【惠康】係癲價 紐西蘭樂淇蘋果 $58/2筒（即日起至11/12）

惠康集合各款新鮮同優質產品，今個星期有農夫山泉臍橙、紐西蘭樂淇蘋果、盒裝香印提子、業務用鳳尾虎蝦、金妹牌三文治火腿片/脆皮芝士腸、御品皇優質泰國茉莉香米、安記各款溏心鮑魚、獅球嘜芥花籽油優惠裝、東東雲吞/水餃、明治100%鮮牛奶/雀巢牛奶公司鮮牛奶、Meadows 至尊雜果仁/Meadows Nature's Heart無鹽至尊雜果仁、嘉士伯/K1664/七寶札幌4罐大罐裝啤酒、Meadows各款3層抽取式面紙、維他奶各款6包裝低糖/果味豆奶同埋維他 9包裝檸檬茶/菊花茶，快啲嚟惠康掃貨啦！

日期：即日起至2025/12/11

地點：惠康分店及網店

