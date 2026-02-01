【惠康】開運價優惠 韓國蠔肉 $35/2包（即日起至05/02）

惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有南非白肉桃駁梨/白肉水蜜桃/黃肉水蜜桃/黃肉桃駁梨、泰正各款冰鮮豬肉、韓國蠔肉、小寧波各款湯圓、蒙牛特侖蘇純牛奶、鴻福堂冷凍糖水飲品/鮮草飲品、雀巢牛奶公司鮮牛奶、維他各款冷泡無糖茶6包裝、精選護舒寶產品同埋金紡濃縮衣物柔順劑，快啲嚟惠康掃貨啦！

日期：即日起至2026/02/05

地點：惠康分店及網店

