【惠康】開運價優惠 有皮石斑魚柳 $75/2包（即日起至15/01）

惠康每週精選15款至新鮮、優質超值產品，為你準備過年所需！今期產品包括美國大裝艾菲蘋果、韓國士多啤梨、筒裝珍寶高甜藍桑子、有皮石斑魚柳、冰鮮三黃雞、好運牌特選優質香米、東東雲吞皇、明治頂級鮮牛奶、月亮石/Hokuryo日本白蛋/首爾農場韓國新鮮加大雞蛋、農心薯仔麵/辛拉麵、卡樂B各款薯片、維他各款檸檬茶/菊花茶/果汁6包裝、道地各款甜茶6包裝、卉富BIN2切粒子瑪塔羅/BIN8赤霞珠切粒子、唯潔雅極致綿柔4層衛生紙10+2卷裝。

日期：即日起至2026/01/15

地點：惠康分店及網店

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

