【惠康】網購滿額減$98再送$100電子優惠券（即日起至12/02）

由即日起至2月12日，上惠康網店買滿$988即減$98，再送$100電子優惠券！$100電子優惠券會於2026年2月23日或之前以6張電子優惠券形式發放到用戶電子錢包，包含一張$600減$50「標準送貨服務」電子優惠券及5張$188減$10 「網購店取」電子優惠券。

日期：即日起至2026/02/12

地點：惠康網店

