【惠康】門市網店全場高達88折（17/01-18/01）

惠康堅好運大「折」日載譽歸來，於1月17及18日一連2天，惠康門市及網店享高達88折，折扣無上限！

1月17日於全線惠康門市買滿 $128，即可享有92折優惠，同時獲贈1張$10票尾現金券，可於下次買滿$138使用；買滿 $188更可享88折。於惠康網店買滿 $888，即可享有92折優惠；買滿 $1,088/滿$100並選擇「網購店取」，同樣可享88折優惠。全線紅/白餐酒買滿 $300，即可額外享85折。

而1月18日則為網店限定優惠，網店買滿 $888即可享92折；買滿 $1,088/買滿 $100並選擇「網購店取」，同樣可享88折！

日期：2026/01/17 - 2026/01/18

地點：惠康分店及網店

