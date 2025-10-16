【惠康】雙11 每日搶$100優惠券、網店送$1,000優惠

惠康及Market Place網店進行雙11優惠，一連4周為大家送上多款驚喜！首輪人人激送$1,000優惠，新客更Double送$2,000；首單買滿$360即$50兼免運費，完成訂單再送多$50優惠券。同步更推出限時激抵優惠，包括45款人氣貨品$11起、精選貨品$111/3件或$111/4件自由配搭！

優惠1：人人激送$1,000優惠 新客Double送$2,000優惠

由10月17日至11月13日，惠康/Market Place網店大派總值$1,000電子優惠券，新客double享總值$2,000優惠券。優惠券種類包括美酒、飲品、零食、個人護理及家庭用品，只需於活動推廣頁面領取優惠券即享優惠！

優惠2：送貨上門買滿$600即減$35；網購店取買滿$111即減$10

10月17日至10月30日期間推出限時優惠，送貨上門買滿$600即減$35；網購店取買滿$111即減$10。

優惠3：45款人氣貨品$11起 精選貨品$111/3件或$111/4件自由配搭

惠康/Market Place網店精選過百款人氣貨品推出雙11限定優惠，包括零食、飲品、個人護理及家庭用品等，以限時超值價$11、$111、89折發售。另有一系列精選貨品以$111/3件或$111/4件超筍價發售，可以自由配搭貨品。

優惠4：新客首單買滿$360即減$50兼免運費 再送$50超著數優惠

新客單張訂單滿$360即減$50兼免運費，只需於活動推廣頁面領取電子優惠券即享優惠，完成訂單後再送$50優惠券。

優惠5：每日早上10時必搶$100電子優惠券

由10月31號至11月12日（11月3日除外），每日早上10時登入惠康/Market Place網店即有機會搶到$100電子優惠券，每日名額限50個，先到先得，搶完即止。

11.11超筍限時優惠（優惠期：2025年10月17日至10月23日）

$11熱賣貨品

維他冷泡無糖凍頂烏龍茶 6 X 250ML

金象牌即食茉莉香米飯

灣仔碼頭青菜豬肉小雲吞

Meadows Essentials抗菌極致滋潤潔手乳

越南珍寶紅肉火龍果

$111熱賣貨品

美樂家特級藍山咖啡

原箱 薄荷糖強勁薄荷 8 X 34G

Aveeno燕麥高效沐浴露

日期：2025/10/17 - 2025/11/13

地點：惠康網店優惠1：人人激送$1,000優惠 新客Double送$2,000優

