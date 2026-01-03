【惠康】堅醒你食材優惠 急凍鯖魚柳 $26/2包（即日起至08/01）

【Now Sports】加蓬在非洲盃出局後，該國政府一度發出聲明，宣佈暫停國家隊一切活動，還開除了教練團隊和前鋒奧巴美揚。加蓬在非洲盃小組賽全敗墊底出局，該國體育部長曼布拉發佈官方聲明：「鑒於加蓬在非洲盃上令國民蒙羞的表現，政府決定解散教練組，暫停國家隊參賽資格直至另行通知，並將球員伊奇利文加和奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）排除出國家隊。」不過相關聲明不久後便在平台上下架，有媒體分析，此舉可能是為了避免違反國際足協關於禁止政治干預足球的規定，加蓬足總也尚未確認聲明所說，包括執教了國家隊兩年多的主帥莫尤馬是否已被解僱，以及奧巴美揚的國家隊生涯是否已經結束。奧巴美揚因大腿受傷，缺席了小組最後一場輸給科特迪瓦2:3的比賽，而且未有留守伴隨球隊，而是立即返回所屬球會馬賽療傷。球迷對此感到憤怒，指責這名國家隊隊長缺乏承擔，但他也在網上回覆球迷留言，作出辯駁：「我認為球隊的問題，遠比我個人的問題要嚴重得多。」

now.com 體育 ・ 22 小時前