【惠康】香港島分店限定 網購店取88折（即日起至27/11）

太子酒店SAVVY極尚海陸自助餐帶來買一送一，輸入優惠碼【SAVVY88】再88折震撼優惠！無論想享受晚市燒烤自助餐的豪華海陸陣容，還是週末早午餐的悠閒異國風味，由帝王蟹、鐵板鴨肝，到烤焗黑豚肉，再來一系列泰式甜品，能以超抵價錢食到，即睇兩大精選時段優惠，鎖定屬於海鮮控與燒烤愛好者的嘗味好機會！提提大家，優惠在11月18日中午12點於KKday準時開搶，感興趣就mark定時間啦！

Yahoo Food ・ 1 小時前