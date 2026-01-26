【惠康】堅豐盛食材優惠 港式風味鹽焗雞$45/隻（即日起至29/01）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有美國黑安格斯Q版牛扒、港式風味鹽焗雞、鮮半殼鮑魚、西蘭花、Joyvio 即飲椰青、荷蘭締莎蘋果、秘魯Autumn Crisp® 波子提子、御品皇各款水餃/煎餃、Ourhome 韓國豆腐同埋得寶掛牆式廚紙單包裝，快啲嚟惠康掃貨啦！
—
日期：即日起至2026/01/29
地點：惠康分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
