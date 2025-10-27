惠康集合至筍美食優惠，今個星期有秘魯藍桑子、日本青森縣土岐蘋果、袋裝澳洲臍橙4個裝、美國Autumn Crisp® 波子提子24毫米+、冰鮮山地雞、切片煙肉、 Ocean‘s Favourites 原味/刁草煙三文魚、十字牌牛奶飲品、聖農急凍黑椒雞胸肉同埋宗家府切件泡菜/蘿蔔泡菜/素泡菜/海藻拌泡菜，快啲嚟惠康掃貨啦！

【惠康】至筍美食優惠 秘魯藍桑子$35/3盒（即日起至30/10）

【惠康】至筍美食優惠 秘魯藍桑子$35/3盒（即日起至30/10）

【惠康】至筍美食優惠 秘魯藍桑子$35/3盒（即日起至30/10）

【惠康】至筍美食優惠 秘魯藍桑子$35/3盒（即日起至30/10）

【惠康】至筍美食優惠 秘魯藍桑子$35/3盒（即日起至30/10）

【惠康】至筍美食優惠 秘魯藍桑子$35/3盒（即日起至30/10）

【惠康】至筍美食優惠 秘魯藍桑子$35/3盒（即日起至30/10）

【惠康】至筍美食優惠 秘魯藍桑子$35/3盒（即日起至30/10）

【惠康】至筍美食優惠 秘魯藍桑子$35/3盒（即日起至30/10）

【惠康】至筍美食優惠 秘魯藍桑子$35/3盒（即日起至30/10）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/10/30

地點：惠康分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit