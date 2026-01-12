惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有澳洲/紐西蘭牛油果、藍桑子、火鍋雜菌拼盤、袋裝橙、波蘭豬腩排、印尼急凍海捕白蝦、美國榖飼肩胛雪花肥牛、圃木園韓式上湯小籠包、Belmio咖啡粉囊同埋百福蒸煮/煎炸豆腐，快啲嚟惠康掃貨啦！

【惠康】堅豐盛食材優惠 澳洲/紐西蘭牛油果$26.8/4個（即日起至15/01）

日期：即日起至2026/01/15

地點：惠康分店及網店

