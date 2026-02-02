【惠康】快閃3日 精選家居清潔用品優惠

農曆新年就快到，又係時候幫屋企洗邋遢！惠康進行快閃3日精選家居清潔用品優惠，有滴露消毒藥水孖裝優惠/衣物消毒劑孖裝、花王漂白水、潔霸各款洗衣液套裝、斧頭牌檸檬洗潔精3支裝、威猛先生強力去霉劑超值裝、萬潔靈廚房噴霧連補充裝及潔廁得潔廁液加潔廁清香凍優惠裝！

日期：即日起至2026/02/04

地點：惠康分店及網店

