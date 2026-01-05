【惠康】堅著數食材優惠 秘魯翡翠提子 $25/磅（即日起至08/01）

【Now Sports】周日英超「雙藍會」，主場的曼城在補時階段失守，被沒有正式主帥領軍的車路士追和1:1完場，落後榜首阿仙奴的分差擴大至6分。車路士元旦日與馬利斯卡解約，由U21領隊麥法倫暫時領軍，今場因摩西斯卡斯度停賽，中場出了域斯占士和安素費蘭迪斯（Enzo Fernández）搭檔；門將羅拔山齊士亦因肌肉拉傷避戰，由菲臘佐真遜頂上。主場的曼城，有洛迪靴蘭迪斯3個月來首次正選出賽，賴達斯也復任正選。曼城掌控大局，半場領先也合理，踢至42分鐘由賴達斯把握般奴巴迪亞斯解圍不遠，截得皮球後殺入禁區，窄角度射破佐真遜的十指關，而在這球之前，賀蘭已有兩次具威脅的射門，其中一球在39分鐘時中柱彈出，而比賽早段，也有霍頓一次突破後起腳，皮球僅僅出界。車路士上半場只創造零星威脅，伊斯迪方禁區內起腳被曼城一對中堅及時「閂閘」，令他們上半場沒有一腳射正門框，換邊後不久，高爾彭馬帶球進攻，傳給安素費蘭迪斯後再回給柏度尼圖，怎料其禁區內起腳高出。曼城之後有中堅法迪奧傷出，拍檔賀賓戴亞斯又領了黃牌，令防線受到一定壓力，侯辛洛夫和尼敦艾基先後入替，一度也頂得住車仔的進攻，但去到補時4分鐘，古斯度在右路發難，

now.com 體育 ・ 6 小時前