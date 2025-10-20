不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
【惠康】至筍美食優惠 紐西蘭星光蘋果$20/3個（即日起至23/10）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有紐西蘭星光蘋果、香印青提、秘魯藍桑子、澳洲珍寶臍橙、澳洲和牛漢堡/ 和牛芝士漢堡、芝士/ 原味煙燻雞肉香腸/辣燻雞肉香腸辣味、美國急凍螺頭、灣仔碼頭煎餃、雀巢牛奶公司高鈣/脫脂牛奶飲品同埋三得利無糖茶枝裝飲品，快啲嚟惠康掃貨啦！
日期：即日起至2025/10/23
地點：惠康分店及網店
