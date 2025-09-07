惠康優惠｜「係堅價」低至6折！100款食品增量不加價

惠康又有優惠！為了幫大家抗通脹，惠康過百款肉類海鮮、糧油麵食、乳蛋蔬菜、護理生活用品，全線鎖定最低價，由今日起價錢Keep 住2個月不變價錢，更有產品低至6折，買齊紙巾、牙膏、牛奶、肉類等13款日常產品，分分鐘慳超過$500，即睇內文：

過去十年，香港的整體消費物價上升了超過兩成，其中「食品」價格平均每年上升3.1%，2025年上半年的綜合消費物價指數更較去年同期上升1.7% ，市民的生活成本持續上漲。惠康由即日起推出「係堅價」 保證，嚴選100款新鮮食品及生活必需品，鎖定低價。企劃涵蓋新鮮蔬菜肉類、麵包、雞蛋、牛奶等及乾貨，低至6折；更推出增量不加價系列，以相同或更低價錢買到更多份量，堅慳、堅抵！

「係堅價」保證 低至6折即可入手

「係堅價」保證由即日至10月31日，惠康推出食品及生活必需品「係堅價」保證，從肉類海鮮、糧油麵食、乳製品及蛋類、新鮮蔬菜瓜果、個人護理及生活用品均已鎖定低價，精選產品優惠低至6折。當中不乏深受顧客喜愛的暢銷產品，包括：無激素冰鮮三黃雞、無激素波蘭雞中翼、袋裝全紅番茄、韓國農心辛辣麵、泰國CP新鮮大雞蛋、維記鮮奶、 百得利純正橄欖油、Meadows 衛生紙及高露潔綿密泡牙刷孖裝等，為市民提供更豐富選擇。

以一個3人家庭為例，若選購每日生活所需的精選組合，包括紙巾、牙膏、牛奶、肉類及新鮮蔬菜、橄欖油等13款日常產品，標準價約$1,094，現鎖定優惠價僅約$570，即可慳超過$500！全年可慳超過$6,100，真正做到「堅抵」！「係堅價」企劃內的首輪產品，價格將於10月31日前不變，一直鎖定在指定低價，為顧客提供穩定的優惠價格承諾 。

多款增量裝薑蔥蒜等 增量不加價

「係堅價」企劃內推出多款「增量不加價」生鮮產品包括節瓜、薯仔、蕃茄、甘筍、四季豆、洋蔥、蒜頭以及薑，讓你以相同或更低價錢買到更多份量！

聯乘90後本地書法家親筆提字 彰顯本土特色設計

惠康此次特別與90後本地書法家「巫墨筆歡」合作，以中式水墨風格，親筆為本次「係堅價」企劃題字。透過一撇一捺的勾勒與點染，以其蒼勁而秀麗的筆韻，傳遞出實在、堅定的態度，展現惠康為顧客持續提供鎖定優惠價格的堅持和決心。「係堅價」的名字及設計概念靈感源自本土文化，以流行日常用語和充滿香港情懷的色彩章顯惠康扎根香港，服務社區和市民大眾的品牌使命。

