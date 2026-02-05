惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份

Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
震撼全城！買滿$298即送9條Tempo廁紙／萬用廚紙
今次優惠的主角是家居必備的滴露（Dettol）系列。最新消息是只需購買滴露消毒水孖裝（1.2L），消費滿$298，即有機會獲贈極豐富禮品包！網上有不少版本流傳，早前有網民分享滴露洗衣珠買1送1再送Tempo廁紙、面紙及詩樂氏洗潔精等。而最令網民瘋狂的最新版本，是直接送出9條Tempo 10卷裝廁紙，份量驚人！
網民洗版式掃貨：屋企有貨都要買！
由於贈品總值隨時高過購買金額，這項優惠引發了全港掃貨熱潮。有成功入手的網民興奮表示，雖然家中還有存貨，但見到如此優惠都忍不住要入手，「明明屋企仲有2條廁紙，半年唔使再買」。不少人指出，單是贈品的數量，已經足夠應付家庭長時間的日用品需求，絕對是「抗通脹」之選。 亦有網民表示：「唔知門市都做緊，但見個個都講緊就拿拿聲上網買」，可見優惠的吸引力。
進階玩法送行李箱！留意網店庫存緊張
除了$298門檻外，惠康網店更設有「豪華級」贈品。如果購買指定分類產品每滿$888，即送 1 件滴露 20吋摺疊式旅行箱（贈品不可直接購買），每單限享 1 次。
特別注意：由於反應過於熱烈，惠康網店似乎出現「補唔切貨」的情況。經實測，目前贈品欄有機會只顯示「選擇9件贈品」，而未必能顯示具體的「Tempo紙巾」。 建議大家在付款前，務必看清楚購物車內的贈品清單，或直接前往門市碰碰運氣！買消毒水送廁紙，兩樣都係屋企必需品，基本上係零風險囤貨！不過網店貨量去得好快，大家見到有貨就要即刻 Checkout 啦！
