【惠康】恒生enJoy卡滿額即享92折（只限31/01）

為慶祝惠康成為「YouGov香港最佳超市及香港最佳綜合零售品牌」，今日（1月31日）突發加推恒生enJoy卡用戶於門市/惠康網購店取買滿$100，或於惠康網店買滿$600，即享92折！





必買推介產品：

秘魯 Autumn Crisp (R) 波子提子24mm+優惠價$28.9/磅

華園X均香芝麻醬蛋捲 454克標準價$138/件 (買1送1) ，平均$69/件

買指定品牌紅/白餐酒滿$300，送1盒可口可樂4罐高罐裝汽水4x330毫升(價值$27)、1盒費列羅金莎Origins T24 300克(價值$88)及1排維他檸檬茶9包裝9x250毫升(價值$27)，禮品總值$142

日期：只限2026/01/31

地點：惠康分店及網店

