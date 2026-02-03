市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
【惠康】堅係正優惠 維達衛生紙$55/2條＋送萬用廚紙、抽取式面紙（即日起至05/02）
惠康今期有多款超值產品，包括有雀巢® DRUMSTICK®雪糕甜筒多件裝優惠價$55/2盒，平均$27.5/盒、維達 金裝3層衛生紙(10卷裝) 優惠價$55/2條，平均$27.5/條，送總值$44的維達Pro-X 3層特吸萬用廚紙 (2卷裝) 及藍色經典抽取式面紙 (6包裝)1件。
還有惠康網購限定優惠，買任何白蘭/熊寶貝產品滿$109，送得寶印花衛生紙10卷裝1件(總值$46)、買任何潔而亮/金紡/寶絲/白蘭/熊寶貝產品滿$149，送維達4D立體壓花抽取式面紙5包裝2件(總值$56）等，快啲嚟惠康掃貨啦！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2026/02/05
地點：惠康分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【惠康】快閃3日 精選家居清潔用品優惠
農曆新年就快到，又係時候幫屋企洗邋遢！惠康進行快閃3日精選家居清潔用品優惠，有滴露消毒藥水孖裝優惠/衣物消毒劑孖裝、花王漂白水、潔霸各款洗衣液套裝、斧頭牌檸檬洗潔精3支裝、威猛先生強力去霉劑超值裝、萬潔靈廚房噴霧連補充裝及潔廁得潔廁液加潔廁清香凍優惠裝！
【7-11】買油/米/罐頭/卷紙/廚紙/抹手紙滿$100即享8折（即日起至04/02）
由即日起至2月4日，到7-Eleven買油、米、罐頭、卷紙、廚紙、抹手紙滿$100，即享有8折優惠，趁新年前買齊精選日用品返屋企啦！
【百佳】新春會員日全單88折 即睇日期同優惠碼👉🏻
百佳再度加推88折優惠，於2月7日帶來新春會員日，送上限定一天的驚喜優惠！
六合彩今期頭獎兩注中！即睇2月3日攪珠結果
今期六合彩頭獎兩注中，下期估計頭獎基金達8百萬。以下為2月3日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！
【Aeon】周三新鮮日（只限04/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
【惠康】堅豐盛食材優惠 放養澳洲草飼西冷/肉眼牛扒$65.9/件（即日起至05/02）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有自由放養澳洲草飼西冷/肉眼牛扒、家嚐煮意燒烤肉類、Meadows 鯖魚柳、越南珍寶紅肉火龍果、法國袋裝嘉拿蘋果、重慶紅肉臍橙、豆苗、CHEW CHEW 急凍意粉、Gippsland乳酪同埋三師兄/嘉頓精選5黑餅乾禮盒，快啲嚟惠康掃貨啦！
農曆新年優惠2026｜超市辦年貨攻略：百佳搶$1貨品／惠康賀年禮盒88折／佳寶全場8折（持續更新）
2026年馬年將至，又是時候準備辦年貨！今年的農曆年初一在2月17日，各大超市早已推出新年優惠，可以用優惠價入手抵買海味、禮盒，！Yahoo著數專員為大家整合各大超市百貨馬年優惠，提早為團年飯和拜年活動預備食材，也要為家居送舊迎新！
張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛
張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。
粉嶺ONE INNOVALEC座中層開放式以$310萬易手 (另有本日最新成交)
粉嶺ONE INNOVALEC座中層開放式以$310萬易手 中原地產 - 麥偉成經理表示，整體樓市氣氛向好，粉嶺上水區2月至今暫錄約9宗二手成交，其中粉嶺ONE INNOVALE佔2宗，最新錄得C座中層15室，單位實用面積222平方呎，開放式間隔，開價約$320萬，日前以$310萬易手，實用面積平均呎價$13,964。 麥偉成指，新買家為上車客，見單位價錢吸引，即購入單位自住。據了解，原業主則於2022年以$332萬購入上址，持貨約4年，現轉手賬面蝕$22萬離場，單位期內貶值6.6%。 延伸閱讀: One Innovale 粉嶺 上水 火炭星凱．堤岸1座高層開放式戶$420萬沽 期內貶值約17% 中原地產 - 姚枝榮經理表示，市況向好，買家入市決定加快，火炭星凱．堤岸最新錄1座高層C室，單位實用面積228平方呎，開放式間隔，議價後以$420萬沽，實用平均呎價約$18,421。 姚枝榮指，新買家為投資者，見單位間隔合用，價錢合理，即把握機會購入單位投資收租，單位市值月租約$17,000，買家料可享約4.9厘租金回報。據了解，原業主於2024年以約$506萬購入單位，持貨2年，是次易手賬面
砧板清潔│清洗保養砧板大法 不可用洗潔精！徹底清潔只需兩樣食材？
會煮飯自不然要用砧板，一般人平日切完食材都只是沖沖水，又或者隨便用少許洗潔精洗兩洗便算，但用洗潔精去洗木砧板不但不能完全清潔到，反而會縮短木砧板的壽命。所以不同材質的砧板也要有不同的清洗方式，即睇如何洗砧板最有效：
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。
比利時首相憂「在紐約監獄醒來」 揭歐洲對美國司法霸權的不安
比利時首相德韋弗在達沃斯與美國總統川普會面後，拋出「可能在紐約監獄醒來」的玩笑，引發歐洲政壇高度關注。分析指出，這並非黑色幽默，而是歐洲對美國長臂管轄、司法與經濟壓力的真實焦慮。
8.11太古｜警長執勤遭扯落扶手電梯向示威者索償 官關注申索7000元補品
2019 年 8 月 11 日，港九大遊行後演變成多區快閃堵路行動，其中在港鐵太古站，案發時 23 歲男子涉被追捕時掙扎，扯跌一名警長滾下扶手電梯，他經審訊後被裁定阻差辦公罪成，判監 3 個月。涉事警長入稟區域法院，指事件致其右膝半月板及韌帶撕裂，出現輕微創傷後遺症（PTSD），向男子申索 8.1 萬元醫療費及其他費用。案件周二（3 日）在被告缺席下開審。
【譚仔三哥米線】食米線免費送「新年啵 食三哥」利是封（即日起至優惠結束）
譚仔三哥米線送限量利是封！即日起到譚仔三哥米線，惠顧任何一餸或以上米線（可轉：薯粉/油麵/蒟蒻麵/菜底）、過橋米線、推廣米線、早餐、下午茶餐、午市套餐、晚市套餐或邊爐套餐，即可以免費送「新年啵 食三哥」利是封一包，每包利是封有6款不同款式利是，數量有限，換完即止。
地盤擬全面禁煙 最高罰款 15 萬元 工會批不合理：好極端嘅處罰｜Yahoo
政府擬修例規定地盤全面禁煙，違者最高罰款 15 萬元。有工會支持禁煙規例，但認為 15 萬元罰款過高，形容為極端和不合理。工會認為如果設定額罰款，例如第一次犯規罰款 3000 元，第二次則罰 5000 元，已有足夠阻嚇性。
小米一樣有風扇，榨乾天璣9500，REDMI K90 至尊版將內置主動散熱
文章來源：Qooah.com 博主 @數碼閒聊站 爆料了一款天璣9500 旗艦手機的配置資料，猜測是小米旗下 REDMI K90 Ultra。 小米 REDMI K90 Ultra 搭載天璣9500 處理器，並且內置散熱風扇輔助。如果消息屬實，REDMI K90 Ultra 將會是小米陣營第一款主動散熱的機型，可以進一步榨乾天璣9500 的性能，保障性能持久穩定的輸出。 天璣9500 處理器採用台積電最新的第三代 3nm 工藝製程，CPU包含1個主頻4.21GHz的C1-Ultra超大核+3個C1-Premium超大核+4個C1-Pro大核，單核心性能比上一代提升32%，多核心性能提升17%。 REDMI K90 Ultra 在續航和快充能力上也有著提升，將內置超過 8500mAh± 電池，支援 100W 有線快充，有希望兼容 100W PPS。 除此之外，有爆料稱 REDMI K90 Ultra 採用超高刷屏幕，支援 165Hz 超高刷。目前多款友商機型已支援 165Hz 超高刷屏，小米的配備略晚了一些。 往年 REDMI K Ultra 系列都是在下半年發佈，但今年普遍提前發佈的情
立春
今日2月4日🌸係立春節氣啦！🌱
【華御結】7款人氣御結口味$12（05-06/02、09-11/02）
華御結同你賀新年，由2月5日至11日（星期六、日除外），7款不同口味御結以$12輪流登場。即睇以下指定日子及特選口味，每日準時出動！
【U士多】壽桃牌刀削麵 $19.9/箱、好棧紅燒鮑汁鮑魚 $88/2罐（即日起至12/02）
今期U士多有壽桃牌刀削麵手提箱裝 $19.9/箱、好棧紅燒鮑汁鮑魚4隻裝 $88/2罐、嘉頓臻悅四重曲奇禮盒 $79/件、李錦記舊裝蠔油孖裝連贈品 $63.9/套、獅球嘜花生油優惠裝900毫升四支裝 $99.8/件、澳福記牛油小花曲奇朱古力味/原味 $18/件、利是脆片 $16.9/袋、雀巢咖啡Cappuccino卡布奇諾/IceBlack黑咖啡 $8/2罐、智利C.D.D紅魔鬼特級珍藏赤霞珠/梅洛紅酒/切粒子紅酒/莎當妮白酒 $83/2支、澳洲Rawson's Retreat洛神切拉子赤霞珠紅酒750毫升 $60/2支、Hennessy 軒尼詩 V.S.O.P 700毫升 $499/支！
換季必睇！2026最新「衣物收納大法」 做錯等於慢性毀衣！必學收納5招 解決衣櫃爆棚、讓衣物更耐穿
換季衣物收納並不是單純把衣服藏起來，而是一套有效率的流程，不僅讓衣物保持亮麗，也讓衣櫃乾淨又整潔。以下由專業衣物管理師分享的5步驟，讓你一次把衣物收納做對，以後每一次換季也都不再手忙腳亂。