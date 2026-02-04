【惠康】今期堅係新優惠 買任何產品加$15換1包湯圓（即日起至05/02）

惠康推出「今期堅係新」限時優惠，多款節慶甜品新登場，即日起至2月5日，思念系列湯圓優惠價$15起，包括造型軟萌的黑白芝麻熊貓款，以及象徵財運的招財進寶黑芝麻開心果款。同場加映低糖配方的灣仔碼頭紫薯芋泥或大黃米黑芝麻湯圓，購買任何產品即可以$15換購。此外，Kinder最新繽紛樂黑朱古力由即日起至2月12日，只需$25.9。

日期：即日起至2026/02/05

地點：惠康分店及網店

