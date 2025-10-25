葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
【惠康】呢度仲抵優惠 穀飼牛肋肉條 $65/包（即日起至30/10）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有菲律賓珍寶萬壽果、Meadows 穀飼牛肋肉條、越南業務用原隻熟白蝦、十字牌高鈣低脂/脫脂牛奶飲品、三全薺菜豬肉/三鮮雞湯小雲吞、維他奶/維他/維他冷泡樽裝飲品、保利保鮮裝純牛奶/脫脂/高鈣低脂牛奶飲品、易極+/易極薄荷糖、滴露潔手液優惠裝同埋唯潔雅紫色4層衛生紙，快啲嚟惠康掃貨啦！
日期：即日起至2025/10/30
地點：惠康分店及網店
【百佳】限時佳搶 Zespri新西蘭珍寶金奇異果 $55/8個（24/10-26/10）
百佳超抵搶手價優惠只限今個週末！今期超抵優惠有西蘭花(中國) $12.9/3個、Zespri 新西蘭珍寶金奇異果 $55/8個、金鳳牌純正泰國頂級香米8公斤裝 $128！YAHOO著數 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（25/10-29/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，L'OR咖啡膠囊10個裝 $32.9/件、富士甚芝麻醬 $36.9/件、HAITAI & POCKY百力滋系列 $19.9/2件、長安鹽水雞蛋意麵(蛋素) $39.9/2件！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【惠康】買李施德林/Aveeno產品滿$199 即送總值$264禮品（即日起至30/10）
今期惠康有豐富禮品優惠，買李施德林/Aveeno產品滿$199，即送總值$264豐富禮品！YAHOO著數 ・ 1 天前
【7-11】日本Häagen-Dazs脆皮三文治/雪糕批/迷你杯 $150/6件（即日起至28/10）
即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！YAHOO著數 ・ 6 小時前
【Aeon】38周年第二撃 $38現金券大放送（即日起至05/11）
均一價今次破天荒有超過300件產品任揀，最平$30買到3件YAHOO著數 ・ 1 天前
【Aeon】週末勁減（即日起至26/10）
今個星期Aeon週末勁減，百邦迷你條裝系列 $20/3件、韓國提子(約450g) $45、伊華大包萬聖節南瓜棉花糖 $16.9、日本刀根早生柿（2個）$49、日本北海道雷電蜜瓜 $129，仲有多款熱賣商品特價發售！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【百佳】11.11網購佳折 買Aveeno/李施德林產品滿$398 送總值高達$271.7贈品（即日起至30/10）
百佳11.11網購佳折今期有精彩品牌優惠，買滿指定金額即可獲得小家電、廚具套裝、原箱紙巾等豐富禮品！YAHOO著數 ・ 3 小時前
五月天阿信終於出新歌 自豪係劉若英「貴人」
【on.cc東網專訊】由劉若英（奶茶）主演的電影《我們意外的勇氣》，其主題曲《意外勇敢的臉龐》更是奶茶與五月天主唱阿信首度合唱，與奶茶認識多年的阿信分享道：「在生命中很多重要時刻，奶茶都是出其不意的登場。」在拍MV時，阿信問奶茶：「有沒有人在生命中忽然逆著光出現東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【太興集團】樂悠咭買指定外賣燒味 即享85折（即日起至31/12）
太興為老友記帶來專屬外賣優惠，由即日起至12月31日，凡惠顧外賣原味燒鵝/切雞/油雞，並以樂悠咭全單支付，即可享85折優惠！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【759阿信屋】會員買滿$150即減$10（24/10-26/10）
今個週末，759阿信屋會員凡購物折實滿$150，即可減 $10，每張發票最多可獲$20的折扣優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【萬寧】官網11.11大折購 買滿$599即減 $40（即日起至13/11）
萬寧官網進行11.11大折購，由即日起到11月13日，全場個人護理日用品勁減優惠，買滿額再送你各款禮品！於萬寧APP 購物輸入優惠碼＋AliPayHK領$50優惠券，慳高達 $200！大折購期間逢星期三驚喜低至88折、逢星期二／四即搶限量1折筍貨、每日都有官網限定出位價！YAHOO著數 ・ 2 小時前
東涌5日大男嬰昏迷 送院搶救終不治
【on.cc東網專訊】今日(25日)早上9時52分，東涌松仁路北大嶼山醫院職員報案，指一名5日大男嬰由家人送抵醫院，醫護人員為昏迷男嬰進行搶救，惜最終證實不治。人員正了解男嬰生前狀況，遺體稍後由仵工舁送殮房，死因有待剖驗後確定。on.cc 東網 ・ 5 小時前
自助餐買一送一優惠｜逸東酒店「普慶食為鮮」主題自助餐 歎松葉蟹蟹腳、海膽刺身、蘋果木煙燻三文魚
對識食之士而言，「食為鮮」從來都是識食的守則，新鮮的海產、當季的食材，便能喚醒味蕾的快樂！香港逸東酒店的普慶餐廳（The Astor）推出的「普慶食為鮮」主題自助餐，不僅匯集時令海鮮與環球美饌，更按午市、晚市設計不同驚喜。突發在Klook快閃更有買一送一優惠，自助午餐人均低至$261，自助晚餐人均$441起，即可任食生蠔、蟹腳、西班牙海鮮燴飯、泰式蕉葉燒鳥頭魚、蘋果木煙燻三文魚等，絕對是性價比超高的海邊美味之旅！Yahoo Food ・ 1 天前
女子屋苑遛狗遭人毆打 警方立案調查
【on.cc東網專訊】重慶市警方周四（23日）通報，當地一名女子在屋苑內遛狗時，遭一名男住戶毆打，已立案調查案件。on.cc 東網 ・ 1 天前
美食嘉年華葵涌開鑼 推限量$1金華火腿龜苓膏 晚7時後免費入場
【on.cc東網專訊】第12屆香港美食嘉年華今日(25日)起，一連9日於葵涌運動場舉行，今屆嘉年華共有320個攤位。部分商戶提供低至半價至1折優惠商品，亦有限量推出推廣價1港元的火腿禮盒及龜苓膏等商品，限量10港元發售的白酒、保健品、各式食品與零食等。on.cc 東網 ・ 2 小時前
【McDonald's】App用戶$16加1000分歎「蕃茄牛肉蛋扭扭粉早晨超值套餐」（25/10起）
香港麥當勞為慶祝50週年大日子，推出蕃茄牛肉蛋扭扭粉，連同一系列人氣蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨超值套餐於明日10月25日起登場，麥當勞App用戶更專享全新限時積分獎賞優惠：只需以$16加1000分或$33加500分即可歎首度推出的蕃茄牛肉蛋扭扭粉早晨超值套餐！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【壽司郎】新主菜單商品 炙燒芝士明太子三文魚 $12
壽司郎最新推出第三彈新品，包括炙燒芝士明太子三文魚 $12、炙燒芝士明太子蝦 $12、炙燒芝士明太子玉子燒 $12，係芝士控同明太子迷嘅夢幻逸品！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【7-11】買飲品滿$100即享75折（即日起至25/10）
由即日起至10月25日，到7-Eleven買任何高蛋白飲品、鮮牛奶、牛奶飲品、豆漿、豆奶、乳酪、乳酪飲品及咖啡 (不包括7CAFÉ)滿$100或以上，即享75折激抵優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【萬寧】週五購物攻略（只限24/10）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送菊花牌手套2對優惠裝；精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品買第2件半價；精選舒適達／牙齦適單支裝牙膏買4件送德國卡爾牌1.2L真空吸管杯及威威超濃縮抗菌香薰洗衣液1公升；精選護舒寶產品買1送1；Wellage唯拉珠產品買滿$198送唯拉珠PDRN修復精華一日裝；精選OLAY護膚產品買滿$388送供應商$50現金優惠券1張；精選護膚產品買2件75折；精選善存／佳存產品買2件7折（送鴻福堂$20現金優惠券3張）、精選益生菌產品買2件8折；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 天前
特朗普終止與加拿大貿易談判後 安大略省暫停雷根批評關稅廣告
加拿大安大略省省長福特(Doug Ford)周五表示，安大略省將暫停播放美國前總統雷根(Ronald Reagan)在本周末美國職棒大聯盟冠軍賽(World Series)後所播放，批評關稅的廣告，以促進加拿大和美國之間的貿易談判能夠恢復。 美國總統特朗普周四表示，因該廣告而終止了與加拿大的貿易談判。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前