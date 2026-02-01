宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
【惠康】網購滿額減$98再送$100電子優惠券（即日起至12/02）
由即日起至2月12日，上惠康網店買滿$988即減$98，再送$100電子優惠券！$100電子優惠券會於2026年2月23日或之前以6張電子優惠券形式發放到用戶電子錢包，包含一張$600減$50「標準送貨服務」電子優惠券及5張$188減$10 「網購店取」電子優惠券。
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2026/02/12
地點：惠康網店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
愛潑斯坦案︱最新相片揭安德魯跪趴女性上方 施紀賢籲赴美作證︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國司法部近日因「愛潑斯坦案」公開新一批與案件相關文件，其中包括英國前王室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），與愛潑斯坦的電郵往來，以及多張未註明拍攝時間的照片。英國首相施紀賢表示，安德魯應到美國國會作供，以協助受害者尋求公義。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
新加坡CEO偷食風波︱網紅地產代理爆婚外情 網民大規模起底 創辦人與副總裁雙雙請辭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新加坡知名房地產代理公司 PropertyLimBrothers（PLB）爆出高層醜聞，創辦人兼行政總裁林煒傑（Melvin Lim）與策略副總裁 Grayce Tan 在網上流傳兩人婚外情的傳言後，已於 1 月底雙雙辭職並即時生效。公司隨後委任原營運副總裁 Marc Chan 出任臨時行政總裁，以接替相關職務。Yahoo新聞 ・ 1 天前
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩
明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚
一張表單在日本引起很大的話題，這是一張未滿14歲懷孕生子的原因表單， 裡面調查了為什麼小學女生會懷孕生子，懷孕的原因讓人覺得震驚且難過...Japhub日本集合 ・ 1 天前
麥美恩台慶主持被飛雪藏傳聞滿天飛 本尊：鬼妹唔怕凍！
昨晚（30日）無綫電視城拍攝《新春保良迎金馬》錄影節目，出席嘉賓有草蜢、陳松伶、應屆港姐陳詠詩、施宇琪、袁文靜、中年好聲音歌手周吉佩和張與辰...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債主幫手發聲「我嗰筆已還清」
娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【惠康】開運價優惠 韓國蠔肉 $35/2包（即日起至05/02）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有南非白肉桃駁梨/白肉水蜜桃/黃肉水蜜桃/黃肉桃駁梨、泰正各款冰鮮豬肉、韓國蠔肉、小寧波各款湯圓、蒙牛特侖蘇純牛奶、鴻福堂冷凍糖水飲品/鮮草飲品、雀巢牛奶公司鮮牛奶、維他各款冷泡無糖茶6包裝、精選護舒寶產品同埋金紡濃縮衣物柔順劑，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 2 小時前
爆一爆｜全球去美元化 沽注一擲 short 日圓（Louise）
「去美元化」呢個主題唔單止帶挈金價、銀價狂升，喺聯滙制度下；港元跟美元跌，有利股市、地產等資產反彈，市面有返消費動力。昨晚獲友人邀請，出席在新世界大厦內HKGTA Club 舉行之信用卡貴賓晚宴，high到有魚子醬招呼班銀行貴客，揾到銀嘅客仔又特別好唱口，講起隻由低位$75美元升上四百多的美光（MU)，個個都飲恨，通常去到$120-$150就賺夠唔再搏，邊食邊講股論金，有點魚翅撈飯的影子。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
香港巴士安全帶風波：「強戴令」實施未一週即暫緩，新法例為何惹來爭議？
Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images 強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例實施不足一周，引來社會巨大不滿，香港政府於週五（1月30日）、法例生效六日後宣佈暫緩推行。 在這一周內，因為強制佩戴安全帶，出現了一宗罕見的意外。 在週四，一名年約40多歲的男乘客，於上班途中乘搭公共巴士，但準備下車時發現無法解開安全帶，受困45分鐘，最終由十多名消防人員協助脫困，事後感不適送院治理。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
吳保錡＠ERROR被足球會割席暗寸「名氣大唔過尊重」 本尊回應承認「態度有啲差」兼道歉
男團ERROR成員吳保錡近年不時引爆「公關災難」，去年大年初一post出同阿叻陳百祥嘅合照，惹來大量負評。雖然保錡翌日刪去與阿叻的合照，並且立即發文回應，但就話早就估計到外界有咁大反應，簡直火上加油，結果要再發帖文正式道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美股日誌｜金挫11%銀瀉31% 三指數齊跌「贈慶」聯儲提名
美元下跌，納斯達克指數跌近1%，道瓊斯指數一度跌超過600點，尾市回穩。黃金和白銀經歷自1980年泡沫爆破後的最大單日跌幅，紐約期金急挫11%，期銀更暴瀉31%，美元急升。美國總統特朗普提名前聯儲局理事華殊執掌該局，市場視期為比較能獨立作出利率決策的人選，對局方受到特朗普操控而猛然減息的憂慮舒緩，金屬市場的避險情緒降溫，股市亦調節至較溫和的減息預期。總結一月，三大指數均報升，但納指升幅不足1%。經過星期五大跌幅，金價升幅全月約一成，較油價為小。Yahoo財經 ・ 1 天前
愛潑斯坦檔案爆比爾蓋茲醜聞！和俄女有染得性病、瞞妻餵抗生素
美國司法部解封逾 300 萬頁愛潑斯坦相關文件，引發比爾蓋茲與愛潑斯坦關係再度受到關注。對於電郵中涉及藥物與不當行為的指控，蓋茲方面嚴正否認，強調內容毫無事實依據。鉅亨網 ・ 23 小時前
鄧炳強指控烏克蘭陣亡港人「希望對抗政府」 結論來自「相關人士、社交媒體或者情報」
兩名香港人據報上月（12 月）在烏克蘭執行志願任務期間遭俄軍擊斃，保安局局長鄧炳強今日（30 日）出席立法會會議時指稱，他們是希望接受軍事訓練後從事對抗政府的工作。記者問他怎樣得出此結論，鄧炳強聲稱，是從「相關人士」、「社交媒體」或「情報」得知，又說他們被植入暴力思想，犧牲性命。Yahoo新聞 ・ 1 天前
紅磡船P晚上勁歌熱舞 街坊住30幾樓清楚聽到音樂 水警到場喝止(有片)
開派對亦需注意音量，切勿騷擾他人。紅磡一艘遊艇昨晚有私人派對，播放的音樂連附近高層單位的居民亦清楚聽到。水警隨即到場制止，船上負責人才關掉音響系統。am730 ・ 21 小時前
特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國
曾被視為牢不可破的戰後國際秩序基石，即美國的全球領導地位及其核心盟友體系，正浮現明顯裂痕。隨著新的一年開始，被視為全球歷史最悠久的情報共享體系「五眼聯盟」其中已有兩個成員國釋出明確訊號，開始鬆動過往立場，準備重新評估與中國之間的互動關係。鉅亨網 ・ 1 小時前
非常檢控觀｜李成昌笑裡藏刀與馬德鐘隔空開火 睇到網民眼都唔敢眨：呢啲先叫戲
李成昌1979年畢業於TVB訓練班，之後就喺TVB拍劇到而家，即使三度被挖角都從未動搖過，去年更與TVB續約2年，加人工同時簽咗150個騷。李成昌從演以來，多被安排飾演奸角，因此有「御用奸角」之稱。日前，李成昌於熱播劇集《非常檢控觀》與馬德鐘單靠銳利眼神及笑容隔空開火，睇到網民大讚李成昌演技冇得彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
錢小豪兒子被指拖糧 涉事模特兒已報警 龐景峰回應事件 （更新）
錢小豪兒子、錢嘉樂姪兒龐景峰，近日被指涉及拖糧，有讀者向《Yahoo新聞》爆料指，龐景峰涉及舉辦活動後，一直未有發放8名女模特兒的薪金，由10月追討至今，亦一直拖延。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
笑到最後｜金銀下跌的迷思（高明）
如果你堅信黃金同白銀嘅故事，同一時間你就係相信美元霸權會滅亡，唔單止美元，所有非金本位嘅貨幣都會有如清明嘅陰司紙一樣，失去所有價值，最終央行被迫重返金本位，令到黃金返回應有嘅地位。Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
【一田】本週搶手貨 鳥取縣急凍松葉蟹肉 $32.9/包（即日起至05/02）
一田超市推出本週搶手貨有日本鳥取縣急凍松葉蟹肉、越南開邊魷魚串、澳洲穀飼安格斯牛肉眼火鍋片、真地道急凍丸類，配埋博多華味鳥火鍋湯底，打完邊爐暖笠笠。仲有花山烏冬鬼繩川闊麵、香港製造樂園精選點心、蔘雞湯同Pizza等速煮好拍檔。YAHOO著數 ・ 23 小時前
美國300城市爆發示威活動！抗議特朗普政府暴力移民執法、明尼亞波利斯成焦點
美國多地於 30 日爆發大規模示威，至少 300 座城市走上街頭，抗議川普政府被指採取暴力移民執法。明尼亞波利斯成為抗議核心，聯邦執法致死事件引發全美怒火，罷市與罷課行動持續擴散。鉅亨網 ・ 16 小時前