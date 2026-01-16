【惠康】開運價優惠 日本北海道帶子 $58/包（即日起至22/01）

惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有厄瓜多爾空運麒麟果、澳洲空運自由放養草飼肉眼/西冷牛扒、日本北海道帶子、恆香新紀元曉雞蛋卷、雀巢咖啡1+2 原味/奶滑/特濃即沖咖啡、Chobani 脫脂原味/雲呢拿希臘乳酪、四海精選急凍產品、三得利無糖烏龍茶、滴露精選清潔產品同埋潘婷PRO-V 水潤洗髮露/保濕髮膜，快啲嚟惠康掃貨啦！

日期：即日起至2026/01/22

地點：惠康分店及網店

