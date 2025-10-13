張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
【惠康】至筍美食優惠 藍桑子$25/2盒（即日起至16/10）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有藍桑子、香印青提、澳洲袋裝紅肉臍橙、珍寶翡翠金梨/琥珀蜜梨、丹麥皇冠豬梅頭片/豬腩片、自家用巴西豬肉眼扒/豬手粒、阿根廷紅蝦仁、Gippsland乳酪、樂園水餃/雲吞同埋御品皇急凍餸飯，快啲嚟惠康掃貨啦！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/10/16
地點：惠康分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
謝霆鋒重慶開唱被激光射中頭部 頭髮慘被燒焦
【on.cc東網專訊】型男謝霆鋒近日在重慶舉行巡迴演唱會，期間發生驚險事件，有網民發現當他邊彈邊唱《潛龍勿用》時，被舞台激光射中頭部，霆鋒明顯嚇了一跳，即時側頭躲避並一度皺眉，又頻頻回望表現警惕，唱畢後霆鋒用手摸被射到的頭髮，有觀眾聲稱霆鋒的頭髮被燒焦及聞到有焦東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 22 小時前
美國民調公司：中國是世界上最安全國家之一、超越美國
蓋洛普最新《2025 年全球安全報告》顯示，中國是全球最安全國家之一，居民安全感位列第三，法律與秩序指數名列第四；美國居民安全感落後，性別差距明顯。鉅亨網 ・ 1 天前
日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？
日本大阪世博將於明天閉幕，官方宣布營運利潤料達230億至280億日元（最多14.3億港元），成功由虧轉盈，門票收入以外的週邊商品銷售金額突破800億日圓（約41億港元）。除了官方吉祥物「脈脈」高人氣，原來還有一樣試驗產品爆紅，就是世博展出的「未來人類洗澡機」，日前研發商已宣布量產，會否為浴室設備領域帶來類似OSIM天王椅那般的市場潮流Yahoo財經 ・ 1 天前
特朗普對中祭出100%新關稅 阿里巴巴等中概股血流成河
美國前總統特朗普週五 (10 日) 再度對中國發出強硬言論，表示若重返白宮，將大幅提高對中國進口商品的關稅，並指控中國「變得非常敵對」，引發美股中概股全面下挫，血流成河。鉅亨網 ・ 2 天前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 6 小時前
爆一爆｜滙豐私有化恒生 地產佬脚軟（Louise）
滙豐（0005.HK）私有化恒生（0011.HK）的消息一日，嚇到一班地產佬腳軟，謂滙豐今鑊不單止「閂埋門打仔」，對於地產債仔來說，直頭係「落閘放狗」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟
中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。信報財經新聞 ・ 5 小時前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 1 天前
MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮是每年樂壇盛事，而男團MIRROR由出道起都有參與，更年年橫掃各大獎項。然而早前有傳MIRROR今屆將不會參加叱咤，成為熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
黃夏蕙擺大壽迎95歲自爆將取回大筆遺產 否認住過渡房屋靠生果金渡日
「夏蕙姨」黃夏蕙將於今年11月11日踏入95歲，她昨天（11日）大排筵席擺大壽，邀得近500位親友到場岀席，場面熱鬧！Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
40歲男士靠「青瓜減重法」60天成功逆轉脂肪肝＋瘦身22磅！必知3大「脂肪肝救星」食物
一名40歲的電子工程師因超重導致脂肪肝，卻靠著簡單的飲食調整，成功在短短兩個月內減重10kg，並大幅改善肝功能指數。馬上參考一下他的「青瓜減重法」，輕鬆逆轉脂肪肝！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
「長腳蟹」呂慧儀日前入院做檢查有感孤獨 單親媽媽忙拍劇獨力養大蟹籽
「長腳蟹」呂慧儀自從與黃文迪離婚後，一直以單親媽媽身份獨力照顧蟹籽Anton。她近日於IG分享入院的照片，一度令粉絲十分擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
月光族媽媽靠「菜市場理財法」存下第一桶金！3年減少45%家庭支出，4步驟讓記帳變簡單
許多人以為致富一定需要高薪或有投資眼光，但其實真正的財務自由，往往來自於最基本的金錢管理方式。台灣有一位媽媽本來也是典型的月光族，甚至還經歷過一場家庭危機。但她並沒有被困境擊垮，反而以「菜市場理財法」在 3 年內成功將家庭支出減少 45%！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
美國電商下架數百萬件被禁中國電子產品 涉及華為、中興等
外電報道,美國聯邦通訊委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)周五接受採訪時表示,美國主要在線零售平台已下架數百萬件被禁售的中國電子產品,這些產品屬美國被禁設備清單或未經 FCC 授權,涉及來自華為、海康威視、中興通訊(0763.HK)和大華股份等公司的家用安全攝像頭和智能手錶等產品。infocast ・ 1 天前
太陽參加婚禮夫妻難得同框 閔孝琳「幸福肥」師奶味濃
【on.cc東網專訊】韓片《陽光姊妹淘》的39歲女星閔孝琳，於2014年參演韓團Big Bang成員太陽的單曲《凌晨1點》MV結緣，太陽還為她寫了首超Hit的情歌《眼、鼻、口》。兩人於2015年6月拍拖斷正後大方認愛，2018年2月拉埋天窗，並於2021年12月東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
Zara x Champion「有錢靜奢」魅力爆發！50週年驚喜聯名，低調雙logo令人荷包失守
ZARA 又悄悄宣布與百年運動品牌 Champion 攜手合作。這次聯乘沒有鋪天蓋地的宣傳，卻以低調姿態帶來意想不到的驚喜——將 Champion 的運動基因與 ZARA 的俐落剪裁完美融合，呈現出一種內斂而精緻的風格，為 2025 年秋冬帶來別具一格的「靜奢感」。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
美國貿易代表：曾希望與中國商討稀土管制 惟被中方擱置
美國貿易代表格里爾表示，中國在宣布擴大稀土出口管制前未有正式知會美國，美國是從媒體獲悉此事後希望立即啟動談判，惟被中方擱置，形容中國已經超越所有可接受的界線。AASTOCKS ・ 1 小時前