惠康優惠2026｜辦年貨必睇！限定一日全單88折/網店同步 滿額再送$10現金券+紅酒額外8折

惠康繼「買滴露送9條Tempo廁紙」超級無敵抵優惠後，又推大優惠！農曆新年將至，又是時候辦年貨！香港人最常去的超市之一惠康（Wellcome）宣布推出新年前最強優惠——「堅有福大折日」！只要鎖定2月7日（星期六）這個黃金日子，無論去門市定網店掃貨，全單最高可享88折優惠，買滿指定金額更額外送$10現金券！即睇內文攻略，教你點樣買米、油、禮盒最抵！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

門市限定：周六大劈價！滿$188即享88折＋送現金券

想親自揀選賀年禮盒或新鮮食材？記得 2月7日（星期六） 去惠康門市。當日優惠分兩級，買得愈多慳愈多，而且優惠無上限！

第 1 級： 單次購物滿$128，全單即享92折。

第 2 級（推薦）： 單次購物滿$188，折扣升級至88折！

額外獎賞： 只要折實後滿 $128，即場再送$10現金券 一張（供下次使用），真正慳上加慳。

惠康優惠2026｜辦年貨必睇！限定一日全單88折/網店同步 滿額再送$10現金券+紅酒額外8折

網店優惠：一連兩日88折！免搬原箱飲品/食米

不想去門市同人逼，或者打算大手購入原箱飲品、食米及食油等重物？惠康網店一樣有折！

優惠期： 2月7日至8日（星期六及日），比門市多一日！

折扣門檻：單次購物滿 $888，即享全單88折。

賣點：適合大量入貨的家庭，專人送貨上門，省時省力。

惠康優惠2026｜辦年貨必睇！限定一日全單88折/網店同步 滿額再送$10現金券+紅酒額外8折

團年飯美酒推介：紅白酒買滿$600「額外」8折

新年團拜、開年飯少不免要飲兩杯。惠康今次針對酒類推出「折上折」優惠，愛酒之人切勿錯過。

優惠詳情： 凡購買任何紅酒或白酒（原箱除外）：

買滿 $300：享 額外 85折。

買滿 $600：享 額外 8折。 無論是配搭中式盆菜的濃郁紅酒，還是配海鮮的清爽白酒，現在入手都比平時抵得多！

優惠懶人包及注意事項

出發掃貨前，記得留意以下條款，以免會有「誤會」：

門市優惠期： 2026年2月7日（六）

網店優惠期： 2026年2月7日至8日（六至日）

不適用貨品： 嬰幼兒奶粉、現金券、電話卡、膠袋收費等。

不能與其他優惠共用： 例如內地遊客優惠券。

門市 $188 就可以有88折其實好容易達標，買幾盒朱古力或者鮑魚麵禮盒就夠數。如果想買啤酒汽水過年，建議用網店買夠$888直接送上門，唔使搬！

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

廣告 廣告

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？