行政拘留處罰。am730 ・ 13 小時前
消委會奶粉｜15款奶粉樣本全部驗出污染物氯丙二醇！雪印、澳洲有機牌子上榜（附總評4.5分名單）
不少家長都會以奶粉來餵BB，但原來市面上有不少嬰兒配方奶粉，標榜營養最豐富，卻被消委會測試檢出污染物氯丙二醇！消委會526期測試了15款嬰兒配方奶粉，全部樣本都檢出1項污染物叫做氯丙二醇，其中1款澳洲製造的有機奶粉，其氯丙二醇含量非常超標，若BB每日攝取過量的氯丙二醇3-MCPD有機會損害腎功能和影響雄性生殖系統，家長們要留意。Yahoo Food ・ 20 小時前
熱氣球節｜逾百支雪條須報銷 攤主稱大會暫未有賠償方案 盼調整抽成幫補
近日「友邦香港國際熱氣球節」事件引起全城熱議，大會雖以退款回應市民「升空變落空」的失望；但活動中的美食嘉年華商戶同受甩轆事件影響。有參與活動的商戶「Great Corner」向《am730》表示，大會暫未對攤主有任何安排；而在今次活動中，他們約200支雪糕報銷，計及大會抽成、人工等成本後料會「蝕本」。負責人透露，已向大am730 ・ 12 小時前
打風・塔巴｜香港快運北京返港航班 今早降落香港機場意外撞草坪 起落架一度冒煙無人傷｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接消息指，在熱帶氣旋塔巴襲港，天文台發出八號風球期間，香港快運由北京返港的 UO235 航班今早（8 日）在香港國際機場降落時意外撞向草坪，起落架一度冒煙，事故中無人受傷，乘客獲安排安全離開客機。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
月全食奇觀現夜空 血月驚艷全球
【on.cc東網專訊】事隔近3年，壯觀的月全食現象於周日（7日）晚至周一（8日）凌晨再現蒼穹，全球多國均可見，中國全境更能觀察到整個過程，吸引無數天文愛好者熬夜觀測。今次月全食最精彩階段為周一凌晨1時31分至2時53分，月球完全進入地球本影，呈現出迷人的暗紅色，on.cc 東網 ・ 18 小時前
解讀 | F1「四萬哥」列卡度宣佈退役
丹尼爾列卡度發出公開信，確認自己經已退出車手行列。但該澳洲車手依然活躍於賽車界，事關他如今的身份正是福特賽車大使，將會跟團隊向全球作出宣傳。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
葉蒨文被翻舊照兼質疑整容 上載18歲素顏青春照還擊：黑粉請借一借
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋；加上甜美外貌與姣好身材得到大批網民支持。近日因戀愛真人騷《女神配對計劃》再度人氣急升。不過有人翻出佢參選港姐時嘅照片，並質疑佢整過容。而佢就喺社交網站出PO，上載18歲素顏青春舊照還擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
60歲邵美琪真實狀態曝光 狀態絕佳獲讚短髮女星天花板：美回從前
由杜琪峯導演、2003年上映的經典港產片《PTU》，早前舉行4K修復版重映禮，前日（6日）起重新上映，當中50%利潤會撥捐予「鮮浪潮」。杜琪峯當日率領一眾演員出席重映禮，當中包括邵美琪（Maggie）、林雪、任達華及黃浩然等，其中60歲的Maggie甚少露面，其真實狀態曝光，隨即惹來網民哄動，只見她剪了一頭清爽短髮，體型纖瘦面容飽滿，顏值不遜當年，因身穿修身黑色低胸西裝而帥氣滿滿，獲激讚是「短髮女星天花板」，驚嘆她是不只是凍齡，而是「美回從前」。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
素海霖承認有「飯局服務」 公開一對一價錢：你有錢咪畀囉
素海霖（繪麗奈）成為首位香港投身日本AV產業嘅女優，出道以來獲得唔少人支持。不過，自第6部作品後一直未有新作，被指引退日本AV界；素海霖曾回應指係與公司有合約問題，並指自己對拍AV有要求，強調唔係乜公司都肯拍，心目中只有大約有七至八間公司可合作。呢段時間，素海霖接咗各式各樣廣告代言，包括男士健康產品、避孕套等等，亦將推出男女裝自家品牌香水、相展暨畫展，以及發起寫真集眾籌，預計於11月推出寫真集。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
勝景遊新疆團再多一人不治 累計兩死兩傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】本港旅行社「勝景遊」一個新疆旅行團上周三在獨庫公路發生交通意外，至今日（8 日）再多一名團友不治，令事故累計造成兩死兩傷。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
郭晉安現身街頭派傳單竟冇人認得 看破冷遇：自己開心才是最重要
60歲郭晉安曾出演過多套經典劇集，包括《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等等，三度奪得視帝。去年5月，郭晉安與歐倩怡宣布結束18年婚姻，離婚後專注打理與胞姊郭致因合作經營嘅保健品公司生意，擔任非執行董事。郭晉安近年亦積極於內地社交平台拍片與網民互動，日前發布一段喺街頭派發傳單嘅影片，因全程無人認出而引起網民關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
印尼示威︱政府改組內閣撤換財長穆利亞尼 過去備受外界敬重 示威期間寓所被洗劫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】印尼全國反政府示威持續之際，總統普拉博沃今日（8 日）宣布改組內閣，撤換財長穆利亞尼（Sri Mulyani Indrawati），結束她在內閣中多年主導財政政策的角色。穆利亞尼是印尼最受尊敬的官僚之一，曾於 2005 年首次出任財長，之後兩度掌管印尼財政，亦曾擔任世界銀行常務董事。她因推動稅制改革及在金融危機與疫情中維穩經濟而廣受讚譽。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
【Aeon】滋味海鮮精選 智利海膽$100（即日起至17/09）
由即日起至9月17日，AEON「鮮味」活動精選新鮮直送的美味海鮮，從香滑三文魚、肥美鰻魚到鮮甜海膽，還有更多海鮮佐食，讓您一次過滿足味蕾！YAHOO著數 ・ 18 小時前
【惠康】至筍美食優惠 日本青森縣黃王蘋果$23/2個（即日起至11/09）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有日本青森縣黃王蘋果、美國空運象牙無核青提、新疆雪香梨、澳洲袋裝紅肉臍橙、美國牛腩仔、純。清遠有機雞、自家用越南鯰魚柳、快易煮家庭裝餃子/小籠包、刀嘜金裝濃香花生油同埋純享乳酪飲品，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 20 小時前
傷舖專家｜李根興賣舖賣不完 尖沙咀舖持貨年半沽 蝕少一次 料平手離場
被網民揶揄為「傷舖專家」的李根興繼續賣舖，但估計終於可以蝕少一次！最新以6,680萬元沽出尖沙咀舖位，持貨一年...BossMind ・ 13 小時前
外勞輸入｜實測揭六成申外勞僱主犯四宗罪 「本地招聘」薪酬過低、虛報工時｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】容許僱主請外勞的「補充勞工優化計劃」自前年 9 月 4 日起推行，政府當初表明計劃為期兩年、即至今年上周四（4日）結束，明年初完成檢討後再決定下一步計劃。根據計劃，目前申請外勞計劃的僱主，必須先經本地招聘，未能請到合適僱員才可輸入外勞。關注勞工權益的藝術家程展緯與一眾大專畢業生展開外勞政策研究，到有關公司實測「本地招聘」，發現近六成犯下「四宗罪」，包括實際工作狀況與招聘資料不符、疑虛報工時、薪酬過低等。程展緯表示，目前僱主只需填寫文件申請外勞，質疑勞工處欠缺複查，導致漏洞處處，促先叫停外勞計劃，認真審視漏洞及嚴懲違規僱主。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
打風・塔巴｜天文台改發一號戒備信號｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，一號戒備信號在下午7時40分發出，取代三號強風信號。Yahoo新聞 ・ 3 天前
自助餐買一送一優惠｜WM酒店日式主題自助餐 人均$317起歎即開生蠔/日式磯煮鮑魚沙律/A4和牛壽喜燒湯稻庭烏冬
位於西貢的WM酒店WM咖啡廳，以「從日出到日落」氛圍打造舒適用餐空間，推出「日式和食饗宴自助晚餐」，匯聚即開新鮮生蠔、冰鎮海鮮、刺身、日式磯煮鮑魚沙律等日本美饌。突發在Klook推出買一送一優惠，兩人同行只需$754，人均低至$377；平日半自助午餐、週末自助早午餐同樣有優惠，後者人均$317起可任食即開新鮮生蠔、龍蝦沙律牛角酥、即切魚生刺身等一系列美食，前者前菜、沙律、熱葷及甜品無限量供應，優惠限時開賣，好好把握！Yahoo Food ・ 18 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（上）與最佳銀幕情侶林峯從前竟關係疏離：我哋做唔到朋友，係同事
今年在街頭巷尾，都會見到鍾嘉欣的蹤影，廣告不斷之餘，亦推出新歌，而一切似乎由擔任林峯演唱會嘉賓開始。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」有何魅力？同場加映低至半價鞋款/熱賣Wayne薄荷綠只需$1,176
今年一雙外貌神似Converse、Vans的鞋子爆紅，相信熱衷日本潮流文化的朋友對這雙鞋子並不陌生。就是由日本設計師三原康裕設計的Maison MIHARA YASUHIRO（簡稱MMY）「溶解鞋」，鞋底彷彿因高溫而融化扭曲的設計，讓人一眼就可辨認出來！鞋子的魅力橫掃影壇與歌壇，梁朝偉、G-Dragon（權志龍）等名人都紛紛為MMY著迷，無論私下便服穿搭，還是出席公開場合活動都有穿著溶解鞋的蹤影。此外，Yahoo購物專員更在Frafetch上看到不少鞋款有折上折低至半價優惠，感興趣的朋友不妨看到最後！Yahoo Style HK ・ 22 小時前