【惠康】1月指定日子網購店取買滿 $100即享88折

今個1月每逢星期三、四，都係惠康網購店取日，網店用「網購店取」買滿$100即享88折！網上落單後由執貨專員「搶鮮姐」執定優質貨品，收工順路返屋企就拎得！

日期：2026/01/14、2026/01/15、2026/01/21、2026/01/22、2026/01/28、2026/01/29（逢星期三、四）

地點：惠康網店

